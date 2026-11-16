Κομισιόν: Μόνο ένας υποψήφιος ανάδοχος σε 2 στους 3 δημόσιους διαγωνισμούς στην Ελλάδα

Τον περιορισμένο ανταγωνισμό στους δημόσιους διαγωνισμούς στην Ελλάδα αναδεικνύουν τα στοιχεία της Πλατφόρμας Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Public Procurement Data Space, PPDS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πλατφόρμα αντλεί στοιχεία από το TED, όπου δημοσιεύονται προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό διαγωνισμών με έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο στην ΕΕ.

Ειδικότερα, από τις αρχές του 2026, στο 64,9% των διαγωνισμών που διενήργησαν φορείς του ελληνικού Δημοσίου και καταγράφηκαν στην πλατφόρμα συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος προμηθευτής ή ανάδοχος. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώνεται στο 27,6%.

Τα στοιχεία προκύπτουν από περίπου 1,5 εκατ. διαδικασίες που αναρτήθηκαν φέτος στο TED. Από αυτές, περίπου 9.930 αφορούσαν την Ελλάδα. Πρόκειται για διαγωνισμούς μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με προϋπολογισμό άνω των 140.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Πίσω από την Ελλάδα ακολουθεί η Πολωνία, όπου περίπου το 54% των διαγωνισμών ολοκληρώνεται με έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 51%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ καταγράφει η Φινλανδία, με 14,6%.

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