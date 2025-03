«Master Your Own Business»: Η Mastercard επιστρέφει με νέο κύκλο, στηρίζοντας τις γυναίκες επιχειρηματίες - iefimerida.gr

Master Your Own Business: Η Mastercard επιστρέφει, ενδυναμώνοντας τις γυναίκες επιχειρηματίες.

Σήμερα, περισσότερες γυναίκες από ποτέ τολμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, σπάζοντας στερεότυπα και επαναπροσδιορίζοντας την επιχειρηματικότητα. Από τις millennials μέχρι τη Γενιά Ζ, η ανάγκη για οικονομική ανεξαρτησία και επαγγελματική αυτονομία είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

Και τα δεδομένα το επιβεβαιώνουν: Σύμφωνα με έρευνα της Mastercard, οι γυναίκες συνεισφέρουν το 37% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα, σχεδόν 1 στις 2 (46%) έχει σκεφτεί να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση – ποσοστό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρόλα αυτά, η μετάβαση από την ιδέα στην πράξη παραμένει πρόκληση. Το 70% των γυναικών δηλώνει πως η έλλειψη χρηματοδότησης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, το 26% αναφέρει έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενώ το 31% δεν γνωρίζει πώς να κάνει την αρχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Mastercard, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, συνεχίζει να δίνει λύσεις μέσα από το «Master Your Own Business». Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για να προσφέρει στις γυναίκες επιχειρηματίες τα εργαλεία, τη γνώση και το δίκτυο που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 60 ωρών, προσφέρει 40 πλήρεις υποτροφίες και έχει σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Οι συμμετέχουσες αποκτούν πρακτικές δεξιότητες σε τομείς όπως χρηματοοικονομική διαχείριση, στρατηγική επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, αξιοποίηση social media και επαγγελματική δικτύωση. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή, εξασφαλίζοντας ότι οι γνώσεις μετατρέπονται σε δράση.

Με ευέλικτο μοντέλο εκπαίδευσης, τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, δύο φορές την εβδομάδα (17:00 - 21:00), επιτρέποντας στις συμμετέχουσες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα παρά τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ανοιχτές έως τις 28 Μαρτίου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερες από 65 γυναίκες έχουν ολοκληρώσει το «Master Your Own Business», αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις επαφές που απέκτησαν για να ενισχύσουν την επαγγελματική τους πορεία. Με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα να βρίσκεται σε άνοδο, η Mastercard επενδύει στο μέλλον αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν, να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό τοπίο της χώρας.

Μην αφήσεις αυτή την ευκαιρία να σε προσπεράσει. Κάνε την αίτησή σου σήμερα και γίνε μέρος μιας δυναμικής κοινότητας που αλλάζει το επιχειρηματικό μέλλον!