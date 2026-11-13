Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Τανάλια» για τους αχυράνθρωπους -Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η απίστευτη δικαιολογία του λογιστή του

Κι ενώ οι πρώτοι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς ότι η επιχείρηση του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στήθηκε και εκτελέστηκε με στρατιωτική ακρίβεια και πειθαρχία.

Η επιχείρηση «Τανάλια», γιατί έτσι ακριβώς έκλεισε γύρω από τους «αχυρανθρώπους» και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, είναι μια επιχείρηση-μαμούθ για τα ελληνικά χρονικά της φορολογικής διοίκησης.

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Η έρευνα και η συλλογή στοιχείων ήταν πολύμηνη, με επιτηρήσεις, παρακολουθήσεις, επιτόπιους ελέγχους και συλλογή καταθέσεων από «αχυρανθρώπους», έτσι ώστε με αλλεπάλληλες διασταυρώσεις οι Ράμπο του ΔΕΟΣ να «λοκάρουν» τους στόχους και να τοποθετήσουν στο κάδρο όλους τους εμπλεκόμενους.

Ζητούμενο -τι άλλο;- να βρεθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων, που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοφανή, για την έκτασή της, υπόθεση φοροδιαφυγής.

Πώς έκλεισε η «Τανάλια»

Η τακτική αυτή της περικύκλωσης απέδωσε και σιγά-σιγά η «τανάλια» του ΔΕΟΣ άρχισε να κλείνει γύρω από τα μέλη του κυκλώματος. Υπό άκρα μυστικότητα, η επιχείρηση που έμοιαζε με… σταδιακή συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων πριν από το «χτύπημα», άρχισε να αναπτύσσεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

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Ένας στρατός από στελέχη του ΔΕΟΣ «σάρωσε» όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, όπου τα στοιχεία έδειχναν ότι βρίσκονταν «αχυράνθρωποι» αλλά και υποκρυπτόμενοι επιχειρηματίες. Με σταδιακές και αστραπιαίες επιχειρήσεις, που άρχισαν τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την κεντρική επιχείρηση, «σαρώθηκαν» οι νομοί Γρεβενών, Κιλκίς, Φλώρινας, Καβάλας, Σερρών για συλλογή στοιχείων.

Το «κλειδί» σε όλες τις φάσεις της επιχείρησης ήταν να μείνει «στεγανός» ο σχεδιασμός, αλλά και οι ελεγκτές που είχαν επιστρατευτεί. Έτσι, προκειμένου τα στελέχη να μην κινήσουν υποψίες στη διάρκεια αυτής της σταδιακής συγκέντρωσης δυνάμεων του ΔΕΟΣ αλλά και λόγω του πλήθους των μελών του κυκλώματος και των επαρχιακών πόλεων που κινούνταν, οι δυνάμεις ΔΕΟΣ διασκορπίστηκαν σε διάφορους νομούς, ώστε να μη «σηκώνουν σκόνη». Το τελικό χτύπημα ήταν καίριο.

Η υπόθεση του πρώην ποδοσφαιριστή και τα χρέη των 500.000 ευρώ

Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι γνωστός, διεθνής, πρώην ποδοσφαιριστής Κ.Π., ο οποίος λίαν συντόμως θα κληθεί για εξηγήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλει να πέσει στα «μαλακά», δεν μπορεί να επικαλεστεί τα όσα απίθανα υποστήριξε ο λογιστής του, όταν κλήθηκε από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ. Δικαιολογίες που κατέπεσαν με τον πρώτο έλεγχο…

Η απίστευτη ιστορία έχει ως εξής: Κατά την ανταπόκριση στην πρόσκληση των ελεγκτικών αρχών, ο λογιστής της επιχείρησης Ν.Π. παραδέχθηκε ευθέως ότι η επιχείρηση «γύρισε» εικονικά σε παρένθετο πρόσωπο, δηλαδή σε «αχυράνθρωπο». Όταν κλήθηκε, λοιπόν, να εξηγήσει τους λόγους αυτής της μεθόδευσης, επικαλέστηκε ένα πολεοδομικό πρόστιμο ύψους άνω των 300.000 ευρώ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ε, δεν θα χάσουν και τα σπίτια τους» για τους πελάτες του!

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Ποιο είναι το πρόβλημα για τον λογιστή αλλά και τον πελάτη του; Τα επίσημα στοιχεία του ελέγχου αποδόμησαν πλήρως το αφήγημα περί… ανάγκης προστασίας της προσωπικής περιουσίας και αποκαλύπτουν το μέγεθος της αντίφασης, καθώς το επίμαχο πρόστιμο των 300.000 ευρώ είχε σβηστεί! Συγκεκριμένα, το πολεοδομικό πρόστιμο, που υποτίθεται ότι απειλούσε τα σπίτια των πραγματικών ιδιοκτητών και τους «ανάγκασε» να βάλουν μπροστά έναν «αχυράνθρωπο», έχει πλέον διαγραφεί οριστικά έπειτα από δικαστική προσφυγή.

Ενώ, λοιπόν, ο λογιστής και εμμέσως ο πρώην ποδοσφαιριστής επικαλέστηκαν τον φόβο της… οικονομικής καταστροφής για ένα πρόστιμο που τελικά δεν πλήρωσαν ποτέ, φρόντισαν να «φεσώσουν» κανονικά το Δημόσιο, καθώς με τη «βιτρίνα» του «αχυράνθρωπου» συσσωρεύτηκαν πραγματικές, υπέρογκες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ.

Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι πώς γίνεται να επικαλείται κανείς τον κίνδυνο να χαθούν «τα σπίτια» των ιδιοκτητών για ένα διαγραμμένο πρόστιμο 300.000 ευρώ, την ώρα που η ίδια επιχείρηση φέρεται να «φεσώνει» τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσό που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ; Αυτό είναι κάτι στο οποίο, προφανώς, θα πρέπει να απαντήσει ο άμεσα εμπλεκόμενος λίαν συντόμως…