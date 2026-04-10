Συναγερμός στις ΗΠΑ για τους κινδύνους της AI: Έκτακτη σύσκεψη με τραπεζίτες για το Mythos της Anthropic - iefimerida.gr

Έκτακτη σύσκεψη για τους πιθανούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας από το νέο μοντέλο ΑΙ της Anthropic συγκάλεσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το μοντέλο ΑΙ «Mythos» της Anthropic παρουσιάζει πρωτοφανείς δυνατότητες εντοπισμού ευπαθειών σε λογισμικό και συστήματα, ξεπερνώντας τους ανθρώπινους ειδικούς. Έχει ήδη ανακαλύψει χιλιάδες άγνωστα κενά ασφαλείας, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο μαζικών κυβερνοεπιθέσεων.

Η Anthropic επέλεξε να περιορίσει τη διάθεση του «Mythos» μόνο σε επιλεγμένες εταιρείες, φοβούμενη την κακόβουλη χρήση του από χάκερς. Οι ανησυχίες αφορούν παραβιάσεις κωδικών, αποκρυπτογράφηση και μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε κρίσιμα κρατικά και τραπεζικά συστήματα.

Συστημικά σημαντικές τράπεζες εκφράζουν ανησυχία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς διαταραχές θα προκαλούσαν παγκόσμιες επιπτώσεις. Ο CEO της JPMorgan είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η κυβερνοασφάλεια, ενισχυμένη από την ΑΙ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους.

Η υπόθεση αποκτά πολιτικές διαστάσεις, με την αμερικανική κυβέρνηση να χαρακτηρίζει την Anthropic κίνδυνο, αναδεικνύοντας εντάσεις με τις ρυθμιστικές αρχές. Η σύσκεψη υπογραμμίζει πως η ΑΙ αποτελεί πλέον συστημική απειλή, απαιτώντας προσαρμογή σε σύνθετες ψηφιακές απειλές.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον, συμμετείχαν κορυφαίοι τραπεζικοί παράγοντες, καθώς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ.

Η πρωτοβουλία αποδίδεται στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος φέρεται να επιδίωξε να αξιολογηθεί η ετοιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος απέναντι σε νέες ψηφιακές απειλές από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Το Mythos και οι «πρωτοφανείς» δυνατότητές του

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται το νέο μοντέλο ΑΙ με την ονομασία «Mythos», το οποίο, σύμφωνα με την Anthropic, διαθέτει προηγμένες δυνατότητες εντοπισμού και εκμετάλλευσης ευπαθειών σε λογισμικό και συστήματα.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι τέτοιες τεχνολογίες ενδέχεται να ξεπερνούν πλέον ακόμη και εξειδικευμένους ανθρώπους στον εντοπισμό κενών ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο μαζικών κυβερνοεπιθέσεων. Μάλιστα, φέρεται να έχει εντοπίσει χιλιάδες ευπάθειες, ορισμένες εκ των οποίων παρέμεναν άγνωστες για έως και 27 χρόνια.

Περιορισμένη διάθεση του συστήματος ΑΙ και φόβοι για κακόβουλη χρήση

Για πρώτη φορά, η Anthropic επέλεξε να περιορίσει τη διάθεση του μοντέλου της, επιτρέποντας πρόσβαση μόνο σε επιλεγμένες εταιρείες, όπως τεχνολογικοί κολοσσοί και κρίσιμες υποδομές.

Η απόφαση αυτή αντανακλά τον φόβο ότι τέτοια εργαλεία ΑΙ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από χάκερς για παραβίαση κωδικών, «σπάσιμο» κρυπτογράφησης και επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε τραπεζικά και κρατικά συστήματα.

Ανησυχία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οι τράπεζες που συμμετείχαν στη σύσκεψη θεωρούνται «συστημικά σημαντικές», γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχόμενη διαταραχή στη λειτουργία τους θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι επικεφαλής των Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley και Wells Fargo, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, δεν κατάφερε να παρευρεθεί.

Σε πρόσφατη επιστολή προς τους μετόχους, ο Ντάιμον είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον τραπεζικό τομέα, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Νομικές και πολιτικές προεκτάσεις

Η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την Anthropic ως πιθανό κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα - απόφαση που η εταιρεία αμφισβητεί δικαστικά.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών και ρυθμιστικών αρχών, σε μια περίοδο όπου η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ φαίνεται να ξεπερνά τα υπάρχοντα πλαίσια ελέγχου.

Νέα εποχή απειλών στον κυβερνοχώρο

Η σύσκεψη στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία ότι τα προηγμένα συστήματα ΑΙ δεν αποτελούν μόνον εργαλεία καινοτομίας, αλλά και δυνητική πηγή συστημικών κινδύνων.

Καθώς οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές απειλές γίνονται πιο σύνθετες και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες.