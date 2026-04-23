Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αυτοί οι ΑΦΜ μπορούν να υποβάλουν σήμερα αίτηση - iefimerida.gr

Συνεχίζονται και σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της ΔΥΠΑ.



Σήμερα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που το τελευταίο ψηφίο στον ΑΦΜ τους είναι το 3 και το 4.



Φέτος, το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 18 Μαΐου. Η διάρκειά του θα είναι 13 μήνες και θα αφορά 300.000 vouchers.



Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Κοινωνικός Τουρισμός: Σε αυτές τις περιοχές οι διανυκτερεύσεις φτάνουν τις 12

Την ίδια στιγμή, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται έως 10 με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.



Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.1.2027) και του Πάσχα (23.4.2027 έως 9.5.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.



Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα Άτομα με Αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις



Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, ΕΔΩ.﻿

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).



Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.