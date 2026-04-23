Με πτώση 0,17% άνοιξε το Χρηματιστήριο -Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι - iefimerida.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με πτώση 0,17% άνοιξε το Χρηματιστήριο -Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι

Χρηματιστήριο Αθηνών / Φωτογραφία αρχείου: intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου,﻿ ενώ πτωτικά κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά.

Εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι.

Στα 15,57 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.225,71 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,79%) και της Allwyn (+1,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,25%), της Elvalhalcor (-1,00%) και της Aktor (-0,90%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 46 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λάνακαμ (+5,40%) και Δομική Κρήτης (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Τράπεζα Ελλάδος (-3,55%) και Προοδευτική (-3,03%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρηματιστήριο μετοχές Γενικός Δείκτης τιμών πετρέλαιο τιμές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ