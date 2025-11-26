Με κέρδη έκλεισε η Wall Street -Προσδοκούν μείωση επιτοκίων οι επενδυτές - iefimerida.gr

Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, καθώς οι αναπτερωμένες προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον ερχόμενο μήνα, προκάλεσαν ευφορία στους επενδυτές την παραμονή της «Ημέρας των Ευχαριστιών».

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 314,67 μονάδων (+0,67%), στις 47.427,12 μονάδες.

Wall Street: Με άνοδο έκλεισαν Nasdaq και S&P 500

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 189,09 μονάδων (+0,82%), στις 23.214,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 46,73 μονάδων (+0,69%), στις 6.812,61 μονάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ