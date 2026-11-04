Έρχεται μεγάλο project κατοικιών στη Συγγρού -Πώς θα μοιάζει - iefimerida.gr

Στη δημιουργία ενός μεγάλου συγκροτήματος με 195 κατοικίες στη λεωφόρο Συγγρού προσανατολίζεται η Hellenic Properties, προχωρώντας σε αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα.

Το project S101 στη Λεωφόρο Συγγρού 101, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., είχε αρχικά σχεδιαστεί ως συγκρότημα γραφείων, ωστόσο η εταιρεία αποφάσισε να στραφεί στην αγορά κατοικίας, εξετάζοντας πλέον διαφορετικά μοντέλα αξιοποίησης, από επιπλωμένα διαμερίσματα και φοιτητικές κατοικίες έως μακροχρόνιες μισθώσεις.

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Η επένδυση στη λεωφόρο Συγγρού αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της Hellenic Properties, όπως ανέφερε χθες στους δημοσιογράφους ο CEO της εταιρείας Ερρίκος Αρρώνες , παρουσιάζοντας τον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας. Πρόκειται για μία ανάπτυξη που αποκτά πλέον διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς η εταιρεία εγκαταλείπει την προοπτική δημιουργίας γραφειακών χώρων και εξετάζει την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος μικρών κατοικιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το S101 θα περιλαμβάνει 195 κατοικίες, επιφάνειας από 17 έως 30 τ.μ., σε συνολική ανάπτυξη 10.000 τ.μ. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει αναλάβει το γραφείο Thimios Papagiannis Associates, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τον ακριβή χαρακτήρα του συγκροτήματος και το μοντέλο λειτουργίας που θα επιλεγεί.

«Αυτό το είχαμε ξεκινήσει για ανάπτυξη γραφείων, στην πορεία αλλάξαμε τη χρήση σε κατοικίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερρίκος Αρρώνες, εξηγώντας ότι η εταιρεία εξετάζει περισσότερες από μία εναλλακτικές για την αξιοποίηση του ακινήτου.

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Ειδικότερα, μεταξύ των επιλογών βρίσκονται η δημιουργία επιπλωμένων διαμερισμάτων, η ανάπτυξη φοιτητικών κατοικιών και η διάθεση των ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να επιλεγεί ένα μεικτό μοντέλο, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικές κατηγορίες κατοικιών στο ίδιο συγκρότημα.

Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, καθώς η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των διαφορετικών τμημάτων της αγοράς και των προοπτικών που παρουσιάζει το καθένα. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή μικρών διαμερισμάτων δείχνει ότι η επένδυση δεν απευθύνεται στην παραδοσιακή αγορά οικογενειακής κατοικίας, αλλά σε ένα κοινό με διαφορετικές στεγαστικές ανάγκες, όπως φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι και άτομα που αναζητούν μικρότερους, ενδεχομένως επιπλωμένους χώρους διαμονής.

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Η αλλαγή χρήσης του S101 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων της Αθήνας. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση για σύγχρονους γραφειακούς χώρους εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή. Από την άλλη, η πίεση στην αγορά κατοικίας και η ανάγκη για μικρότερα ακίνητα δημιουργούν νέα πεδία δραστηριοποίησης για τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Ο στόχος των 500 εκατ. ευρώ έως το 2030

Το μεγάλο project της Συγγρού εντάσσεται στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό της Hellenic Properties, η οποία διατηρεί τον στόχο που είχε θέσει από το 2024 για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ακαθάριστης αξίας ακινήτων (Gross Development Value – GDV) 500 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Σύμφωνα με τον Ερρίκο Αρρώνες, η εταιρεία βρίσκεται εντός του αρχικού προγραμματισμού, με την ακαθάριστη αξία του σημερινού χαρτοφυλακίου της να διαμορφώνεται περίπου στα 130 εκατ. ευρώ. Εάν συνυπολογιστούν και τα ακίνητα που έχουν πωληθεί από την έναρξη του επενδυτικού κύκλου, η συνολική αξία των αναπτύξεων φτάνει περίπου τα 180 εκατ. ευρώ.

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Ο ίδιος επισήμανε ότι οι αξίες των επενδύσεων δεν είναι απαραίτητα σταθερές, καθώς μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη κάθε έργου. Όπως εξήγησε, μία ανάπτυξη που αρχικά υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία εφόσον απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις ή προκύψει δυνατότητα αγοράς όμορων ακινήτων.

Τα νέα γραφεία σε Μαρούσι και Ταύρο

Παρά τη μετατροπή του S101 σε οικιστικό project, η Hellenic Properties εξακολουθεί να επενδύει στην αγορά γραφείων, έχοντας τέσσερα ενεργά έργα υπό ανάπτυξη. Πρόκειται για τα MOB1, MOB2 και LK119 στο Μαρούσι, καθώς και το K19 στον Ταύρο, τα οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στόχος της εταιρείας είναι να έχει εξασφαλίσει μισθωτές για το σύνολο των γραφειακών χώρων πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. Ήδη περίπου το 30% των υπό ανάπτυξη χώρων έχει μισθωθεί, ενώ στο LK119 η φαρμακοβιομηχανία ELPEN έχει μισθώσει δύο ορόφους και για έναν ακόμη υπάρχει προσυμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ερρίκο Αρρώνες, η ζήτηση για σύγχρονα γραφεία παραμένει σταθερά καλή, με τις τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, παρατηρείται περιορισμός του αριθμού των συναλλαγών, χωρίς αντίστοιχη υποχώρηση των τιμών.

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Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στον ξενοδοχειακό τομέα. Στον Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη ξενοδοχειακή ανάπτυξη, για την οποία έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία μίσθωσης με τη Santikos Collection, ενώ πρόσφατα η Hellenic Properties προχώρησε στην απόκτηση του Aristi Mountain Resort στα Ζαγοροχώρια.

Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί την πρώτη επένδυση της εταιρείας σε λειτουργικό ξενοδοχείο, με τον Ερρίκο Αρρώνες να επισημαίνει ότι στόχος είναι η σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων. Για το Aristi σχεδιάζονται αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις, ενώ η εταιρεία εξετάζει περαιτέρω επενδύσεις σε ανερχόμενους και λιγότερο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς.

Πάντως, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος πραγματοποιείται σε μία περίοδο αυξημένου κατασκευαστικού κόστους. Σύμφωνα με τον κ. Αρρώνες, το κόστος κατασκευής συνεχίζει να αυξάνεται με ετήσιους ρυθμούς 4%-5%, γεγονός που επηρεάζει τους προϋπολογισμούς και τις αποδόσεις των νέων αναπτύξεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το S101 στη λεωφόρο Συγγρού αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα έργα του χαρτοφυλακίου της Hellenic Properties. Το επόμενο καθοριστικό βήμα θα είναι η οριστικοποίηση του μοντέλου αξιοποίησης των 195 κατοικιών, που θα προσδιορίσει τόσο το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται το συγκρότημα όσο και τον τελικό επενδυτικό χαρακτήρα της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα ανάπτυξης της εταιρείας.