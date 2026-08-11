Με το «γκάζι» πατημένο οι ελληνικές τράπεζες: Πάνω από 16 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση το 2026 - iefimerida.gr

Με το πόδι στο «γκάζι» οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία και οδεύουν προς καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 16 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026, έχοντας ήδη πετύχει το πρώτο εξάμηνο πάνω από το 50% του ετήσιου στόχου.

Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι ο κινητήριος μοχλός των χρηματοδοτήσεων και, εφόσον διατηρηθεί η δυναμική και στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ο στόχος των 16 δισ. ευρώ μπορεί και να ξεπεραστεί.

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Και μπορεί να κλείνει το κεφάλαιο του Ταμείου Ανάκαμψης -αν και οι εκταμιεύσεις θα συνεχιστούν-, ανοίγει όμως αυτό της αμυντικής βιομηχανίας, ενώ ο κλάδος της ενέργειας θα απαιτήσει «καύσιμο», καθώς, όπως αναφέρουν οι Έλληνες τραπεζίτες, απαιτούνται πάνω για 20 δισ. ευρώ για επενδύσεις (μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, δίκτυα κ.λπ.). Φυσικά τουρισμός και ναυτιλία παραμένουν σταθεροί «πελάτες» για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Ταυτόχρονα έχει ανακάμψει και η λιανική τραπεζική με την αναθέρμανση της στεγαστικής πίστης, ενώ θετικό είναι το πρόσημο και για τα καταναλωτικά δάνεια.

Οι ισχυρές βάσεις που τέθηκαν στο πρώτο εξάμηνο σε συνδυασμό με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν σε αναθεώρηση των στόχων πιστωτικής επέκτασης, ενώ σαφώς μεγαλύτερη «ορατότητα» θα έχουν μετά το τρίτο τρίμηνο.

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Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου στις τράπεζες

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπαν στους αναλυτές οι διοικήσεις των τραπεζών κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’ 6μήνου:

Η Τράπεζα Πειραιώς με καθαρή πιστωτική επέκταση 1,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, έχει ήδη καλύψει το 60% του ετήσιου στόχου και η επίτευξη του ετήσιου στόχου που έχει τοποθετηθεί πάνω από τα 3 δισ. ευρώ θεωρείται εφικτός.

Αντίστοιχο στόχο, στη ζώνη των 3 - 3,5 δισ. ευρώ έχει θέσει και η Εθνική Τράπεζα που «έκλεισε» το α’ 6μηνο με πιστωτική επέκταση 2 δισ. ευρώ.

Η Εurobank, χάρη και στον εξωστρεφή προσανατολισμό της στον οποίο έχει επενδύσει μεθοδικά τα τελευταία χρόνια, έχει θέσει τον υψηλότερο στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση στα 4,5 δισ. ευρώ, αναβαθμίζοντας τον προηγούμενο. Το πρώτο εξάμηνο παρατηρείται αύξηση στα δάνεια κατά 2,7 δισ. ευρώ, με την καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα να είναι στα 1,4 δισ. ευρώ και σε Κύπρο, Βουλγαρία 1,3 δισ. ευρώ.

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Η Alpha Bank με 2,2 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει ήδη πετύχει το 87% του ετήσιου στόχου τον οποίο αναμένεται να ξεπεράσει. Τον προσεχή Νοέμβριο προγραμματίζει Investor Day και ενδεχομένως να προχωρήσει σε αναθεώρηση.

Τον ρόλο της στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας ήρθε να επιβεβαιώσει εκ νέου η CrediaBank που κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς με την καθαρή πιστωτική επέκταση να φτάνει τα 841 εκατ. ευρώ το α’ 6μηνο, όταν για το σύνολο του 2025 είχε διαμορφωθεί σε 1,1 δισ. ευρώ που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την τράπεζα. Με τις νέες εκταμιεύσεις του α’ 6μήνου να φτάνουν στο ιστορικό υψηλό των 2 δισ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση), η τράπεζα κινείται προς καθαρή επέκταση περίπου 1,5 δισ. ευρώ για το 2026.

Τέλος, η Optima bank, με την καθαρή αύξηση του χαρτοφυλακίου 500 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έχει θέσει στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 1,3 δισ. ευρώ.