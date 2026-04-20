Με το βλέμμα στον Άρειο Πάγο η πλειονότητα των 27.000 ενήμερων δανειοληπτών ελβετικού φράγκου -Τι αναμένουν - iefimerida.gr

Στάση αναμονής, με το βλέμμα στραμμένο στον Αρειο Πάγο τηρεί η πλειονότητα των 27.000 ενήμερων δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία μετατροπής των εν λόγω δανείων σε δάνεια σε ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου έχει προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, ζητώντας την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με αντικείμενο την κρίση του αν η ρήτρα ισοτιμίας είναι καταχρηστική και άκυρη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας βεβαιώνεται σε ποια εισοδηματική – περιουσιακή κατηγορία εντάσσεται ο κάθε δανειολήπτης ώστε να λάβει την αντίστοιχη «συναλλαγματική» επιδότηση και επιτόκιο, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 7.600 αιτήσεις.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 19 Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα άνοιξε στις 19 Φεβρουαρίου εκκινώντας τη ρύθμιση μετατροπής των δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ ώστε να εκλείψει ο συναλλαγματικός και επιτοκιακός κίνδυνος καθώς μετά τη ρύθμιση το επιτόκιο μετατρέπεται σε σταθερό, άρα και η μηνιαία δόση επιτρέποντας καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό και αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων στο μέλλον.

Η αίτηση στην πλατφόρμα αφορά τους δανειολήπτες που το ύψους του «κουρέματος» βάσει εισοδημάτος – περιουσίας, είναι 20%, 30% και 50%.

Υπάρχει ωστόσο και μια ακόμα κατηγορία, αυτή των δανειοληπτών που δεν ανεξαρτήτων εισοδήματος περιουσίας το «κούρεμα» επί της ισοτιμίας ανέρχεται στο 15% και δεν χρειάζεται να προσκομίσουν βεβαίωση από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας. Οι δανειολήπτες ελβετικού, αυτής κατηγορίας έχουν περιθώριο να «πατήσουν» το κουμπί της ρύθμισης μέχρι τις 16 Ιουνίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπόλοιποι, με δεδομένο ότι πρέπει να περιμένουν την έκδοση βεβαίωσης θα πρέπει να λάβουν τις οριστικές αποφάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Επι του παρόντος, περί τους 1.000 δανειολήπτες έχουν μετατρέψει και ρυθμίσει το δάνειο τους και στην συντριπτική τους πλειονότητα ανήκουν στην κατηγορίας του 15% καθώς δεν χρειάστηκε να περάσουν μέσω της πλατφόρμας.

Αν το τελευταίο διάστημα φαίνεται να υπάρχει επιτάχυνση και να έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 νέες αιτήσεις μεγάλο ποσοστό των δανειοληπτών τηρεί στάση αναμονής. Στελέχη της τραπεζικής αγοράς αναφέρουν ότι η πλειονότητα των «Ελβετών» δανειοπλητών που έχει ενημερωθεί, δηλώνει ότι θα …επανέλθει αφού σταθμίσει τα δεδομένα με την οικογένεια του ή/και συμβουλευτεί τον δικηγόρο του.

Το διάστημα 2004–2008 χορηγήθηκαν συνολικά 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2004–2008 χορηγήθηκαν συνολικά 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικής αξίας 14,1 δισ. CHF, σε μια εποχή που η ισοτιμία ευρώ/φράγκου ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή — 1 ευρώ ισοδυναμούσε με 1,60 CHF.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτοτε, το ελβετικό νόμισμα ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία. Από το 2009 άρχισε να ενισχύεται σταδιακά, πέρασε από μια φάση «κλειδώματος» στο 1 ευρώ = 1,20 CHF και σήμερα η ισοτιμία έχει αντιστραφεί πλήρως: 1 ευρώ αντιστοιχεί μόλις σε 0,93 CHF. Αποτέλεσμα; Οι μηνιαίες δόσεις χιλιάδων νοικοκυριών εκτινάχθηκαν έως και 70% σε σχέση με το αρχικό τους επίπεδο. Σήμερα, στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών παραμένουν 20.625 δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δισ. CHF, ενώ άλλα 17.442 δάνεια ύψους 3 δισ. CHF βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης (servicers), με τα περισσότερα να έχουν τιτλοποιηθεί.