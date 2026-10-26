Lamda Development: Αποχωρεί ο Οδυσσέας Αθανασίου – Νέα διευθύνουσα σύμβουλος η Εύη Κωστάκη - iefimerida.gr

Αλλαγή στην ηγεσία της ανακοίνωσε η Lamda Development, με την Εύη Κωστάκη να αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου την 1η Ιανουαρίου 2027, διαδεχόμενη τον Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος αποχωρεί έπειτα από 18 χρόνια στη θέση και συνολικά 21 χρόνια στην εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε την Εύη Κωστάκη, στέλεχος με διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Πιο πρόσφατα διετέλεσε Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη χρηματοοικονομική διοίκηση και στρατηγική, στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στη διαχείριση κεφαλαίων και στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

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Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο Οδυσσέας Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.



Αθανασίου: «Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση»



Αναφερόμενος στην αποχώρησή του, ο Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Η LAMDA υπήρξε για μένα πολύ περισσότερα από το σημαντικότερο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Πίστεψα βαθιά και μοιράστηκα το όραμα του Δρ. Σπύρου Λάτση και, μαζί με τους ανθρώπους της LAMDA, αφοσιώθηκα στη διαμόρφωση της πορείας της Εταιρείας και στην υλοποίηση αυτού του οράματος.

Έγινε αποστολή ζωής. Μέσα από διαδοχικές κρίσεις και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, καταφέραμε να μετασχηματίσουμε την Εταιρεία και να κάνουμε πραγματικότητα ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο. Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική στιγμή για να κλείσει ένα κεφάλαιο και να ξεκινήσει ένα νέο. Εκτιμώ βαθύτατα τη μακρόχρονη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που έχω οικοδομήσει με τον Δρ. Σπύρο Λάτση και την οικογένειά του και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια. Καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, η εμπιστοσύνη μου στις προοπτικές της LAMDA παραμένει ισχυρή, όπως αποτυπώνεται και στην απόφασή μου να διατηρήσω τη μετοχική μου συμμετοχή στην Εταιρεία».

Οι προτεραιότητες της Εύης Κωστάκη



Από την πλευρά της, η νέα διευθύνουσα σύμβουλος ανέφερε:

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«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μας και είμαι ευγνώμων στον Οδυσσέα Αθανασίου, του οποίου η ηγεσία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η LAMDA διαθέτει μια ισχυρή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες της, ενώ το Ελληνικό, που αλλάζει την Αθήνα, περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».

Περιγράφοντας τις προτεραιότητές της, η Εύη Κωστάκη έθεσε ως στόχους τη διατήρηση της δυναμικής της εταιρείας, την εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς τους πελάτες, την Ελληνική Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες, την περαιτέρω αύξηση των εσόδων από εμπορικά κέντρα και μαρίνες, καθώς και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας.

«Προσβλέπω στην προώθηση του στρατηγικού οράματος της LAMDA και στη συνεργασία με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων», σημείωσε.

Η πορεία της Lamda επί Αθανασίου



Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά τη θητεία του Οδυσσέα Αθανασίου η Lamda εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σύνολο του ενεργητικού της πενταπλασιάστηκε, φθάνοντας περίπου τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) τετραπλασιάστηκε, σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

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Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση και την εξέλιξη της επένδυσης του Ελληνικού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών προκλήσεων και στην έναρξη υλοποίησης του έργου. Παράλληλα, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενίσχυσε τις δραστηριότητες της Lamda στα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες.

Οι δηλώσεις Σπύρου Λάτση και Στέφανου Κοτσώλη



Ο Δρ. Σπύρος Λάτσης δήλωσε: «Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η ηγεσία του κάλυψε ορισμένες από τις πλέον απαιτητικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της Εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέσω της CLH θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιχειρηματική του κρίση. Καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα οπτική και η ηγετική της εμπειρία θα συμβάλουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της LAMDA».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανος Κοτσώλης, ανέφερε:

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«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Αθανασίου για την αφοσίωση και την ηγετική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για το μέλλον της Εταιρείας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την περαιτέρω προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας, αξιοποιώντας όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα».