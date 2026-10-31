 Το κύκλωμα των εταιρειών που ξεσκέπασε η υπόθεση για το «Χωριάτικο» - iefimerida.gr
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Το κύκλωμα των εταιρειών που ξεσκέπασε η υπόθεση για το «Χωριάτικο»

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας «Χωριάτικο» Αχαρνων και Αγίου Μελέτιου 106 ©
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας «Χωριάτικο» Αχαρνων και Αγίου Μελέτιου 106 ©
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από τα αρτοποιεία και τα καταστήματα εστίασης της Αθήνας έως τα νυχτερινά κέντρα και τα τουριστικά καταλύματα της Μυκόνου και της Ρόδου, το διαβιβαστικό της Αστυνομίας για το δίκτυο του Αγγ. Γιαννακόπουλου καταγράφει μια σύνθετη διαδρομή εταιρειών, κοινών διαχειριστών και εμπορικών σημάτων.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι πίσω από τις εναλλαγές εταιρικών σχημάτων υπήρχε επιχειρησιακή συνέχεια.

Το διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας περιγράφει έναν επιχειρηματικό ιστό που εκτείνεται από αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης μέχρι strip clubs, μπαρ, beach bars, ξενοδοχεία και πολυτελή καταλύματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η Αθήνα, η Μύκονος και η Ρόδος, ενώ οι δραστηριότητες εμφανίζονται κατανεμημένες σε πολλές εταιρείες, με διαδοχικές αλλαγές σε μετόχους, διαχειριστές και νομικούς εκπροσώπους.

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