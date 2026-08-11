Καύσιμα: Ανθεκτική η ζήτηση παρά τις ανατιμήσεις -Το «στοίχημα» του β’ εξαμήνου - iefimerida.gr

Σε χαμηλότερες ταχύτητες κινείται η αγορά καυσίμων το 2026, με την κατανάλωση να καταγράφει μικρές απώλειες, χωρίς ωστόσο αισθητή υποχώρηση της ζήτησης.

Τα επίσημα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου δείχνουν ότι για το βασικό «βαρόμετρο» της αγοράς, το ντίζελ κίνησης, οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, ενώ η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και το LPG (υγραέριο). Την ίδια στιγμή, τα ανεπίσημα στοιχεία για τον Ιούλιο επιβεβαιώνουν ότι η άνοδος των τιμών λειτούργησε ανασταλτικά στις πωλήσεις, με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων να περιορίζουν, ωστόσο, το μέγεθος της πτώσης.

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Στο πρώτο εξάμηνο, οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις καυσίμων διαμορφώθηκαν σε περίπου 3,24 εκατ. τόνους, από 3,364 εκατ. τόνους το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας υποχώρηση περίπου 4%. Η πτώση όμως δεν οφείλεται στα καύσιμα κίνησης, τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά κυρίως στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις ντίζελ κίνησης έφτασαν τους 1,413 εκατ. τόνους, έναντι 1,41 εκατ. τόνων πέρυσι, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητες. Η βενζίνη κινήθηκε επίσης σχετικά κοντά στα περσινά επίπεδα, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στους 1,024 εκατ. τόνους, από 1,038 εκατ. τόνους, καταγράφοντας οριακή μείωση 1%.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα μέτρα στήριξης «κράτησαν» τις πωλήσεων των καυσίμων κίνησης στο πρώτο μισό του έτους. Υπενθυμίζεται ότι το δίμηνο Απρίλιος-Μάιος υπήρξε κρατική επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, ύψους 20 λεπτών το λίτρο, απευθείας στην αντλία. Επίσης, στο ίδιο διάστημα «έτρεξε» και οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω Fuel Pass.

Η μεγάλη πτώση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Αντίθετα, ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πωλήσεις του οποίου μειώθηκαν στους 405.000 τόνους, από 494.000 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2025. Πρόκειται για πτώση 18%, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των βασικών κατηγοριών καυσίμων.

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Σημαντική, αν και σαφώς μικρότερη, είναι και η πτώση στο LPG, με τις πωλήσεις να περιορίζονται στους 398.000 τόνους, από 422.000 τόνους, σημειώνοντας μείωση 6%. Έτσι, η εικόνα που προκύπτει για το πρώτο μισό του έτους είναι αυτή μιας αγοράς που υποχωρεί συνολικά, αλλά με τις μετακινήσεις να εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή από τις άλλες κατηγορίες καυσίμων, χάρις και στα κρατικά μέτρα.

Το γεγονός ότι το ντίζελ διατηρεί τις πωλήσεις του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη η πορεία των τιμών. Η αγορά βρέθηκε στο πρώτο μισό του έτους (και βρίσκεται ξανά πλέον) αντιμέτωπη με σημαντικές διεθνείς ανατιμήσεις, οι οποίες μεταφέρθηκαν στις τιμές λιανικής και δημιούργησαν τον κίνδυνο για πολύ εντονότερη κάμψη της κατανάλωσης.

Το «ανάχωμα» των διυλιστηρίων τον Ιούλιο

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και τον Ιούλιο, όπου πλέον «πυροσβεστικό ρόλο» έπαιξαν οι εκπτώσεις των δύο διυλιστηρίων σε βενζίνη και ντίζελ. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, οι πωλήσεις βενζίνης 95 οκτανίων υποχώρησαν περίπου 5% σε ετήσια βάση, ενώ στο ντίζελ η μείωση περιορίστηκε κοντά στο 3%. Παρά το αρνητικό πρόσημο, οι παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι χωρίς την πρωτοβουλία των δύο ενεργειακών Ομίλων, η πτώση θα ήταν αισθητά μεγαλύτερη.

Η παρέμβαση των Helleniq Energy και Motor Oil, που ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου, λειτούργησε επομένως ως ένα σημαντικό ανάχωμα. Οι δύο Όμιλοι θα διαθέσουν συνολικά 40 εκατ. ευρώ περίπου, προσφέροντας έκπτωση περίπου 10 λεπτών το λίτρο στην τελική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και περίπου 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση έχει προγραμματιστεί να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου.

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Η συγκράτηση των πωλήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, καθώς ο Ιούνιος είχε δημιουργήσει καλύτερες προσδοκίες. Τον συγκεκριμένο μήνα, το ντίζελ είχε εμφανίσει αύξηση πωλήσεων περίπου 5,5%, ενώ η βενζίνη είχε κινηθεί στα περσινά επίπεδα. Η νέα άνοδος των διεθνών τιμών τον Ιούλιο ανέκοψε αυτή τη δυναμική, χωρίς όμως να προκαλέσει τη μεγάλη «βουτιά» που φοβόταν αρχικά ο κλάδος.

Νέα ελάφρυνση στο ντίζελ

Στο μεταξύ, από την 1η Αυγούστου στο πετρέλαιο κίνησης προστέθηκε και η κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, δημιουργώντας έτσι ένα ακόμη ισχυρότερο δίχτυ προστασίας για τη ζήτηση. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των περίπου 5 λεπτών που προσφέρουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση για το ντίζελ είναι σημαντική.

Η επίδραση της νέας παρέμβασης έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές, καθώς ολοένα περισσότερα πρατήρια παραλαμβάνουν νέες ποσότητες με ενσωματωμένη την έκπτωση. Την ίδια στιγμή, «σύμμαχος» είναι και η μικρή που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές διυλισμένων προϊόντων. Ωστόσο, έως τουλάχιστον και το Σάββατο 8 Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ δεν είχε υποχωρήσει ακόμη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, καθώς διαμορφωνόταν στα 2,007 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, κάτω από τον συγκεκριμένο «πήχη» βρίσκεται ήδη η αμόλυβδη 95 οκτανίων, με τη μέση πανελλαδική τιμή στα 1,99 ευρώ ανά λίτρο την ίδια ημέρα.

Το δεύτερο εξάμηνο

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η αποκλιμάκωση των τιμών και οι παρεμβάσεις σε βενζίνη και ντίζελ μπορούν να αντιστρέψουν την εικόνα του πρώτου επταμήνου. Το πρώτο εξάμηνο έδειξε ότι η ζήτηση για καύσιμα κίνησης έχει σημαντικές αντοχές, με το ντίζελ να διατηρείται στα περσινά επίπεδα και τη βενζίνη να καταγράφει μόλις οριακές απώλειες.

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Ωστόσο, η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει ο μεγαλύτερος άγνωστος. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, οι τιμές των καυσίμων δεν ακολουθούν την πορεία του αργού, καθώς εξαρτώνται αντίθετα από τις τιμές των διυλισμένων προϊόντων στη Μεσόγειο. Ειδικά στο ντίζελ, η περιορισμένη προσφορά καυσίμου στην Ευρώπη διατηρεί μεγαλύτερη πίεση στις χονδρεμπορικές τιμές.

Έτσι, το καλοκαίρι του 2026 εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, η αγορά δείχνει να «φρενάρει», αλλά όχι να καταρρέει, με τις ελπίδες για τον Αύγουστο να επαφίενται στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης.

Αν και η θερινή περίοδος θα αποτελέσει καταλύτη για τις επιδόσεις του δεύτερου μισού του έτους, η πορεία της κατανάλωσης από το φθινόπωρο θα είναι αποκλειστικά στο… έλεος των τιμών. Όσον αφορά το συγκεκριμένο «μέτωπο», πολλά θα κριθούν από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αν και ειδικά στο ντίζελ κίνησης δεν φαίνεται να υπάρχει «χώρος» για σημαντική αποκλιμάκωση, όπως προαναφέρθηκε.