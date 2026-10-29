Αυτή είναι η ημερομηνία που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης -Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή - iefimerida.gr

Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης που θα υποδεχθεί τις αιτήσεις της περιόδου 2026-2027, ενώ η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ΑΑΔΕ.

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Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης

Για τη φετινή περίοδο, το επίδομα προβλέπεται αυξημένο κατά 30%. Έτσι, το ελάχιστο ποσό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ (από 100 την προηγούμενη περίοδο), ενώ για τους αρκετούς δικαιούχους το ανώτατο ποσό αυξάνεται από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την περιοχή κατοικίας και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Η ενίσχυση αφορά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ και ηλεκτρική ενέργεια.

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Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, επιλέγοντας «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και στη συνέχεια «myΘέρμανση», ενώ για την είσοδο στην πλατφόρμα θα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Κατά τη διαδικασία, οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώσουν το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους.

Όσοι διαμένουν σε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα στοιχεία, ενώ σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση μπορεί να απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες.

Απαραίτητη είναι η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ώστε να μπορέσει να πιστωθεί η ενίσχυση.

Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του ποσού για παλαιούς δικαιούχους και στο 50% για όσους λαμβάνουν το επίδομα για πρώτη φορά.