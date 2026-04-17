Κατρακυλά η τιμή του πετρελαίου μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ -Πτώση 10% - iefimerida.gr

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας πτώση άνω του 10%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, εξαλείφοντας τα κέρδη της εβδομάδας, ενώ το West Texas Intermediate έπεσε κοντά στα 85 δολάρια.

Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση έως και 9,8%, φτάνοντας κοντά στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν.

Άνοδος για τις μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 524 μονάδες ή 1,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διαπραγματεύτηκαν με άνοδο 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,9%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν απότομη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,16%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται προς το πράσινο.

Οι αεροπορικές εταιρείες ηγήθηκαν των κερδών, με τις μετοχές της easyJet να σημειώνουν τελευταία άνοδο 6,2% και της Wizz Air να σημειώνουν τελευταία άνοδο 5%.

Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτέλεσαν την αξιοσημείωτη εξαίρεση, υποχωρώντας κατά 3%, καθώς η είδηση ​​για το άνοιγμα των Στενών επηρέασε τις τιμές του πετρελαίου.

Οι μετοχές της BP υποχώρησαν κατά 4,6% μετά την ανακοίνωση, ενώ οι μετοχές της Shell υποχώρησαν κατά 3,6%.