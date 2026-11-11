Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: Πώς «αυτοκαρφώθηκε» μεγαλοεπιχειρηματίας της νύχτας -Έρχονται νέες συλλήψεις και αποκαλύψεις για την Αθήνα - iefimerida.gr

Το γνωστό σύνδρομο του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» είναι αυτό που υπέγραψε την καταδίκη ενός από τους μεγαλοεπιχειρηματίες της νύχτας στη Θεσσαλονίκη, που εμπλέκονται στην απίστευτη ιστορία φοροδιαφυγής.

Όλα ξεκίνησαν όταν Ράμπο του ΔΕΟΣ έκαναν έφοδο σε πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο της Λεωφόρου Νίκης. Περνώντας την πόρτα, σίγουρα δεν πίστευαν ότι η δουλειά τους θα ήταν τόσο εύκολη, καθώς το «σαφάρι» των υποκρυπτόμενων προσώπων πίσω από «αχυρανθρώπους» και «αυτοφωράκηδες», δεν είναι απλή υπόθεση.

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Πράγματι, τα ελεγκτικά κλιμάκια ήρθαν αντιμέτωπα με ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, το οποίο καταδεικνύει τη μεθοδολογία συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων πίσω από εικονικές εταιρείες και παρένθετα πρόσωπα. Ωστόσο, η κατάληξη ήταν διαφορετική.

«Δεν με γνωρίζετε;»

Ο άνδρας που ασκούσε την ουσιαστική («εν πράγμασι») διοίκηση του καταστήματος την ώρα της επιχείρησης, επιχείρησε αρχικά να αποποιηθεί κάθε διοικητικής ή ιδιοκτησιακής ευθύνης. Προσπαθώντας να εμφανιστεί ως απλός εργαζόμενος, απέφευγε συστηματικά να απαντήσει στα ερωτήματα των ελεγκτών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη λειτουργία της επιχείρησης, τηρώντας στάση σιωπής και προσποιούμενος άγνοια. Ωστόσο, η προσπάθειά του να παραμείνει…αφανής υπονομεύθηκε από την ίδια του τη συμπεριφορά.

Από τη μια, το ένστικτο της…επιβίωσης τον έβαλε στο πετσί του ρόλου του φτωχού πλην τίμου εργαζομένου. Από την άλλη, όμως, τον ενοχλούσε ότι οι ελεγκτές δεν τον αναγνώριζαν και η «έκρηξη» μεγαλομανίας ήταν αυτή που τελικά τον «έφαγε».

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Επιδιώκοντας να επιδείξει ισχύ και αναγνωρισιμότητα απέναντι στα μέλη του κλιμακίου (!!!), αυτοπροβαλλόταν διαρκώς ως «διάσημο» και προβεβλημένο πρόσωπο της νυχτερινής ζωής, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απευθυνθεί στους ελεγκτές με τη φράση: «Καλά, δεν με γνωρίζετε;». Προφανώς… μπέρδεψε τους ελεγκτές, με τους διάφορους και τις διάφορες influencers, που περιδιαβαίνουν τα νυχτερινά κέντρα και ποστάρουν φωτό και βίντεο στα social media, αγκαζέ με τους επιχειρηματίες της νύχτας.

Όταν οι ελεγκτές δεν έδειξαν να…συγκινούνται, ο επιχειρηματίας βγήκε από το «κοστούμι» του εργαζομένου, επιδεικνύοντας πρωτοφανή άγνοια κινδύνου. Ενδεχομένως, πίστευε ότι επρόκειτο για κάποιο συνήθη έλεγχο κι έτσι «έριξε» τις άμυνες του.

Στην προσπάθειά του να υπογραμμίσει, λοιπόν, το εύρος της επιρροής του, ο επιχειρηματίας της νύχτας καυχήθηκε ανοιχτά ότι δραστηριοποιείται και διαχειρίζεται και άλλα γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Η αντίφαση ανάμεσα στον τυπικό ρόλο του απλού υπαλλήλου που επικαλούνταν και στην έμπρακτη επίδειξη ισχύος που επέλεξε, επιβεβαίωσε με τον πλέον σαφή τρόπο στα ελεγκτικά όργανα τον πραγματικό του ρόλο στη διαχείριση της επιχείρησης.

Το «σκάλισμα» της περίπτωσης του έδειξε ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας

«κρύβεται» πίσω από 4 ΑΦΜ, που έχουν δημιουργήσει χρέη 1.191.008 ευρώ στην εφορία και τον ΕΦΚΑ.

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Νέες αποκαλύψεις προ των πυλών

Κι ενώ έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις από τους πρώτους συλληφθέντες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν ανοίξει στόματα, εντός των ημερών η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης αναμένεται να… γεμίσει με φρέσκια «πελατεία».

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του iefimerida ότι αυτές οι συλλήψεις ήταν μόνο η αρχή, αναμένεται «βροχή» ενταλμάτων σύλληψης για όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε αυτήν την πρωτοφανή- για το εύρος της- υπόθεση.

Κι όταν λέμε ότι «αυτή ήταν μόνο η αρχή», δεν πρόκειται μόνο για τη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και αναστάτωση και στη νύχτα της Αθήνας, καθώς προφανώς η μέθοδος των «αχυρανθρώπων» και των εταιριών «μπάμπουσκα», δεν είναι… πατέντα της συμπρωτεύουσας.

Όλα δείχνουν, μάλιστα, ότι εντός των ημερών πιθανότατα θα έχουμε νέο γύρο αποκαλύψεων, αφού «τρέχουν» σχετικές έρευνες…