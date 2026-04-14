«Καμπανάκι» ΔΝΤ για την οικονομία: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για παγκόσμια ύφεση - iefimerida.gr

Το ΔΝΤ προειδοποίησε για ενδεχόμενο «μεγάλης ενεργειακής κρίσης», αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, προειδοποίησε σήμερα από την Ουάσιγκτον πως «ο πόλεμος με το Ιράν έχει σκοτεινιάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας».

Το ΔΝΤ προειδοποίησε για παγκόσμια ύφεση, εκτίναξη του πληθωρισμού και έντονες αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το Ταμείο, με έδρα την Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνονται σταθερά, καθώς μείωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026 με βάση τις μέχρι τώρα συνέπειες του πολέμου.

Στο χειρότερο σενάριο («σοβαρό σενάριο»), που περιλαμβάνει έναν παρατεταμένο πόλεμο και διαρκώς υψηλότερες τιμές ενέργειας, ανέφερε ότι ο κόσμος θα βρεθεί «πολύ κοντά σε μια παγκόσμια ύφεση» για μόλις πέμπτη φορά από το 1980.

Συγκρίνοντας την κρίση με την τιμή στο πετρέλαιο, τόνισε πως «το σοκ στις αγορές είναι ανάλογο με αυτό του 1974».