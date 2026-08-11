Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς βρίσκετε διαθέσιμο δωμάτιο τον Αύγουστο -Το άγνωστο κόλπο - iefimerida.gr

Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο πιο δύσκολος μήνας για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το voucher του Κοινωνικού Τουρισμού, καθώς η ζήτηση στα δημοφιλή θέρετρα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η αναζήτηση διαθέσιμου δωματίου θα στεφθεί με αποτυχία.

Για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2026-2027, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που συμμετέχει στο «Μητρώο Παρόχων», ύστερα από απευθείας συνεννόηση με το κατάλυμα.

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Το πρώτο βήμα είναι επομένως να αναζητήσετε τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα καταλύματα μέσα από το επίσημο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι ένα κατάλυμα διαθέτει υποχρεωτικά δωμάτια για όλες τις ημέρες του Αυγούστου.

Ένα συχνό λάθος είναι να αναζητά κάποιος αποκλειστικά μέσω Booking ή άλλων πλατφορμών. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να εμφανίζεται γεμάτο εκεί, αλλά να διαθέτει δωμάτια που διαχειρίζεται απευθείας ή να έχει ακυρώσεις που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί online.

Γι’ αυτό αξίζει να γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με τα καταλύματα του Μητρώου και να αναφέρετε από την αρχή ότι διαθέτετε voucher Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά εάν μπορείτε να μετακινήσετε την άφιξη ή την αναχώρησή σας κατά μία ή δύο ημέρες. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρεθεί κατάλυμα γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στις αρχές ή προς το τέλος του μήνα.

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Χρήσιμο είναι επίσης να μη μένετε μόνο στους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Περιοχές λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα μεγάλα τουριστικά κέντρα μπορεί να έχουν σημαντικά περισσότερες επιλογές.

Για τον Αύγουστο, που θεωρείται μήνας αιχμής, η επιδότηση της ΔΥΠΑ είναι προσαυξημένη κατά 20%. Η ίδια αυξημένη επιδότηση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία -εκτός Σποράδων- ισχύει αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το «κόλπο» των ακυρώσεων

Όσοι δεν βρίσκουν δωμάτιο με την πρώτη προσπάθεια δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν την αναζήτηση. Ειδικά όσο πλησιάζει η ημερομηνία των διακοπών, εμφανίζονται ακυρώσεις.

Πρακτικά, η πιο αποτελεσματική τακτική είναι να έχετε μια λίστα με 10-15 συμβεβλημένα καταλύματα στην περιοχή που σας ενδιαφέρει και να τα καλείτε ανά τακτά διαστήματα. Ένα «μόλις ακυρώθηκε ένα δωμάτιο» μπορεί τον Αύγουστο να κάνει όλη τη διαφορά.

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Το πρόγραμμα 2026-2027 αφορά συνολικά 300.000 επιταγές και έχει διάρκεια 13 μηνών, με έναρξη από τις 18 Μαΐου 2026.