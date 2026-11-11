Κοντά στα 92 δολάρια το πετρέλαιο -Υποχώρησε πάνω από 20% από τα υψηλά του Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά από δύο διαδοχικές ημέρες πτώσης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent, σύμφωνα με το Bloomberg, διαπραγματευόταν κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει κατά 7% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε κάτω από τα 87 δολάρια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο.

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Το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 50% από την αρχή του έτους. Ωστόσο, τον Νοέμβριο η αγορά έχει αντιστρέψει απότομα την πορεία της, με το Brent να υποχωρεί από υψηλό έξι μηνών, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και αυξάνονται οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο. Το Brent έχει υποχωρήσει περίπου 20% από την κορυφή του Οκτωβρίου, ενώ κινήθηκε πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, ενώ το κλείσιμο της 27ης Οκτωβρίου ήταν περίπου 114,5 δολάρια. Ο μήνας έκλεισε με άνοδο 13,6%.

«Αυτό που ενδιαφέρει την αγορά πετρελαίου είναι να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

Το Bloomberg αναφέρει ότι οι ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, παρά τις επιθέσεις σε πλοία, ασκώντας πιέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς οι περιφερειακές μεταφορές προσεγγίζουν τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο.

«Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία με διάρκεια, είναι πιθανό αυτή να αποτελεί ένα περίπλοκο συνονθύλευμα ρυθμίσεων, αφήνοντας πολλά ζητήματα άλυτα», δήλωσε ο αναλυτής της Raymond James & Associates Inc., Πάβελ Μολτσάνοφ. Όπως πρόσθεσε, «αυτό που ενδιαφέρει την αγορά πετρελαίου είναι να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να παραμείνουν ανοιχτά σε σταθερή βάση».

Οι τεχνικοί παράγοντες που ενίσχυσαν την πτώση



Αρκετοί τεχνικοί παράγοντες ενίσχυσαν τις πρόσφατες πιέσεις στις τιμές, με το Brent να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τα 90 δολάρια για πρώτη φορά από τον Αύγουστο.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι σύμβουλοι εμπορευμάτων που ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς περιόρισαν σημαντικά τις ανοδικές θέσεις τους στο Brent, από 45% στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης σε μόλις 9% την Τρίτη. Αντίστοιχα, τα επενδυτικά κεφάλαια μείωσαν τις θέσεις τους υπέρ της ανόδου και στο αμερικανικό WTI στο 9%.

Στη φυσική αγορά πετρελαίου, δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό ντίζελ και είχε εκπέμψει προσωρινά σήμα ότι κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία ανοιχτά της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα σχετικά με τις παραδόσεις καυσίμων στη βορειοαμερικανική αγορά.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συμφωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια καυσίμων στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Η συγκεκριμένη συμφωνία, ωστόσο, είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς.

Αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου

Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

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Τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ, τα οποία είχαν υποχωρήσει κάτω από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια για πρώτη φορά από το 2003, ενισχύθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, σύμφωνα με το API. Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές των καυσίμων το 2027. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η μέση τιμή της βενζίνης λιανικής θα διαμορφωθεί στα 3,73 δολάρια ανά γαλόνι και του ντίζελ στα 5,03 δολάρια, επικαλούμενη τη στενότητα της παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων.

Αντίθετα, η υπηρεσία διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμησή της για την παραγωγή αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, στα 14,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τη βραχυπρόθεσμη ενεργειακή της έκθεση (Short-Term Energy Outlook).