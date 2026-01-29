Ιράν: Το πετρέλαιο μπρεντ ξεπέρασε τα 70 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο - iefimerida.gr

Το βαρέλι του πετρελαίου μπρεντ ξεπέρασε σήμερα τα 70 δολάρια για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επέμβαση στο Ιράν.

Αυτό θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή της χώρας και την παγκόσμια τροφοδοσία.

Πού οφείλεται η αύξηση πετρελαίου

«Αυτή η μεταβολή των τιμών για άλλη μια φορά οφείλεται στην κλιμάκωση των απειλών του προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν», δήλωσαν αναλυτές της DNB.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε χθες την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέγοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» πριν από μια αμερικανική επίθεση, έχοντας ήδη αφήσει να πλανάται η απειλή μιας επέμβασης τις τελευταίες εβδομάδες, ως αντίδραση στην αιματηρή καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στη χώρα.

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Επίσης, η χώρα δεν είναι μόνο είναι από τους δέκα μεγαλύτερους παραγωγούς μαύρου χρυσού, αλλά βρίσκεται επίσης στα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού.

Αφότου ξεπέρασε τα 70 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες, η τιμή του βαρελιού του μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαρτίου, ήταν αυξημένη κατά 2,25% στα 69,94 δολάρια γύρω στις 12.00 ώρα Ελλάδας. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του West Texas Intermediate, παράδοσης για τον ίδιο μήνα, ενισχύθηκε κατά 2,33% στα 64,68 δολάρια, επίσης σε επίπεδα που έχουν να καταγραφούν από τον Σεπτέμβριο.

Εκτός από τον κίνδυνο στο Ιράν, οι τιμές αυξάνονται και από «διαταραχές» στο Καζακστάν, στο κοίτασμα Τενγκίζ, που «έχουν αφαιρέσει έναν σημαντικό αριθμό βαρελιών από την αγορά» καθώς και από τα προβλήματα, προσωρινά, στην αμερικανική παραγωγή του αργού λόγω του «ψύχους στις ΗΠΑ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζοβάνι Σταουνόβο, από την UBS. Ο αναλυτής τόνισε επίσης ότι η τωρινή αδυναμία του δολαρίου ενισχύει την αγορά, διότι επιτρέπει «σε καταναλώτριες χώρες αναδυόμενων αγορών να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές».