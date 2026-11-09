Στο κελάρι των επενδυτών: Το σπάνιο κρασί διεκδικεί υψηλότερη θέση στην ελληνική wine market - iefimerida.gr

Από το double magnum Γιαννακοχώρι Κυρ-Γιάννη μέχρι το Montrachet Domaine de la Romanée-Conti η νέα αναμέτρηση της Vergos Auctions σηματοδοτεί τη διεύρυνση της αγοράς που συνδέει την κουλτούρα της οινογνωσίας με τη συλλογή και το κέρδος μιας μακροχρόνιας επένδυσης



Σε μια νέα εποχή επενδυτικής δυναμικής, μπαίνει η αγορά κρασιού στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας το σπάνιο, συλλεκτικό κρασί σε ένα ολοένα και πιο ελκυστικό asset με τις προοπτικές υπεραξίας και απόδοσης να πληθαίνουν.



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Ο οίκος Vergos Auctions, πρωτοπόρος στο μεγάλο άνοιγμα της wine market στο ελληνικό έδαφος, διευρύνει την ειδική αυτή κατηγορία με ακόμη πιο δελεαστικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα αλλά και με ηχηρές προσθήκες από τις διεθνείς blue chip ετικέτες.



Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου εμφανίζονται προς πώληση στο βιοκλιματικό Οινοποιείο Παπαγιαννάκος στο Μαρκόπουλο Αττικής φιάλες κρασιών από εικοσιπέντε ελληνικά οινοποιεία καθώς και από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ. Η δημοπρασία απευθύνεται σε αρχάριους και μυημένους στη wine market με παραδείγματα εξαιρετικών κρασιών που ξεκινούν από τα 80 ευρώ και φτάνουν πάνω από τις 10.000 ευρώ.

Στην κορυφή των πωλήσεων ενδέχεται να ανέβει και μία φιάλη ενός από τα πιο περιζήτητα κρασιά στη διεθνή wine market: Πρόκειται για το Montrachet (Βουργουνδία, 2022), ένα από τα καλύτερα λευκά κρασιά παγκοσμίως, από τον κορυφαίο οινοπαραγωγό Domaine de la Romanée-Conti. Η τιμή εκτίμησης κυμαίνεται από 7.500 έως 10.000 ευρώ.

Σπάνιο Montrachet - ένα από τα καλύτερα λευκά κρασιά παγκοσμίως, από τον κορυφαίο οινοπαραγωγό Domaine de la Romanée-Conti / Φωτογραφία: Vergos Auctions

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To 2025, σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο, μία φιάλη Montrachet Domaine de la Romanée-Conti (2022) είχε αλλάξει χέρια για 5.625 στερλίνες (6.742 ευρώ).



Συλλεκτικά κρασιά: Η κασετίνα Prestige Collection και το κονιάκ των καλεσμένων της οικογένειας Rothschild



Υποψήφιο starlot είναι μια συλλογή από 9 φιάλες Duclot Bordeaux (Prestige Collection, 2021) σε μία από τις πιο εντυπωσιακές κασετίνες στη wine market. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οίκου, περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα μεγάλα και αριστοκρατικά κόκκινα κρασιά βαθιάς παλαίωσης (Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild, Château Margaux, Château Ausone, Château Cheval Blanc, Château Pétrus), καθώς και το Château d’Yquem, το διασημότερο γλυκό κρασί του πλανήτη. Η τιμή της εκτίμησής του κυμαίνεται από 7.500 έως 10.000 ευρώ.



To 2019 παρόμοια συλλογή του 2015 είχε εκτιμηθεί μεταξύ 5.500 και 7.000 δολάρια και πωλήθηκε στα 8.750 δολάρια (7.850 ευρώ) μέσω του οίκου Christie’s.



Duclot Bordeaux (Prestige Collection, 2021) σε μία από τις πιο εντυπωσιακές κασετίνες στη wine market / Φωτογραφία: Vergos Auctions

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Μερικές από τις φιάλες των πιο φίνων και κόκκινων κρασιών βαθιάς παλαίωσης που περιλαμβάνει η κασετίνα / Φωτογραφία: Vergos Auctions

Το double magnum 3 λίτρων του Κτήματος Κυρ-Γιάννη, ο Κοκκινόμυλος του Τσέλεπου και το Viognier Γεροβασιλείου



«Εξαιρετικά σπάνιο με όλη τη σημασία του όρου». Ετσι περιγράφουν οι ειδικοί του οίκου το Lafite Cognac (1 φιάλη) που παλιά, προτού κυκλοφορήσει στην αγορά, προσφερόταν αποκλειστικά για τους υψηλούς καλεσμένους της οικογένειας Rothschild. Πρόκειται για χαρμάνι παλαίωσης 40 (το ελάχιστο) έως 100 χρόνων και εκτιμάται από 1.100 έως 1.500 ευρώ.



Φιάλη Lafite Cognac με αρχική τιμή εκτίμησης στα 1.100 ευρώ / Φωτογραφία: Vergos Auctions

Στις δυνατές επιλογές είναι έξι φιάλες Διάπορος, Κυρ-Γιάννη του 2005 (ποικιλίες: Syrah, Ξινόμαυρο) που έχουν εκτιμηθεί μεταξύ 600 και 800 ευρώ. Από το κτήμα Κυρ-Γιάννη ξεχωρίζει και μία φιάλη double magnum (3λίτρα) Γιαννακοχώρι (ποικιλίες: Ξινόμαυρο, Merlot). Είναι η τελευταία σοδειά της ξακουστής ετικέτας (Last Vintage 2011) και εκτιμάται μεταξύ 350 και 500 ευρώ.



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Η τελευταία σοδειά της ξακουστής ετικέτας Γιαννακοχώρι (Last Vintage 2011) που εκτιμάται μεταξύ 350 και 500 ευρώ / Φωτογραφία: Vergos Auctions

Μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει μια φιάλη Κοκκινόμυλος 9 λίτρων του 2018 (ποικιλία: Merlot) προερχόμενη από την προσωπική οινοθήκη του Γιάννη Τσέλεπου με εκτιμώμενη τιμή 400 με 600 ευρώ.

Κοκκινόμυλος 9 λίτρων του 2018 / Φωτογραφία: Vergos Auctions

Για το επιστέγασμα 145 χρόνων αμπελουργικής παράδοσης της οινοποιίας Μπουτάρη, μιλούν τα στελέχη της Vergos Auctions περιγράφοντας το σετ από εξι φιάλες του 1879 Boutari Legacy του 2007 (ποικιλία: Ξινόμαυρο) το οποίο εκτιμάται στα 450 με 600 ευρώ.



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Φιάλες από σπάνια κρασιά 1879 Boutari Legacy του 2007 / Φωτογραφία: Vergos Auctions



Στα κρασιά με πιο χαμηλή τιμή εκτίμησης συγκαταλέγεται μία φιάλη τριών λίτρων (ξινόμαυρο) που είναι η τελευταία διαθέσιμη τρίλιτρη του 2016 από το κελάρι του Κτήματος Φουντή στη Νάουσα. Εκτιμάται από 140 έως 300 ευρώ.



Παρομοίως, μεταξύ 130 και 150 ευρώ κυμαίνονται οι τιμές εκτίμησης για τρεις φιάλες Chardonnay Γεροβασιλείου (2021, 2022, 2023) όπως και για τρεις σπάνιες φιάλες Viognier από το κτήμα Γεροβασιλείου (2019, 2021, 2022).



H τελευταία διαθέσιμη τρίλιτρη φιάλη (2016) από το κελάρι του Κτήματος Φουντή στη Νάουσα / Φωτογραφία: Vergos Auctions

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Το «βάπτισμα» του 2021 με το Κτήμα Σκούρα

Για την ανάδειξη της δυναμικής του ελληνικού αμπελώνα με αυξημένες συμμετοχές από τα εγχώρια οινοποιεία κάνει λόγο ο Ανδρέας Βέργος, managing director της Vergos Auctions. «Φέρνουμε το κοινό σε επαφή με επιλεγμένες ετικέτες από γνωστές οινοπαραγωγικές περιοχές του εξωτερικού όπως η Βουργουνδία και το Μπορντώ, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική δευτερογενή αγορά», λέει σχετικά με το επερχόμενο sale της Κυριακής.

Στόχος του οίκου είναι, όπως επισημαίνει, να δημιουργηθεί ένας θεσμός που θα προσφέρει στους φίλους του κρασιού έναν διαφορετικό τρόπο να ανακαλύπτουν, να επιλέγουν και να αποκτούν κρασιά.

Θυμίζουμε ότι εν μέσω πανδημίας, το 2021, η Vergos Auctions είχε πραγματοποιήσει μια ειδική δημοπρασία για 21 συλλεκτικές φιάλες «Λαβύρινθος 21 Χρονιές» του Κτήματος Σκούρα με αφορμή την Επέτειο από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ηταν ένα πρώτο σημαντικο βήμα για την ανάπτυξη της ελληνικής wine market με συμμετοχή περίπου σαράντα bidders μεταξύ των οποίων και επιχειρηματίες που στηρίζουν τις φιλανθρωπικές δράσεις της Vergos Auctions, συλλέκτες έργων τέχνης και οινόφιλοι.

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Τα έσοδα από τις πωλήσεις είχαν αγγίξει τα 21.000 ευρώ, όλα υπέρ των σκοπών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή. Ολες οι εμφιαλώσεις είχαν αρχική τιμή εκτίμησης τα 200 ευρώ και αγοράστηκαν έναντι 400 και 1.200 ευρώ. Ωστόσο, δύο από αυτές, εκτοξεύθηκαν στα 6.000 ευρώ και ήταν η πρώτη φορά που καταγραφόταν τιμή ρεκόρ για ελληνικό κρασί.



Στο επερχόμενο sale υπάρχουν πολλές συλλεκτικές και επενδυτικές επιλογές από το Κτήμα Σκούρα όπως μια εξάλιτρη φιάλη Μέγας Οίνος του 2003 (ποικιλίες: Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon) από το κτήμα Σκούρα που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και προέρχεται από την προσωπική συλλογή του παραγωγού. Εκτιμάται στα 1.300 με 1.800 ευρώ.

Μέγας Οίνος του 2003 (ποικιλίες: Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon) από το κτήμα Σκούρα / Φωτογραφία: Vergos Auctions

Καλό παράδειγμα αποτελούν και τρεις παλαιωμένες φιάλες Φλέβα (η νεότερη 11 ετών) από το κτήμα Σκούρα, ποικιλίας Syrah.