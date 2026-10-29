 Το ιστορικό κτίριο Απόλλων στη Σταδίου 58 και ο νέος διαγωνισμός για την αξιοποίησή του - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ιστορικό κτίριο Απόλλων στη Σταδίου 58 και ο νέος διαγωνισμός για την αξιοποίησή του

Το ιστορικό κτίριο «Απόλλων» στη Σταδίου
Το ιστορικό κτίριο «Απόλλων» στη Σταδίου / © printscreengooglemaps
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το ιστορικό κτίριο Απόλλων στη Σταδίου 58 και ο νέος διαγωνισμός για την αξιοποίησή του

Ο e-ΕΦΚΑ επαναφέρει τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου «Απόλλων», στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου, τρία χρόνια μετά την άκαρπη προηγούμενη προσπάθεια. Το διατηρητέο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.105 τ.μ., θα εκμισθωθεί για 30 χρόνια, με δυνατότητα πενταετούς παράτασης.

Ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση μέσα στην πρώτη τριετία, κατά την οποία προβλέπεται απαλλαγή από μίσθωμα. Από το τέταρτο έτος, το ελάχιστο ενοίκιο ορίζεται σε 23.000 ευρώ μηνιαίως, με ετήσια αναπροσαρμογή. Σε αντίθεση με τον διαγωνισμό του 2023, δεν επιβάλλεται ξενοδοχειακή χρήση, αλλά επιτρέπεται επαγγελματική αξιοποίηση συμβατή με τις χρήσεις γης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο ενεργοποίησης της ακίνητης περιουσίας του φορέα, που περιλαμβάνει το πρώην πολυκατάστημα Fokas και μελέτες αποκατάστασης τριών ακόμη διατηρητέων κτιρίων στην Αθήνα και τον Πειραιά. Το κτίριο λειτούργησε ως «Μασσαλία» και στις αρχές του 20ού αιώνα μετονομάστηκε σε «Απόλλων», ενώ διατηρεί νεοκλασικά χαρακτηριστικά και αξιόλογα εσωτερικά στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κτίριο Απόλλων σταδίου διαγωνισμός αξιοποίηση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ