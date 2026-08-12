Λιανεμπόριο: Η μάχη για τα καλά καταστήματα ανεβάζει τα ενοίκια -Στα 315 ευρώ/τ.μ. η Ερμού - iefimerida.gr

Νέα καταστήματα, επεκτάσεις διεθνών αλυσίδων και υψηλά ενοίκια στις ισχυρότερες εμπορικές πιάτσες συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής αγοράς λιανικού εμπορίου στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η ζήτηση για ποιοτικούς χώρους σε σημεία μεγάλης εμπορικότητας παραμένει ισχυρή, με την Ερμού να διατηρεί με μεγάλη διαφορά την πρωτιά και τη Γλυφάδα να έχει πλέον εδραιωθεί μεταξύ των ακριβότερων αγορών της χώρας.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, η κινητικότητα δεν περιορίζεται στα μισθώματα. Διεθνή εμπορικά σήματα προχωρούν σε νέες αφίξεις και επεκτάσεις, ενώ οι επενδυτικές συναλλαγές σε εμπορικά ακίνητα έφθασαν περίπου τα 12 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Στο επίκεντρο της ζήτησης βρίσκονται οι καλύτεροι εμπορικοί δρόμοι, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πάρκα, αλλά και ακίνητα με ισχυρούς μισθωτές, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τροφίμων. Παράλληλα, η αγορά αλλάζει φυσιογνωμία, καθώς δίπλα στη μόδα και τα καλλυντικά κερδίζουν έδαφος η εστίαση, η άθληση, η ευεξία και γενικότερα οι δραστηριότητες που προσφέρουν στον καταναλωτή κάτι περισσότερο από μια απλή επίσκεψη σε ένα κατάστημα.

Η Ερμού στα 315 ευρώ το τετραγωνικό

Η μεγάλη απόσταση μεταξύ της Ερμού και των υπόλοιπων εμπορικών αγορών διατηρείται. Το ενοίκιο για τα καλύτερα καταστήματα στον δημοφιλέστερο εμπορικό δρόμο της Αθήνας έχει φθάσει τα 315 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα.

Η εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι χαρακτηριστική. Πριν από την πανδημία, το 2019, τα ενοίκια κινούνταν περίπου στα 280 ευρώ/τ.μ. και στη συνέχεια υποχώρησαν στα 260 ευρώ/τ.μ. Το 2022 επέστρεψαν στα 280 ευρώ, το 2023 και το 2024 κινήθηκαν περίπου στα 290 ευρώ, ενώ το 2025 ανέβηκαν στα 310 ευρώ και φέτος στα 315 ευρώ/τ.μ.

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Η Ερμού έχει επομένως όχι μόνο καλύψει τις απώλειες της πανδημίας, αλλά έχει ξεπεράσει αισθητά τα επίπεδα του 2019. Μάλιστα, το σημερινό μίσθωμα είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των αμέσως επόμενων ακριβότερων αγορών.

Στα 165 ευρώ/τ.μ. Γλυφάδα και Τσιμισκή

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται πλέον από κοινού η Γλυφάδα και η Τσιμισκή, με τα ενοίκια των καλύτερων καταστημάτων να διαμορφώνονται στα 165 ευρώ/τ.μ. τον μήνα.

Η πορεία της Γλυφάδας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 2019 το αντίστοιχο μίσθωμα βρισκόταν περίπου στα 140 ευρώ/τ.μ. και μετά την υποχώρηση στα χρόνια της πανδημίας άρχισε να ανακάμπτει, φθάνοντας στα 150 ευρώ το 2023 και το 2024 και στα 165 ευρώ το 2025, επίπεδο στο οποίο παραμένει και φέτος.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση της Γλυφάδας ως εμπορικού προορισμού, καθώς η περιοχή συγκεντρώνει ισχυρή τοπική αγοραστική βάση, επισκέπτες και αυξανόμενο αριθμό διεθνών εμπορικών σημάτων.

Στην Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης, τα ενοίκια αυξήθηκαν από 150 ευρώ/τ.μ. το 2024 σε 160 ευρώ το 2025 και σε 165 ευρώ/τ.μ. το 2026.

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Χαμηλότερα βρίσκεται η Κηφισιά, όπου τα καλύτερα καταστήματα μισθώνονται περίπου προς 120 ευρώ/τ.μ., ενώ στον Πειραιά το αντίστοιχο επίπεδο έχει φθάσει τα 105 ευρώ/τ.μ.

Η περίπτωση του Πειραιά ξεχωρίζει για την ταχύτητα της ανόδου. Από περίπου 60 ευρώ/τ.μ. το 2019, τα ενοίκια έχουν φθάσει σήμερα στα 105 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 75% σε επτά χρόνια.

Ποιοι ανοίγουν νέα καταστήματα

Η εικόνα των ενοικίων συνοδεύεται από έντονη δραστηριότητα στο μέτωπο των νέων καταστημάτων και των επεκτάσεων.

Σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius, η New Yorker προχωρά σε μεγάλο κατάστημα στη Σταδίου, ενώ οι COS και ARKET σχεδιάζουν περαιτέρω επέκταση στην ελληνική αγορά.

Η Mohito ενισχύει την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Lululemon επιλέγει δύο διαφορετικές αλλά ισχυρές εμπορικές πιάτσες της Αθήνας, με παρουσία στο Μαρούσι και τη Βουκουρεστίου.

Κινητικότητα υπάρχει και στα Νότια Προάστια, με την Poltronesofà να προχωρά σε κατάστημα μεγάλης επιφάνειας στον Άλιμο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου της Foot Locker, ενώ νέες κινήσεις πραγματοποιούν οι Burger King και Joe & The Juice. Στην επέκταση των δικτύων τους επενδύουν επίσης η Pandora και η JD Sports.

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Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι η ζήτηση δεν προέρχεται από έναν μόνο κλάδο. Μόδα, αθλητικά είδη, εστίαση και εξοπλισμός κατοικίας συνθέτουν ένα ευρύτερο κύμα ανάπτυξης, με τις επιχειρήσεις να διεκδικούν κυρίως σημεία υψηλής προβολής και μεγάλης επισκεψιμότητας.

Από τα καταστήματα μόδας στους χώρους άθλησης και ευεξίας

Μια ακόμη τάση που γίνεται περισσότερο ορατή είναι η είσοδος νέων δραστηριοτήτων στον εμπορικό χάρτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Barry's Gym, που εντάσσεται στην ευρύτερη ανάπτυξη των χώρων άθλησης και ευεξίας.

Το κατάστημα παύει σταδιακά να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως σημείο πώλησης προϊόντων. Οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην εμπειρία του επισκέπτη, ενώ εστίαση, άθληση και ευεξία αποκτούν μεγαλύτερη θέση δίπλα στις παραδοσιακές χρήσεις της μόδας, της υπόδησης και των καλλυντικών.

Οι επενδύσεις έφθασαν τα 12 εκατ. ευρώ

Κινητικότητα καταγράφεται και στην επενδυτική αγορά εμπορικών ακινήτων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές στρέφονται κατά κύριο λόγο σε ακίνητα που μπορούν να προσφέρουν σταθερές μισθωτικές ροές. Στο στόχαστρο βρίσκονται καταστήματα στους ισχυρότερους εμπορικούς δρόμους, ακίνητα που μισθώνονται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τροφίμων, εμπορικά πάρκα και μεγάλα εμπορικά κέντρα.

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Η αξία των καλύτερων εμπορικών ακινήτων αποτυπώνεται και στις επενδυτικές αποδόσεις. Στην Ερμού η απόδοση διαμορφώνεται περίπου στο 5,15%, στην Τσιμισκή στο 5,9% και στη Γλυφάδα κοντά στο 6%. Η συμπίεση που έχει καταγραφεί σε βάθος χρόνου αποτελεί ένδειξη της υψηλής αποτίμησης που εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα ακίνητα στις πιο εμπορικές τοποθεσίες.

Ο τουρισμός στηρίζει την κατανάλωση

Σημαντικό μέρος της δυναμικής της αγοράς εξακολουθεί να προέρχεται από τον τουρισμό. Η αυξημένη παρουσία ξένων επισκεπτών τροφοδοτεί τις πωλήσεις ιδιαίτερα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς, ευνοώντας περισσότερο τους εμπορικούς δρόμους με υψηλή επισκεψιμότητα.

Θετική εικόνα εμφανίζουν η μόδα, τα καλλυντικά, η εστίαση και η αναψυχή, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο καταγράφει αύξηση 3,6%.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι χωρίς αντιφάσεις. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλή, στο -53,2%, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των νοικοκυριών. Η ανεργία βρίσκεται στο 8,5%, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας διαμορφώνεται στο 2,3%.

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Έτσι, η αγορά κινείται σε δύο παράλληλες ταχύτητες: από τη μία, ο καταναλωτής παραμένει προσεκτικός και περισσότερο ευαίσθητος στις τιμές και, από την άλλη, οι κορυφαίες εμπορικές πιάτσες συνεχίζουν να προσελκύουν νέες αλυσίδες και να διατηρούν υψηλά μισθώματα.

Η μάχη για τα καλύτερα σημεία

Η εικόνα του δεύτερου τριμήνου δείχνει τελικά ότι η ελληνική αγορά λιανικού εμπορίου εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά γίνεται πιο επιλεκτική. Η τοποθεσία, η επισκεψιμότητα και η ποιότητα του ακινήτου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, με αποτέλεσμα τα καλύτερα καταστήματα να απομακρύνονται σε επίπεδο αξιών από το υπόλοιπο απόθεμα.

Η Ερμού με 315 ευρώ/τ.μ. βρίσκεται σε ξεχωριστή κατηγορία, ενώ Γλυφάδα και Τσιμισκή με 165 ευρώ/τ.μ., Κηφισιά με 120 ευρώ/τ.μ. και Πειραιάς με 105 ευρώ/τ.μ. συμπληρώνουν τον χάρτη των ισχυρότερων εμπορικών αγορών.

Ταυτόχρονα, το κύμα νέων καταστημάτων και επεκτάσεων δείχνει ότι μεγάλα εμπορικά σήματα εξακολουθούν να βλέπουν περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με τις επενδύσεις των 12 εκατ. ευρώ σε εμπορικά ακίνητα μέσα στο τρίμηνο, διαμορφώνεται μια αγορά όπου η μάχη δεν δίνεται πλέον απλώς για ένα διαθέσιμο κατάστημα, αλλά για τα καλύτερα και πιο προβεβλημένα σημεία της πόλης.