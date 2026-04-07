«Καλπάζουν» οι τιμές των ακινήτων -Έκπληξη οι περιοχές που ανεβαίνουν και άλλο - iefimerida.gr

Με 4,20% «έτρεξαν» οι τιμές των ακινήτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, διαψεύδοντας για μια ακόμα φορά όσους εκτιμούσαν ότι πιάσαμε το «ταβάνι».

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αν και το αυξανόμενο κόστος κατασκευής λόγω του πολέμου, θα έπρεπε λογικά να “φρενάρει” τη ζήτηση, το μεγάλο έλλειμμα στην προσφορά κατοικιών φαίνεται ότι επί του παρόντος αντισταθμίζει το πρόβλημα του κόστους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το ότι η ταχύτητα αύξησης των τιμών δείχνει να μετατοπίζεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, όπου τα περιθώρια αυξήσεων είναι ακόμα μεγάλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, στην Αθήνα οι τιμές “έτρεξαν” με 8%, στη Θεσσαλονίκη με 12,5% και στην υπόλοιπη Ελλάδα με 11,4%. Ειδικά όσον αφορά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, από περιοχή σε περιοχή οι αυξήσεις έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας οι αυξήσεις είναι της τάξης του 9,4%, ενώ στον Πειραιά είναι μόλις 1%. Αξιοσημείωτο πως ακόμα και στις περιοχές, που χαρακτηρίζονταν πιο “φιλικές” για την τσέπη, όπως τα Δυτικά Προάστια, οι τιμές “τρέχουν” με 11,4%!

Προφανές είναι ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές αγοράς, συμπαρασύρουν τις τιμές των ενοικίων. Είναι ενδεικτικό ότι στο κέντρο της Αθήνας, το μέσο ενοίκιο ξεπερνά τα 11,5 ευρώ/τμ, στα Δ. Προάστια αγγίζει τα 9 ευρώ/τμ, στη Θεσσαλονίκη “έπιασε” τα 10 ευρώ/τμ, στην Πάτρα τα 8,5 ευρώ/τμ, στα Ιωάννινα σχεδόν τα 9 ευρώ/τμ.

Περιοχές

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας και η «συνταγή» που προτείνει

Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι αν και η προοπτική της εγχώριας αγοράς παραμένει θετική, οι εξελίξεις στον Περσικό δεν θα αργήσουν να την επηρεάσουν, ειδικά όσον αφορά στο ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές. Ειδικότερα, εκτιμά ότι οι νέες αβεβαιότητες που ανακύπτουν εξαιτίας του πόλεμου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές ισορροπίες, ενδέχεται να επηρεάσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων. Προφανές είναι ότι το αποτύπωμα της παγκόσμιας αναταραχής στο κόστος κατασκευής, τη ζήτηση και την επενδυτική δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς ακινήτων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την κλιμάκωση των γεγονότων.

Παράλληλα, εντός της χώρας, το υψηλό κόστος κατασκευής, οι αυξανόμενες αξίες των κατοικιών και η επιδείνωση της προσιτότητας της στέγασης, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν σταδιακά ως παράγοντες επιβράδυνσης των τιμών. Όσον αφορά στα μέτρα στεγαστικής πολιτικής που έχουν ανακοινωθεί, η ΤτΕ επισημαίνει ότι το θετικό αποτύπωμα των περισσότερων παρεμβάσεων θα προκύψει σε μεταγενέστερο χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι αμεσότερες λύσεις προϋποθέτουν μέτρα προς την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταβιβάσεις και την ανάπτυξη ακινήτων, την προστασία των μισθωτών αλλά και των ιδιοκτητών εκμισθωτών, όπως και την παροχή κινήτρων για την επανένταξη στην αγορά ανενεργών ακινήτων.

Εν κατακλείδι, το στεγαστικό πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σύνθετο και η ουσιαστική επίλυσή του απαιτεί ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, που θα στοχεύει σε ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και διάχυση της ζήτησης για κατοικία στο σύνολο της χώρας. Για παράδειγμα, η αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια, η ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων με την ενδεχόμενη ένταξη νέων περιοχών στα σχέδια πόλεων και η βελτίωση της σύνδεσης περιφερειακών πόλεων και οικισμών με τα μεγάλα αστικά κέντρα θα μπορούσαν σταδιακά να ενισχύσουν την ελκυστικότητα άλλων περιοχών για μόνιμη εγκατάσταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, στοχευμένες τοπικές παρεμβάσεις εντός του αστικού ιστού, όπως η επέκταση του δικτύου και ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς ή η ανάπλαση και ένταξη εκτάσεων στην οικιστική χρήση, θα μπορούσαν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στέγασης εντός των ευρύτερων ορίων των πόλεων.