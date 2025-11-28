Το Λούβρο αυξάνει τα εισιτήρια εισόδου, αλλά όχι για όλους -Ποιοι θα πληρώνουν παραπάνω, ο λόγος - iefimerida.gr

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι προχωρά σε σημαντική αύξηση της τιμής του εισιτηρίου για τους περισσότερους επισκέπτες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 14 Ιανουαρίου, το κόστος εισόδου για τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και γενικά από όλες τις χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα αυξηθεί κατά 45%, φτάνοντας τα 32 ευρώ. Πριν την αύξηση, η τιμή για αυτούς τους επισκέπτες ήταν περίπου 22 ευρώ.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, όπως ο συνωστισμός και η παλαιότητα των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι ομαδικές επισκέψεις μη Ευρωπαίων με διαπιστευμένους ξεναγούς θα κοστίζουν 28 ευρώ από το νέο έτος.

