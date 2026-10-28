H Λευκωσία αποκτά το πρώτο Leonardo boutique hotel - Μιλά στο iefimerida η επικεφαλής πωλήσεων του ομίλου - iefimerida.gr

Πως διαμορφώνεται το αναπτυξιακό πλάνο για city break και επαγγελματικά ταξίδια εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας - Η Άντρη Κλεάνθους, διευθύντρια Πωλήσεων & Μάρκετινγκ του ομίλου της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean σχολιάζει στο iefimerida την επέκταση του ομίλου στην κυπριακή αγορά



Τοποθετημένο στην καρδιά της Λευκωσίας, σε μια από τις πιο προνομιακές θέσεις της πόλης, το νέο ξενοδοχείο «Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia» άνοιξε πριν από λίγες ημέρες, στις 21 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας όχι μόνο την επέκταση του ομίλου της Leonardo Hotels στην κυπριακή αγορά αλλά και την είσοδό του στη Λευκωσία.



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Διαθέτει πάνω από εβδομήντα δωμάτια και σουίτες με «κορώνα» το Venetian Penthouse Suite, ιδιαίτερης αισθητικής, άνεσης και σύγχρονης πολυτέλειας, όπως λένε οι συντελεστές του ξενοδοχειακού ομίλου, καλύπτοντας τις ανάγκες για τον ταξιδιώτη του business and pleasure.

Αποψη από τη σουίτα του νέου ξενοδοχείου στη Λευκωσία / Φωτογραφία: Leonardo Hotels

Άντρη Κλεάνθους στο iefimerida: «Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε υφιστάμενες και νέες αγορές»

Η επιλογή της θέσης του νέου «Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia» δεν είναι τυχαία, καθώς βρίσκεται κοντά στα ιστορικά Ενετικά Τείχη, πολύ κοντά στην Παλιά Πόλη, την οδό Λήδρας, την Πλατεία Ελευθερίας και δίπλα στα εμπορικά και επιχειρηματικά σημεία της πρωτεύουσας.



«Στόχος μας είναι κάθε μονάδα να αποτυπώνει τον τοπικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του προορισμού, προσφέροντας παράλληλα τη συνέπεια στην ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα φιλοξενίας ενός διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου», λέει σε επικοινωνία με το iefimerida η Άντρη Κλεάνθους, διευθύντρια Πωλήσεων & Μάρκετινγκ του ομίλου Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, αναλύοντας τη στρατηγική του ομίλου σχετικά με την προσέλκυση νέων αγορών - στόχων, τόσο για το επαγγελματικό ταξίδι όσο και για τον τουρισμό πόλεως και αναψυχής.



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Η Αντρη Κλεάνθους, διευθύντρια Πωλήσεων & Μάρκετινγκ της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean / Φωτογραφία: Leonardo Hotels

Το νέο ξενοδοχείο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του bleisure (business and leisure) διαθέτοντας ιδιωτική αίθουσα συναντήσεων, κατάλληλη για επαγγελματικές συζητήσεις, μικρές παρουσιάσεις και συναντήσεις, ενώ οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με εικοσιτετράωρη λειτουργία, και εστιατόρια και καφέ-μπαρ με ποικίλες γαστρονομικές προτάσεις όπως το «Root & Rind Restaurant» και το «Conservatory».



«Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε υφιστάμενες και νέες αγορές, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο συνεργασιών μας και αναπτύσσοντας προτάσεις που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες του εταιρικού τουρισμού και του τουρισμού αναψυχής», αναφέρει η επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ.



Ευκαιρίες στον τουρισμό για Ελλάδα και Κύπρο μέσα στο αβέβαιο γεωπολιτικά περιβάλλον στην Ανατ. Μεσόγειο

Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν τις ισορροπίες στο ταξίδι και τον τουρισμό. Αυτό είναι κάτι που αναμφίβολα παρακολουθεί η διοίκηση της Leonardo Hotels σταθμίζοντας διαρκώς κάθε πρόκληση και ευκαιρία που προκύπτει για την τουριστική αγορά.

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«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποτελούν έναν παράγοντα που παρακολουθούμε συστηματικά, καθώς η αίσθηση ασφάλειας και η εμπιστοσύνη είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις στις επιλογές του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα, το αυξανόμενο κόστος των αερομεταφορών και οι μεταβολές στις ταξιδιωτικές συνήθειες επηρεάζουν τη διεθνή τουριστική αγορά», λέει η Άντρη Κλεάνθους.

Το νέο Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia / Φωτογραφία: Leonardo Hotels

Εκτιμά δε, πως η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας και της Κύπρου με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές αποτελεί ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα, ιδίως μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, και παράλληλα βλέπει αρκετές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ενός σωστού σχεδιασμού και προσαρμοστικότητας στα δεδομένα.

«Πάνω σε αυτά τα δεδομένα, διαμορφώνεται και η στρατηγική μας η οποία δεν εστιάζει απλώς στην αύξηση του αριθμού των δωματίων, αλλά στη δημιουργία ξενοδοχείων που προσφέρουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία στους επισκέπτες και τους προορισμούς που δραστηριοποιούμαστε», ξεκαθαρίζει η Αντρη Κλεάνθους.



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Πολυδιάστατη πρόταση φιλοξενίας με επέκταση του χαρτοφυλακίου σε Κύπρο και Ελλάδα

Τόσο για την ίδια όσο και για τον Roni Aloni, Managing Director της Leonardo Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα, η ουσία της φιλοσοφίας του ομίλου αναδύεται μέσα από την πολυδιάστατη πρόταση φιλοξενίας των ξενοδοχείων και η Κύπρος είναι ένας προορισμός στρατηγικής σημασίας.

Βασικός στόχος είναι η κάθε μονάδα να αποτυπώνει τον τοπικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του προορισμού. «Από τη μία πλευρά, ενισχύουμε τη δυναμική μας στον αστικό τουρισμό. Στην Κύπρο, η παρουσία μας στη Λεμεσό και τη Λάρνακα εμπλουτίζεται πλέον με το νέο, Leonardo Boutique Hotel Venetian στη Λευκωσία, ενώ διατηρούμε ισχυρές βάσεις στην Ελλάδα με το NYX Esperia Palace, το NYX Hotel Thessaloniki και το Leonardo Hotel Athens City Center που άνοιξε τις πόρτες του τον Μάιο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για σύντομες αποδράσεις πόλης (city break) μαζί με επαγγελματικά ταξίδια κάτι που βλέπουμε να συνδυάζεται ολοένα και περισσότερο ως τάση στην τουριστική αγορά», αναφέρει.

Σαλόνι σουίτας του νέου ξενοδοχείου στη Λευκωσία / Φωτογραφία: Leonardo Hotels

«Από την άλλη πλευρά, ανταποκρινόμαστε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυθεντικές και ποιοτικές εμπειρίες φιλοξενίας και προσφέρουμε ξεχωριστές επιλογές διαμονής, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εμπειρίες προσαρμοσμένες στον χαρακτήρα κάθε προορισμού», συμπληρώνει και απαριθμεί τη συλλογή Leonardo Limited Edition με τα ξενοδοχεία Meravia στη Χαλκιδική, Seafos στο Ναύπλιο, Nalu στο Λατσί και Grand Resort στη Λεμεσό.