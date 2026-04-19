Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για 300.000 vouchers -Ποιοι το δικαιούνται, τι θα ισχύει για τις διανυκτερεύσεις - iefimerida.gr

Την 1η Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 2026.

Φέτος, το πρόγραμμα φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ, με 300.000 δικαιούχους να μπορούν να κάνουν χρήση του.

Το πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα από ποτέ άλλοτε, καθώς στο υπουργείο Εργασίας θέλουν να δημιουργήσουν συνθήκες αποσυμφόρησης στους μήνες αιχμής για τον τουρισμό.

Οπως έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, το πρόγραμμα των διακοπών προσφέρει ως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ανάλογα τις ημέρες παραμονής, τον προορισμό και την περίοδο των διακοπών.

Το γενικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος), οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σε 10, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Στην Βόρεια Εύβοια (δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), το πρόγραμμα προσφέρει έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στον Κοινωνικό Τουρισμό

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται πάντα μέσω ενός συστήματος μοριοδότησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει πέρυσι 50 ημέρες σε:

1. Εργασία στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας.

3. Τακτική επιδότηση ανεργία.

4. Συνδυαστικά από τα παραπάνω.



Φέτος μάλιστα, εντάσσονται στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας οι πολύτεκνες οικογένειες μαζί με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με κωδικούς Taxisnet, πιθανότατα κλιμακωτά με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους προορισμούς της Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, η επιδότηση των καταλυμάτων είναι προσαυξημένη κατά 20% όλο τον χρόνο, ενώ για την υπόλοιπη χώρα η προσαύξηση ισχύει κατά τις περιόδους αιχμής (Αύγουστος, Χριστούγεννα, Πάσχα).