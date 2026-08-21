﻿Κρήτη: Επενδυτικός «πυρετός» και ράλι στα ακίνητα -Πού οι τιμές φτάνουν τα 5.500 ευρώ/τ.μ. - iefimerida.gr

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου κύκλου επενδύσεων, ο οποίος δεν περιορίζεται πλέον στον τουρισμό, αλλά επεκτείνεται με ταχύτητα στην κατοικία και στις μεγάλες αναπτύξεις ακινήτων.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ο ΒΟΑΚ, η επένδυση άνω των 400 εκατ. ευρώ της Dimand στις Γούρνες, τα νέα οικιστικά σχέδια της Ten Brinke, η στρατηγική ανάπτυξη της PHĀEA στη Νότια Κρήτη και, σε δεύτερο χρόνο, η αξιοποίηση των περισσότερων από 2.000 στρεμμάτων του σημερινού αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» συνθέτουν έναν νέο επενδυτικό χάρτη για το νησί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός ο μετασχηματισμός βρίσκει την κτηματαγορά ήδη σε ανοδική τροχιά. Οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και με ηπιότερο ρυθμό από τα προηγούμενα χρόνια, τα ενοίκια παραμένουν υπό πίεση και η διαθεσιμότητα σύγχρονων κατοικιών είναι περιορισμένη. Παράλληλα, ξένοι αγοραστές, επενδυτές, τουριστικές επιχειρήσεις και βραχυχρόνια μίσθωση ανταγωνίζονται για ένα μέρος του ίδιου αποθέματος, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες και περισσότερο τουριστικές περιοχές.

Τα στοιχεία της Danos–Melakis, μέλους της BNP Paribas Real Estate, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση, έναντι ρυθμών της τάξης του 8%-9% την περίοδο 2024-2025. Η αγορά, επομένως, δεν περνά σε φάση διόρθωσης, αλλά σε μια περίοδο πιο ήπιας ανόδου, με πολύ μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου.

Από 2.100 έως 3.120 ευρώ το τετραγωνικό -Και πολύ ψηλότερα στα «φιλέτα»

Στην Κρήτη, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών κινούνται, σύμφωνα με την έκθεση, περίπου μεταξύ 2.100 και 3.120 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται όμως για ένα γενικό εύρος που δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματική ψαλίδα της αγοράς.

Η τοποθεσία αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαφοροποίησης. Ακίνητα κοντά στη θάλασσα, κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητα και ακίνητα σε περιοχές με ισχυρή τουριστική ζήτηση μπορούν να πωλούνται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Τα Χανιά βρίσκονται στην κορυφή, ενώ το Ηράκλειο εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά που συνδέεται περισσότερο με τις ανάγκες μόνιμης κατοικίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιορισμένη παραγωγή νέων κατοικιών λειτουργεί ταυτόχρονα ως «πάτωμα» για τις τιμές. Η ζήτηση μπορεί να διαφοροποιείται ανά περιοχή, όμως το ποιοτικό απόθεμα δεν επαρκεί για να καλύψει όσους αναζητούν σύγχρονα ακίνητα, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς αστικές και παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Χανιά: Η ακριβότερη αγορά κατοικίας της Κρήτης

Τα Χανιά αποτελούν ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην κρητική κτηματαγορά. Η ισχυρή τουριστική ταυτότητα της πόλης, η περιορισμένη προσφορά νέων ακινήτων και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό έχουν οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν πλέον εκείνα ακριβών περιοχών της Αττικής.

Στη Νέα Χώρα, οι αξίες ξεκινούν περίπου από 2.500 ευρώ ανά τ.μ., αλλά στα ακριβότερα ακίνητα μπορούν να υπερβούν τα 5.000 ευρώ και να προσεγγίσουν ακόμη και τα 5.500 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθεί η Χαλέπα, μία από τις πλέον περιζήτητες περιοχές των Χανίων, όπου το εύρος διαμορφώνεται περίπου μεταξύ 2.400 και 4.800 ευρώ/τ.μ.. Στο κέντρο της πόλης οι ανώτερες τιμές βρίσκονται κοντά στα 5.000 ευρώ/τ.μ., ενώ στα Δικαστήρια μπορούν να πλησιάσουν τα 4.800 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη και περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα στην κλίμακα τιμών δεν μπορούν πλέον εύκολα να χαρακτηριστούν «φθηνές». Στα Λενταριανά–Αμπεριά, οι τιμές ξεκινούν λίγο πάνω από τις 2.000 ευρώ ανά τ.μ., αλλά για τα καλύτερα ακίνητα μπορούν να πλησιάσουν τις 4.000 ευρώ/τ.μ.

Οι αποκλίσεις αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον μία ενιαία «τιμή Χανίων». Στην ίδια πόλη μπορούν να συνυπάρχουν κατοικίες λίγο πάνω από τις 2.000 ευρώ/τ.μ. και premium ακίνητα άνω των 5.000 ευρώ/τ.μ., ανάλογα με την τοποθεσία, την ηλικία, την ποιότητα κατασκευής, τη θέα και την εγγύτητα στη θάλασσα.

Γιατί η Ten Brinke ποντάρει στα Χανιά

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και η ενίσχυση της παρουσίας της Ten Brinke στην αγορά κατοικίας της Κρήτης. Η εταιρεία σχεδιάζει νέο οικιστικό συγκρότημα άνω των 6.500 τ.μ., κοντά στην παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι των Χανίων, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 60 διαμερίσματα.

Το project έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή έρχεται σε μία αγορά όπου το νεόδμητο απόθεμα είναι περιορισμένο και οι τιμές των ποιοτικών κατοικιών βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω projects στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, δείχνοντας ότι οι μεγάλοι developers αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την Κρήτη όχι μόνο ως αγορά τουριστικών ακινήτων αλλά και ως αυτόνομη αγορά κατοικίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηράκλειο: Μεγαλύτερη ψαλίδα στις τιμές

Διαφορετική είναι η εικόνα στο Ηράκλειο, όπου η αγορά διατηρεί περισσότερο τον χαρακτήρα της μόνιμης κατοικίας και οι μέσες αξίες βρίσκονται χαμηλότερα από τα Χανιά. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν συναντώνται υψηλές τιμές.

Στον Άγιο Ιωάννη, οι τιμές ξεκινούν περίπου από 1.800 ευρώ/τ.μ. και μπορούν στα ακριβότερα ακίνητα να προσεγγίσουν τα 4.700-4.800 ευρώ/τ.μ.

Στις Μεσαμπελιές, το εύρος κινείται περίπου από 1.800 έως 4.000 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Κορώνη Μαγαρά συναντώνται χαμηλότερα επίπεδα, από περίπου 1.500 έως 3.000 ευρώ/τ.μ.

Ισχυρές τιμές καταγράφονται και στις Πατέλες, όπου το χαμηλότερο σημείο του εύρους βρίσκεται κοντά στα 2.300 ευρώ και οι υψηλότερες αξίες μπορούν να προσεγγίσουν τα 4.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η μεγάλη απόσταση μεταξύ κατώτερων και ανώτερων τιμών δείχνει και εδώ ότι η ποιότητα του ακινήτου έχει αποκτήσει καθοριστική σημασία. Τα σύγχρονα ή νεόδμητα σπίτια μπορούν να πωλούνται με σημαντικό premium έναντι του παλαιότερου αποθέματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρέθυμνο και Λασίθι -Η ιδιαίτερη περίπτωση της Ελούντας

Στο Ρέθυμνο, η αγορά χαρακτηρίζεται από πιο μεσαία επίπεδα τιμών και σχετικά σταθερή δυναμική. Στο Λασίθι, αντίθετα, δεν υπάρχει ομοιόμορφη εικόνα, καθώς οι διαφορές μεταξύ της ενδοχώρας και των παραθαλάσσιων περιοχών είναι σημαντικές.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί η Ελούντα, όπου η αγορά πολυτελών κατοικιών λειτουργεί με διαφορετικά χαρακτηριστικά από την υπόλοιπη τοπική κτηματαγορά. Η έντονη παρουσία αγοραστών από το εξωτερικό και η σύνδεση της περιοχής με τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών υποστηρίζουν πολύ υψηλότερες αξίες.

Στα 8-10 ευρώ/τ.μ. τα ενοίκια

Ανοδική παραμένει και η αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων. Τα μέσα ζητούμενα ενοίκια στην Κρήτη υπολογίζονται περίπου μεταξύ 8 και 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση περίπου 7,6%.

Σε πρακτικούς όρους, με βάση αυτό το γενικό εύρος, ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. αντιστοιχεί σε ζητούμενο μίσθωμα περίπου 640 έως 800 ευρώ τον μήνα, πριν ληφθούν υπόψη οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που μπορεί να προκύψουν από την περιοχή, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόβλημα για τη μακροχρόνια μίσθωση δεν είναι μόνο η άνοδος των τιμών. Είναι και ο ανταγωνισμός για το διαθέσιμο απόθεμα, καθώς σε αρκετές τουριστικές περιοχές οι κατοικίες μπορούν να απευθυνθούν σε διαφορετικές αγορές: μακροχρόνια μίσθωση, εξοχική κατοικία, αγορά από ξένους ή βραχυχρόνια τουριστική εκμετάλλευση.

Οι ξένοι αγοραστές και η έλλειψη νεόδμητων κρατούν ψηλά τις αξίες

Το διεθνές ενδιαφέρον αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ζήτησης. Οι ξένοι αγοραστές έχουν ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα Χανιά και στην Ελούντα, με έμφαση στις κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

Σε αντίθεση με μια αγορά όπου η αύξηση της ζήτησης μπορεί γρήγορα να απαντηθεί με νέες κατασκευές, στην Κρήτη η διαθεσιμότητα ποιοτικών κατοικιών παραμένει περιορισμένη. Έτσι, όταν ένα σύγχρονο ακίνητο σε καλή τοποθεσία βγαίνει προς πώληση, διεκδικείται δυνητικά τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από αγοραστές του εξωτερικού.

Η Danos–Melakis επισημαίνει ακριβώς αυτή τη στενότητα του ποιοτικού οικιστικού αποθέματος ως έναν από τους παράγοντες που συνεχίζουν να ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιγότερα Airbnb, αλλά υψηλότερες αποδόσεις

Σημαντικό κομμάτι του παζλ αποτελεί η βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα στα Χανιά και στις τουριστικές παράκτιες περιοχές.

Εδώ τα στοιχεία παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Η προσφορά περιορίζεται, αλλά οι οικονομικές επιδόσεις των καταλυμάτων που παραμένουν ενεργά βελτιώνονται.

Τον Ιούνιο του 2026 υπήρχαν στην Κρήτη περίπου 32.395 ενεργές καταχωρίσεις σε Airbnb, Vrbo και Booking.com, αριθμός μειωμένος κατά 5,7% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια περίοδο, όμως, η μέση πληρότητα είχε αυξηθεί κατά 4,5%, φτάνοντας στο 61%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή είχε ενισχυθεί κατά 4,8%, στα 230 δολάρια. Τα μέσα ετήσια έσοδα ανά ενεργό κατάλυμα υπολογίζονταν περίπου στα 15.500 δολάρια, αυξημένα κατά 4,3%.

Ακόμη πιο κρίσιμη για την κτηματαγορά είναι η σύνθεση της προσφοράς: περίπου 91% των ενεργών καταχωρίσεων αφορά ολόκληρες κατοικίες και όχι δωμάτια, ενώ το 47,1% είναι ακίνητα ενός υπνοδωματίου.

Αυτό σημαίνει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να ανταγωνίζεται άμεσα τη συμβατική αγορά κατοικίας, παρά τη μείωση των ενεργών καταχωρίσεων. Και όσο η ημερήσια τιμή και η πληρότητα παραμένουν υψηλές, η τουριστική αξιοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική επιλογή για αρκετούς ιδιοκτήτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επενδύσεις αλλάζουν και τη γεωγραφία του real estate

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι πώς τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη θα επηρεάσουν τις αξίες γης και κατοικίας τα επόμενα χρόνια.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, προϋπολογισμού άνω των 750 εκατ. ευρώ, αναμένεται να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2028, με δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 15 εκατ. επιβατών τον χρόνο. Μαζί με τον ΒΟΑΚ δημιουργεί έναν νέο άξονα προσβασιμότητας, ο οποίος είναι πιθανό να ενισχύσει το ενδιαφέρον για ακίνητα σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών επιλογών.

Ενδεικτικό είναι ότι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και GMR εξετάζουν μεγάλη κοινή ανάπτυξη σε έκταση περίπου 600 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του νέου αεροδρομίου. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, ωστόσο και μόνο η εξέταση ενός project τέτοιας κλίμακας δείχνει προς ποια κατεύθυνση αρχίζει να μετατοπίζεται το ενδιαφέρον.

Οι Γούρνες δημιουργούν έναν νέο προορισμό άνω των 400 εκατ. ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη που προωθεί η Dimand στις Γούρνες Ηρακλείου, στην έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εκτιμώμενη επένδυση άνω των 400 εκατ. ευρώ, το project αναπτύσσεται σε 345.567 τ.μ. και προβλέπει δύο ξενοδοχειακές αναπτύξεις συνολικής δυναμικότητας 1.614 κλινών, 54 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, bungalows, εγκαταστάσεις ευεξίας και εμπορική ζώνη 9.672 τ.μ.

Η σημασία τέτοιων επενδύσεων για την κτηματαγορά δεν εξαντλείται στα ίδια τα ακίνητα που κατασκευάζονται. Η δημιουργία νέων τουριστικών πόλων, εμπορικών χρήσεων και θέσεων εργασίας μπορεί να αυξήσει σταδιακά τη ζήτηση και στις γύρω περιοχές, είτε για κατοικία είτε για επενδυτικά ακίνητα.

Το νέο στοίχημα της Νότιας Κρήτης

Παρόμοια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς νέες περιοχές επιχειρεί η στρατηγική επένδυση της PHĀEA στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου.

Το project, ύψους 121,11 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα αναπτυχθεί σε περίπου 155 στρέμματα και προβλέπει πεντάστερο ξενοδοχείο 140 δωματίων, έως 370 κλίνες και 30 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες συνολικής δυναμικότητας 208 κλινών.

Η σημασία της συγκεκριμένης ανάπτυξης βρίσκεται και στη θέση της. Η Νότια Κρήτη παραμένει λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά από τους καθιερωμένους προορισμούς του βόρειου μετώπου και η είσοδος μιας μεγάλης επένδυσης μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο πυρήνα ενδιαφέροντος για γη και ακίνητα.