Imperial Brands Hellas: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και το 2025 με οδηγό τα Προϊόντα Νέας Γενιάς - iefimerida.gr

Μια χρονιά σημαντικής προόδου και επιδόσεων αποτέλεσε το 2025 για την Imperial Brands Hellas, επιβεβαιώνοντας την πετυχημένη πορεία της εταιρείας, με την υλοποίηση του μετασχηματισμού της τελευταίας πενταετίας.

Διψήφιος μέσος ρυθμός ανάπτυξης την τελευταία πενταετία

Από το 2020, έτος-ορόσημο για την εταιρεία με την είσοδο στα Προϊόντα Νέας Γενιάς, ο καθαρός κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί κατά 74%, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10%.

Ο καθαρός κύκλος εργασιών 2025 διαμορφώθηκε στα 93,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τόσο η δυναμική των Προϊόντων Νέας Γενιάς, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 47% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών της εταιρείας, όσο και η σταθερότητα των παραδοσιακών κατηγοριών.

Παράλληλα, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονομία με το συνολικό ποσό των αναλογούντων ετησίων φόρων και εισφορών να αγγίζει τα 324 εκατ. ευρώ.

Συνεχείς επενδύσεις με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και σταθερή άνοδο κερδοφορίας

Η εταιρεία συνέχισε και το 2025 να επενδύει δυναμικά κατά 6% περισσότερο σε σχέση με το 2024. Οι επενδύσεις εστίασαν τόσο στην ανάπτυξη των καναλιών δραστηριοποίησης όσο και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της εταιρείας, ενισχύοντας τις βάσεις και για την μελλοντική ανάπτυξη.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7%, έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, κ. Νίκος Νικηφορίδης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι ο μετασχηματισμός της Imperial Brands Hellas εξελίσσεται με σταθερή δυναμική. Η διψήφια μέση ετήσια ανάπτυξη της τελευταίας πενταετίας και η ταχεία ενίσχυση των Προϊόντων Νέας Γενιάς, εδραιώνουν την πορεία μας προς ένα πιο ισχυρό, πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο. Με ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες, προχωρούμε με αυτοπεποίθηση και πειθαρχία στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης».

Οι πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.