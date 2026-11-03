Τι κέρδη εμφανίζουν και πόσο φόρο πληρώνουν οι μεγάλες αλυσίδες καφέ στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Μεγάλες αποκλίσεις στην κερδοφορία και την οικονομική τους απόδοση εμφανίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά καφέ, με τα αποτελέσματά τους να κυμαίνονται από κέρδη 6,34 εκατ. ευρώ έως ζημίες 765.000 ευρώ.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 για τις εταιρείες που συνδέονται με τις αλυσίδες Γρηγόρης, Il Toto, Coffee Berry και Coffee Island, καθώς και για την Brew Ratio, που αναλαμβάνει την επεξεργασία και συσκευασία προϊόντων της Coffee Lab, αναδεικνύουν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικές διαφορές στην αποδοτικότητα. Παράλληλα, η συνολική επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος διαμορφώνεται σε περίπου 2,94 εκατ. ευρώ.

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Η αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του Χωριάτικου και του Άγγελου Γιαννακόπουλου, που έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της φορολογητέας ύλης στον κλάδο της εστίασης.

Ο επιχειρηματίας απορρίπτει την ύπαρξη πρόθεσης απόκρυψης εισοδημάτων, ενώ ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει αναφέρει ότι θα καταβληθούν τα ποσά που θα βεβαιώσουν οι αρμόδιες αρχές. Παρότι η υπόθεση αυτή δεν σχετίζεται με τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις καφέ, αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τα δηλωθέντα έσοδα, την κερδοφορία και τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Πάντως, για την ορθή ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν τις συγκεκριμένες εταιρικές οντότητες και δεν αποτυπώνουν αθροιστικά τις επιδόσεις όλων των καταστημάτων που εντάσσονται στα δίκτυά τους.

Επιπλέον, ο φόρος εισοδήματος που καταγράφεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκη με τα ποσά που καταβλήθηκαν στην εφορία κατά τη διάρκεια της ίδιας χρήσης.

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