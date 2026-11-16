Την τελική έγκριση αμερικανικού δικαστηρίου για διακανονισμό ύψους 38 δισ. δολαρίων με τους εμπόρους ζητούν η Visa και η Mastercard, επιδιώκοντας να διευθετήσουν τις καταγγελίες ότι επέβαλλαν υπερβολικές χρεώσεις.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Μπράιαν Κόγκαν, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, δεν ανακοίνωσε την απόφασή του κατά την ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, επισήμανε ότι ενδεχόμενη απόρριψη της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «παρατεταμένη διαδικασία», εάν η υπόθεση, η οποία εκκρεμεί εδώ και 21 χρόνια, οδηγηθεί σε δίκη.

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Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση των προμηθειών που καταβάλλουν οι έμποροι για την αποδοχή καρτών Visa και Mastercard, ενώ για πρώτη φορά θα τους δίνει τη δυνατότητα να απορρίπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες καρτών.

Οι δικηγόροι των δύο εταιρειών υποστήριξαν ότι πρόκειται για έναν δίκαιο συμβιβασμό, ο οποίος αλλάζει ριζικά τις σχέσεις των δικτύων με τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Η προτεινόμενη διευθέτηση αφορά περισσότερους από 12 εκατομμύρια εμπόρους, αν και ορισμένοι από τους επικριτές της εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται ενδέχεται να ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια.

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Μείωση προμηθειών



Η διαμάχη αφορά τις λεγόμενες προμήθειες swipe, γνωστές και ως διατραπεζικές προμήθειες, τις οποίες καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για να δέχονται πληρωμές με πιστωτικές κάρτες.

Οι έμποροι είχαν κατηγορήσει τη Visa, τη Mastercard και τις συνεργαζόμενες τράπεζες ότι συντονίζονταν κατά παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ, διατηρώντας τις χρεώσεις σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Συνασπισμό Πληρωμών Εμπόρων, οι προμήθειες που εισέπραξαν οι Visa και Mastercard στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 118,8 δισ. δολάρια το 2025, έναντι 111,2 δισ. δολαρίων το 2024 και μόλις 25,6 δισ. δολαρίων το 2009. Η μέση προμήθεια διαμορφώθηκε στο 2,36%.

Με βάση τον προτεινόμενο διακανονισμό, οι δύο εταιρείες θα πρέπει να μειώσουν τις προμήθειες κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα για πέντε χρόνια, ενώ οι χρεώσεις στις τυπικές καταναλωτικές κάρτες θα περιοριστούν στο 1,25% για οκτώ χρόνια.

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Παράλληλα, καταργείται ο κανόνας «Τιμήστε όλες τις κάρτες» (Honor All Cards), ο οποίος υποχρεώνει μέχρι σήμερα τους εμπόρους είτε να δέχονται όλες τις κάρτες Visa και Mastercard είτε να μην αποδέχονται καμία.

Η νέα ρύθμιση θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέγουν ποιες κατηγορίες καρτών θα δέχονται, διαχωρίζοντας τις εμπορικές κάρτες, τις premium καταναλωτικές κάρτες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάρτες επιβράβευσης, και τις τυπικές καταναλωτικές κάρτες.