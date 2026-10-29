Το ιστορικό κτίριο Απόλλων στη Σταδίου 58 και ο νέος διαγωνισμός για την αξιοποίησή του - iefimerida.gr

Το ιστορικό κτίριο Απόλλων στη Σταδίου 58 και ο νέος διαγωνισμός για την αξιοποίησή του

Ο e-ΕΦΚΑ επαναφέρει τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου «Απόλλων», στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου, τρία χρόνια μετά την άκαρπη προηγούμενη προσπάθεια. Το διατηρητέο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.105 τ.μ., θα εκμισθωθεί για 30 χρόνια, με δυνατότητα πενταετούς παράτασης.

Ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση μέσα στην πρώτη τριετία, κατά την οποία προβλέπεται απαλλαγή από μίσθωμα. Από το τέταρτο έτος, το ελάχιστο ενοίκιο ορίζεται σε 23.000 ευρώ μηνιαίως, με ετήσια αναπροσαρμογή. Σε αντίθεση με τον διαγωνισμό του 2023, δεν επιβάλλεται ξενοδοχειακή χρήση, αλλά επιτρέπεται επαγγελματική αξιοποίηση συμβατή με τις χρήσεις γης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο ενεργοποίησης της ακίνητης περιουσίας του φορέα, που περιλαμβάνει το πρώην πολυκατάστημα Fokas και μελέτες αποκατάστασης τριών ακόμη διατηρητέων κτιρίων στην Αθήνα και τον Πειραιά. Το κτίριο λειτούργησε ως «Μασσαλία» και στις αρχές του 20ού αιώνα μετονομάστηκε σε «Απόλλων», ενώ διατηρεί νεοκλασικά χαρακτηριστικά και αξιόλογα εσωτερικά στοιχεία.

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