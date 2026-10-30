«Καμπανάκι» κινδύνου από τον υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας -Μειώνεται το ΑΕΠ, συρρικνώνονται εξαγωγές και επενδύσεις - iefimerida.gr

Τον κώδωνα του κινδύνου για την γαλλική οικονομία έκρουσε ο υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ.

Με το γαλλικό ΑΕΠ να μειωνεται κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2026, (αφού παρέμεινε στάσιμο στο δεύτερο και μειώθηκε κατά 0,2% στο πρώτο) και με την γαλλική Εθνοσυνέλευση να μην είναι προς το παρόν σε θέση, ελλείψει κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να εγκρίνει το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ προειδοποίησε σήμερα ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να βρεθεί η γαλλική οικονομία σε αδιέξοδο.

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«Αν δεν επιτύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση που έχουμε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση», είπε ο Λεσκίρ.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee),η γαλλική οικονομική ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το 0,5% το 2027.

Η μείωση της δραστηριότητας οφείλεται κυρίως στην απότομη πτώση των εξαγωγών (-1,7% έπειτα από +2,8% στο δεύτερο τρίμηνο). Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έπειτα από αύξηση 0,2% την άνοιξη, κυρίως λόγω των αγορών ηλεκτρικών οχημάτων, της ανάκαμψης των ενεργειακών δαπανών και της αυξημένης κατανάλωσης υπηρεσιών, ιδίως σε υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής.

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Μείωση σε πολλούς κρίσιμου δείκτες

Οι επενδύσεις μειώθηκαν περαιτέρω (-0,6% έπειτα από -0,5%), ιδίως λόγω της μείωσης των επενδύσεων σε κατασκευές (-0,5%), ενώ οι επενδύσεις σε μεταποιημένα προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,9%.

Από την πλευρά της προσφοράς, η μεταποιητική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 1,4%, με σημαντική μείωση στον εξοπλισμό μεταφορών (-3,5%) και στην επεξεργασία τροφίμων (-1,5%). Οι κατασκευές μειώθηκαν επίσης (-0,4%). Οι υπηρεσίες, από την άλλη πλευρά, συνέχισαν να αυξάνονται (+0,3%), χάρη ιδίως στις υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις οικιακές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες μεταφορών.