Κοντογεώργης για αποπληρωμή χρέους: Ακατανόητη η κριτική της αντιπολίτευσης -Δεν γίνεται να μην ελαφρύνεις τις επόμενες γενιές - iefimerida.gr

Στο λεγόμενο «καλάθι» της ΔΕΘ, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και οι κινήσεις των Σαμαρά και Τσίπρα αναφέρθηκε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τόνισε με αφορμή τη συζήτηση για τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ότι αυτή κρύβει δύο παραδοχές:

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«Η πρώτη είναι ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και ο κόπος του ελληνικού λαού σού δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέψεις ένα μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κι αυτό είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα». Είναι, εν τέλει, «μια κατάκτηση που δεν πρέπει να απωλέσουμε στο μέλλον»

«Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι μπορεί να έχουμε μια προεκλογική ΔΕΘ, αφού θα έχουμε εκλογές το 2027, αλλά υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική, μια συνέπεια σε σχέση με τις κοινωνικές ομάδες».

Ξετυλίγοντας δε, όσα πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, δήλωσε: «Σε πολλές κοινωνικές ομάδες, τους ευάλωτους, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά, αλλά, σίγουρα, και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων στην κατεύθυνση και τη λογική που έχουμε κινηθεί αυτά τα χρόνια». Εξ άλλου, προσέθεσε, «μεγαλύτερο διαθέσιμο και σταθερό εισόδημα» είναι «η μόνη βιώσιμη πολιτική που μπορεί να απαντήσεις στις προκλήσεις σήμερα».

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Αναφορικά με το θέμα των ημερών, την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ο Θ. Κοντογεώργης αφού χαρακτήρισε «ακατανόητη» την κριτική της αντιπολίτευσης, παρατήρησε ότι «δεν γίνεται να μην ελαφρύνεις τις επόμενες γενιές, δεν γίνεται να μην διευκολύνεις τις επόμενες κυβερνήσεις, όποιες και αν είναι αυτές».

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Επικρίνοντας δε, τις αντιπολιτευτικές διακηρύξεις, επικαλέσθηκε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την οροφή δαπανών, και συνέχισε: «Εμείς ανακοινώνουμε μόνιμα και όχι επιδοματικά μέτρα».

Επιπλέον, «χρειάζεται να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και το αξιόχρεο της πατρίδας μας. Η πατρίδα μας ύστερα από πολλά χρόνια από φέτος δεν θα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο έλλειμμα», σημείωσε με έμφαση, με την ταυτόχρονη διαπίστωση ότι «μέσα από αυτή τη διαδικασία εξοικονομείς περί τα 2 δισ., ψιλά γράμματα αυτά για κάποιους».

Εξ άλλου, διαβεβαίωσε, «εμείς "Προγράμματα Θεσσαλονίκης" δεν θα κάνουμε», όπως κάνουν άλλα και νέα κόμματα. «Δεν θα απλώσουμε το πάπλωμα πέρα από τα πόδια μας. Με αυτή την οικονομική πολιτική μπορούμε να επιστρέψουμε με δίκαιο και αναλογικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξης στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια συνεπής πολιτική που θα την τηρήσουμε απαρέγκλιτα», επανέλαβε, θυμίζοντας συγχρόνως ότι πέρυσι δόθηκαν 1,6 δισ. στη ΔΕΘ και μέσω φοροαπαλλαγών. Δεν ερχόμαστε σήμερα να τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα», διαβεβαίωσε επίσης.

Για το ύψος των κυβερνητικών ανακοινώσεων συνέστησε υπομονή, αφού θα πρέπει «να δούμε πώς τρέχει ο προϋπολογισμός στο τέλος Αυγούστου».

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Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έκανε ειδική μνεία στους συνταξιούχους και όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για αυτούς (αυξήσεις, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, διευθέτηση του θέματος με τις συντάξεις χηρείας κ.ά.), συμπεραίνοντας ότι «μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό τον πρωθυπουργό και αυτήν την κυβέρνηση».

«Θεσμική απρέπεια Τσίπρα»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κίνησή του να μιλήσει πριν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Θανάσης Κοντογεώργης έκανε λόγο για «τεράστια θεσμική απρέπεια», αφού, όπως εξήγησε, είθισται πρώτα να μιλά ο πρωθυπουργός και μετά να τοποθετούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έρχεται λίγες ημέρες πριν (σ.σ. ο Α. Τσίπρας) και γιατί; Για να προλάβει τον πρωθυπουργό; Τρεις ημέρες πριν τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας, που έχει υπάρξει ως πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του», το οποίο η κυβέρνηση θα το δει και «θα υπάρξουν οι κατάλληλες απαντήσεις. Εύχομαι να μην είναι στη λογική των προηγούμενων προγραμμάτων», σχολίασε επίσης και επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση ούτε μπορεί να επιλέξει ούτε μπορεί να χτίσει αντίπαλο».

Κι αυτό γιατί «καμία τέτοια λογική δεν υπάρχει από εμάς. Γιατί εμείς όλη μέρα έχουμε να αντιπαρατεθούμε με τις προσδοκίες και τα προβλήματα». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «η κυβέρνηση επιθυμεί και επιδιώκει ένα μη τοξικό περιβάλλον».

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«Κρίσιμη η ελληνική προεδρία της ΕΕ»

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης και αφού επεσήμανε ότι «από εκεί που ήταν παρίας της Ευρώπης, τώρα η χώρα έχει μπει σε μια διαφορετική κατάσταση κανονικότητας», αναφέρθηκε στο στοίχημα της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ:

«Η ελληνική Προεδρία είναι μια κρίσιμη Προεδρία και η προετοιμασία της έχει ήδη ξεκινήσει». Ειδικότερα, είναι «η Προεδρία η οποία θα κρίνει το πώς θα ζούμε τα επόμενα δέκα χρόνια στην Ευρώπη, είναι η Προεδρία που θα κρίνει τον επόμενο προϋπολογισμό». Και, προσεχώς, «θα έρθει και προεκλογικά η συζήτηση αυτή», είπε και τόνισε ότι «ακόμη και οι κακόπιστοι αντιλαμβάνονται ότι η θέση της χώρας δεν είναι αυτή που ήταν στο παρελθόν, και στα ευρωπαϊκά fora και όχι μόνον».

Κατά τον Θ. Κοντογεώργη, «εμπειρία, σχέδιο και ικανότητα» είναι αυτά που εκφράζει ο πρωθυπουργός. Ενώ αναφέρθηκε δε, στις μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη, αλλά και τα έργα στην περιφέρεια, στο πλαίσιο του στόχου για ισόρροπη ανάπτυξη.

Τουρκικά θαλάσσια πάρκα

Επόμενο θέμα της συνέντευξης, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας -«ένα ακόμη θέμα στο οποίο γίνεται μικρόψυχη κριτική», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του.

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Επί της ουσίας των τουρκικών ανακοινώσεων, εδώ «έχουμε μια παράνομη, νομικά ανίσχυρη και ανυπόστατη, μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας. Ό,τι είναι εκτός εθνικής δικαιοδοσίας δεν μπορείς εσύ να πας να χαράξεις θαλάσσιες περιοχές πολλώ δε μάλλον όταν είναι στα όρια της υφαλοκρηπίδας άλλης χώρας, όχι μόνο σε διεθνή ύδατα. Είναι μια ενέργεια που υπονομεύει και τη σχέση καλής γειτονίας αλλά και τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πήγαιναν να δημιουργηθούν», διεμήνυσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ξεκαθαρίζοντας ότι «η στάση μας ως προς αυτό είναι καθαρή και για αυτό θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση σε όλους τους τόνους, σε διπλωματικό, πολιτικό και άλλο πεδίο. Δεν ξέρω αν γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης ή άλλους λόγους, είναι όμως μια ενέργεια που έρχεται ύστερα από μια σειρά ενεργειών της πατρίδας μας εντός διεθνούς νομιμότητας (θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για πρώτη φορά, απώτατα δυνητικά όρια υφαλοκρηπίδας και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Exxon, Chevron, ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου στην ουσία του)».

«Απολύτως άδικη η κριτική Σαμαρά»

Κληθείς, να πάρει θέση επί της αντίδρασης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, παρατήρησε: «Σε όλα τα παραπάνω δεν είχαμε κάποια δήλωση από τον κ. Σαμαρά». Αντιθέτως, «είχαμε μια παράνομη και μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας και έχουμε δήλωση από τον κ. Σαμαρά. Την θεωρώ απολύτως άδικη (σ.σ. την κριτική του πρώην πρωθυπουργού ως προς την εξωτερική πολιτική), δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα».

Εν κατακλείδι, «η χώρα μας έχει αποκτήσει διπλωματικό κεφάλαιο, έχει αυξήσει την αμυντική ικανότητά της». Γι' αυτό και «χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα, επίσης (πρέπει) να υπάρχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση».

Τέλος, «είμαστε εδώ προκειμένου να υπάρξει πάντοτε η κατάλληλη απάντηση από την ελληνική πλευρά που κατοχυρώνει και διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα», διεμήνυσε κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ