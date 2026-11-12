Πριν από τα Χριστούγεννα το market pass 1.000 ευρώ σε 190.000 δικαιούχους -Έρχεται μηνιαίο κουπόνι

Market Pass 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα για 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, τόνισε τη χορήγηση πρόσθετης μηνιαίας ενίσχυσης, ύψους 60 ευρώ.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε ότι το πρόγραμμα θα προβλέπει αναδρομική καταβολή voucher 1.000 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν και 60 ευρώ κάθε μήνα.

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Το ποσό της μηνιαίας ενίσχυσης θα μπορεί να αυξάνεται μέσω συστήματος μοριοδότησης.

Όπως διευκρίνισε η κυρία Μιχαηλίδου, το voucher θα μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και λαϊκές αγορές.

Κοινωνικές κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα, η υπουργός υπογράμμισε την αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, τονίζοντας ότι περίπου τρεις στους δέκα πολίτες δεν διαθέτουν δική τους κατοικία.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή 47 μέτρα και παρεμβάσεις μέσω προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου 1 και 2» και το «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου εκτιμάται ότι θα διατεθούν στην αγορά 14.000 επιπλέον κατοικίες.

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Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία συγκροτημάτων κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων. Οι οικισμοί θα διαθέτουν υποδομές και υπηρεσίες καθημερινής εξυπηρέτησης, όπως μίνι μάρκετ και νηπιαγωγεία.

Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, τα ενοίκια στις συγκεκριμένες κατοικίες θα αντιστοιχούν στο 50% - 60% των τιμών της ελεύθερης αγοράς.

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής, εξηγώντας ότι ακίνητα του Δημοσίου θα δημοπρατηθούν ώστε ιδιώτες να αναλάβουν την κατασκευή πολυκατοικιών, με το 30% των κατοικιών να διατίθεται στην αγορά.