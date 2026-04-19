Κρουαζιέρα σε κρίση: Ακυρώσεις, εγκλωβισμένα πλοία και η σεζόν στον «αέρα» -Μιλά στο iefimerida o Θ. Κόντες - iefimerida.gr



Δύο κρουαζιερόπλοια της TUI, ένα της MSC και δύο ακόμη της CELESTYAL παραμένουν εγκλωβισμένα στην εμπόλεμη περιοχή στη Μέση Ανατολή με το θερινό τους πρόγραμμα να «βυθίζεται».



Τόσο οι ιδιοκτήτες των πλοίων της MSC, όσο και της TUI συζητούν να προχωρήσουν σε ολική ακύρωση των θερινών δραστηριοτήτων τους και να παραμείνουν δεμένα μέχρι το πέρας των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, οι Πασχαλινές κρουαζιέρες σε αρκετές εταιρείες είχαν ακυρωθεί λόγω χαμηλής πληρότητας.

«Αυτή τη στιγμή, όλα είναι "στον αέρα" με τις τελευταίες εξελίξεις να έχουμε νέες ακυρώσεις από την TUI όσον αφορά τον Μάιο για κρουαζιέρα που συμπεριλάμβανε το Ηράκλειο», λέει σε επικοινωνία με το iefimerida.gr ο Θεόδωρος Κόντες, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) και CEO της Majestic International Cruises Inc, εξηγώντας πως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και γενικότερα η Άκρως Ανατολική Μεσόγειος προβληματίζουν έντονα τους tour operators.

Νεότερες πάντως πληροφορίες κάνουν λόγο για μια προσπάθεια επιστροφής ενός από τα κρουαζιερόπλοια της CELESTYAL (το Discovery), το οποίο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, επιχειρείται από το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Απριλίου μια διαδρομή επιστροφής του από το Ντουμπάι, με κατεύθυνση προς το Ομάν.

Θεόδωρος Κόντες επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας

Ερωτηθείς για την εικόνα των ακυρώσεων και για το κατα πόσο είμαστε λιγο πριν από ένα ντόμινο ζημίας, ο Θ. Κόντες απαντά πως όλα θα κριθούν στη διάρκεια των εχθροπραξιών. «Όμως, θεωρώ πως, πλέον, μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για έναν χαμένο Ιούνιο. Ας μην ξεχνάμε ότι ζημιογόνος παράγοντας είναι και το ζήτημα των καυσίμων στην αερομεταφορά. Αν συνεχίσει ο πόλεμος, είμαστε αναγκασμένοι να ξεχάσουμε τη σεζόν για φέτος», εκτιμά.

Το «στοπ» των κρατήσεων αναδιαμορφώνει δρομολόγια και τουριστικό χάρτη

Είναι σαφές πως η παραπάνω από την αναμενόμενη διάρκεια του πολέμου και η μη ελεύθερη και ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, δείχνει, πλέον να επιδρά αρνητικά στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού.

Αυτό που φαίνεται σχεδόν σίγουρο, όπως αναφέρει ο Θ. Κόντες, θα είναι η αρκετά χαμηλή κίνηση των Αμερικανών επιβατών (που παραμένει κορυφαίος πελάτης στην κρουαζιέρα) αλλά και των Ισραηλινών σχεδόν για όλη την θερινή σεζόν. Αντίθετα, προβλέπεται μεγάλη αύξηση στην Καραϊβική από Αμερικανούς παραμένοντας στον τόπο τους.

Θυμίζουμε εδώ, πως το 2025 καταγράφηκαν περίπου 2,90 εκατομμύρια επιβατο-αφίξεις Αμερικανών στην κρουαζιέρα.

«Οι αρχικές μας προβλέψεις για το 2026 ήταν πολύ αισιόδοξες εφόσον υπήρχε ιδιαίτερη δυναμική στην κρουαζιέρα, με μια πρόβλεψη να είναι στα επίπεδα αύξησης του 4-5%. Αυτήν τη στιγμή θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι εάν μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα του 2025, αλλά μάλλον ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ αισιόδοξο εφόσον η διάρκεια του πολέμου φαίνεται να επεκτείνεται», υπογραμμίζει.

Οι εναλλακτικές με το Ιόνιο και η ελπίδα για rebound στον θαλάσσιο τουρισμό της Ελλάδας



Υπάρχει βέβαια και μια άλλη σκέψη και ελπίδα, σύμφωνα με τον Θ. Κόντε: οι τουρίστες που επισκέπτονται Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ντόχα και άλλους προορισμούς στη Μέση Ανατολή αλλά και οι τουρίστες που είχαν προγραμματίσει Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ να μεταφερθούν σε ελληνικούς προορισμούς αφού η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής προορισμός.

Υπάρχει λοιπόν κάποιο plan b; «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όχι. Ενδεχομένως ένα θετικό σενάριο να είναι η περίπτωση να περάσουν τα πιο μικρά βαπόρια στο Ιόνιο (σ.σ.: Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και να πάνε προς Κροατία», απαντά ο Θεόδωρος Κόντες.

Με άλλα λόγια, αυτό που αναμένεται από τις εταιρείες κρουαζιέρας είναι είτε να προχωρήσουν σε ακυρώσεις των προγραμμάτων τους είτε να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους.