 «Καμπανάκι» από την Κομισιόν για τους δείκτες κοινωνικής συνοχής -Τι διαπιστώνουν οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν για τους δείκτες κοινωνικής συνοχής -Τι διαπιστώνουν οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες

Αθήνα / Φωτογραφία: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ / intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αυξάνεται το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών; Αυξάνεται. Αυξάνεται η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση; Αυξάνεται.

Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, η ζημιά που προκάλεσε η δεκαετής οικονομική κρίση και το πισωγύρισμα της πανδημίας, όχι μόνο δεν αφήνουν την Ελλάδα να ξεκολλήσει από τα τελευταία σκαλοπάτια της ευρωπαϊκής κλίμακας, αλλά συν τοις άλλοις πιέζουν τους δείκτες κοινωνικής συνοχής.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat, η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες της ΕΕ, όπου το εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν μειώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια (-5% και -4% αντίστοιχα), δηλαδή από το 2004 ως και το 2024. Η εικόνα για τη χώρα μας αλλάζει, αν γίνει focus στη μετά Μνημονίων περίοδο, δηλαδή από το 2018 και μετά, καθώς προκύπτει αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 22,3%, ενώ και η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση κατέγραψε άνοδο σχεδόν 18%.

