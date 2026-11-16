Ιταλία: Δικαστήριο θέτει υπό εποπτεία μονάδα της Revolut για ξέπλυμα χρήματος

Ιταλικό δικαστήριο έθεσε υπό δικαστική εποπτεία την ευρωπαϊκή μονάδα της βρετανικής τράπεζας Revolut, καθώς διαπίστωσε ότι καταδικασμένα μέλη εγκληματικών οργανώσεων και πρόσωπα που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος είχαν διοχετεύσει παράνομα κεφάλαια μέσω των λογαριασμών της.



Το μέτρο, διάρκειας ενός έτους, αφορά τη Revolut Bank UAB, με έδρα τη Λιθουανία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω τοπικού υποκαταστήματος. Σε απόφαση 39 σελίδων, την οποία εξέτασε το Reuters, το δικαστήριο έκανε λόγο για «σοβαρές ελλείψεις» στους μηχανισμούς της τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το δικαστήριο του Μιλάνου, οι ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας επέτρεψαν σε 24 άτομα, τα οποία είτε βρίσκονταν υπό έρευνα είτε είχαν ήδη καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, να αποκρύψουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές συνολικού ύψους 41,9 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2026.

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Κατά το ίδιο διάστημα, ανταγωνιστικές τράπεζες υπέβαλαν 265 αναφορές για ύποπτες συναλλαγές που αφορούσαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία, σύμφωνα με την απόφαση.

Η ανακοίνωση της Revolut

Η Revolut αναγνώρισε την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ιταλικές αρχές. «Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και επενδύουμε συνεχώς στην ενίσχυση των συστημάτων μας για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος, των μοντέλων παρακολούθησης συναλλαγών, καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων συμμόρφωσής μας σε όλες τις αγορές», ανέφερε σε σχετική δήλωση.



Σημειώνεται ότι η Revolut δεν αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας και η εποπτική παρέμβαση αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς να επηρεάζονται οι υπηρεσίες προς ιδιώτες ή επιχειρήσεις.



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Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2015, έχει αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς, και εξελίχθηκε σε ανταγωνιστή των παραδοσιακών τραπεζών, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 115 δισ. δολάρια. Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, ενώ χρειάστηκε τρία χρόνια για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ζητήματα που αφορούσαν τους εταιρικούς λογαριασμούς προκάλεσαν τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών.

Στην Ιταλία, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη τον Απρίλιο με πρόστιμο 11,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή Ανταγωνισμού, ενώ τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι, χωρίς να το γνωρίζει, είχε αποστείλει πληροφορίες πελατών σε χάκερ, γεγονός που προκάλεσε την κριτική του Ιταλού Υπουργού Εσωτερικών.

Τι λένε οι δικαστές



Όπως συνέβη και σε προηγούμενες περιπτώσεις που αφορούσαν εταιρείες σε τομείς όπως η μόδα και τα logistics, η δικαστική επιτήρηση έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η προστασία μιας επιχείρησης και παράλληλα η αποκατάσταση των εσωτερικών συστημάτων συμμόρφωσης και ελέγχου, ώστε να αποτραπεί μελλοντική εγκληματική δραστηριότητα.



Οι εισαγγελείς του Μιλάνου και το δικαστήριο απέδωσαν στην τράπεζα αμελή συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων.



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Η Revolut Bank UAB, η αδειοδοτημένη οντότητα του ομίλου στη Λιθουανία μέσω της οποίας λειτουργεί το ιταλικό υποκατάστημα, ανήκει τελικά στην Revolut Group Holdings Ltd, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο όμιλος Revolut διαθέτει περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 5 εκατομμύρια στην Ιταλία, γεγονός που τον καθιστά τον πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό πάροχο στη χώρα βάσει αριθμού πελατών, καθώς και την κορυφαία ξένη τράπεζα.



Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι φερόμενες ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου δεν αποτελούσαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ήταν «ενσωματωμένες σε ένα πάγιο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο εφαρμοζόταν επανειλημμένα με την πάροδο του χρόνου», εμποδίζοντας έτσι τις Αρχές να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν κεφάλαια παράνομης προέλευσης.



Αθέμιτο πλεονέκτημα

Στο υπόμνημά τους, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η τράπεζα είχε χρησιμοποιηθεί ως «οικονομική δεξαμενή» για σοβαρούς εγκληματίες, αποκτώντας έτσι αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστικών ιδρυμάτων που διέθεταν επαρκή συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δικαστήριο διόρισε δύο δικαστικούς διαχειριστές, στους οποίους ανατέθηκαν εκτεταμένες αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου. Οι εξουσίες τους μπορούν να διευρυνθούν εάν η τράπεζα δεν συνεργαστεί πλήρως ή προκύψουν περαιτέρω κρίσιμα ζητήματα. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ για ένα έτος, ενώ η εφαρμογή του θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Revolut οφείλει να υλοποιήσει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών που αποτελείται από 15 σημεία. Έχει προθεσμία πέντε ημερών για να ορίσει έναν εσωτερικό υπεύθυνο επικοινωνίας και 60 ημέρες για να καταθέσει σχέδιο δράσης σχετικά με τις ελλείψεις στους μηχανισμούς συμμόρφωσης.

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Οι διαχειριστές οφείλουν να υποβάλουν προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συστημάτων της Revolut για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος εντός 90 ημερών.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει ενδεχόμενες κυρώσεις

Η δικαστική παρέμβαση συνδέεται με έλεγχο που πραγματοποίησε το 2024 η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας στη Revolut Digital Assets Europe, πρώην RT Digital Securities Cyprus, την εταιρεία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων για τους Ευρωπαίους χρήστες.



Σε έκθεση που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, η οικονομική αστυνομία έκανε λόγο για περισσότερες από ένα εκατομμύριο παραβιάσεις των κανόνων δέουσας επιμέλειας για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των πελατών, και των κανόνων διατήρησης δεδομένων, όπως και 60 περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επισημάνθηκαν ύποπτες συναλλαγές.



Η έκθεση διαβιβάστηκε στο υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Tο υπουργείο δεν έχει κινήσει επίσημα διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων από τη Revolut εκπνέει το 2027, ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

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Πηγή: Reuters