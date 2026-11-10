Ιδιωτικά νησιά: Ποιοι δισεκατομμυριούχοι θέλουν να αγοράσουν ένα κομμάτι της Ελλάδας - iefimerida.gr

Περισσότερες από 60 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά ιδιωτικού νησιού στην Ελλάδα καταγράφονται κάθε χρόνο από την Greece Sotheby’s International Realty, με τους υποψήφιους αγοραστές να διαθέτουν περιουσίες που ξεκινούν από τα 300 εκατ. ευρώ και φτάνουν σε αρκετά δισεκατομμύρια.

Ωστόσο, παρά τη ζήτηση από την παγκόσμια οικονομική ελίτ, οι αγοραπωλησίες παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες, καθώς η περιορισμένη προσφορά, οι σύνθετες ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες και οι δεκάδες κρατικές εγκρίσεις μετατρέπουν την απόκτηση ενός ιδιωτικού νησιού σε μία από τις πιο απαιτητικές συναλλαγές της ελληνικής κτηματαγοράς.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty, από τα περίπου 6.000 νησιά και νησίδες της Ελλάδας, μόλις 227 κατοικούνται, ενώ περίπου 150 βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια. Ακόμη μικρότερος είναι ο αριθμός εκείνων που διαθέτουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να μεταβιβαστούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση την εμπειρία της εταιρείας, μία ολοκληρωμένη αγοραπωλησία ιδιωτικού νησιού πραγματοποιείται περίπου κάθε πέντε χρόνια ή ακόμη σπανιότερα.

Σύμφωνα με πρόσωπα της αγοράς, τα περισσότερα ιδιωτικά νησιά αποτελούν οικογενειακές περιουσίες που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες δεν αντιμετωπίζουν το ακίνητο αποκλειστικά ως περιουσιακό στοιχείο, αλλά ως μέρος της οικογενειακής τους ιστορίας, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη διάθεσή τους να προχωρήσουν σε πώληση.

Δεν είναι μάλιστα ασυνήθιστο οι ιδιοκτήτες να ενδιαφέρονται όχι μόνο για το οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά και για την ταυτότητα του αγοραστή και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει το νησί. Η διατήρηση του χαρακτήρα και της ιστορίας της ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη διαπραγμάτευση.

Αμερικανοί, Βρετανοί και Ελβετοί στην πρώτη γραμμή

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Βρετανούς και τους Ελβετούς να ακολουθούν. Οι υποψήφιοι αγοραστές προσεγγίζουν την ελληνική αγορά κυρίως μέσω Family Offices, δηλαδή σχημάτων που διαχειρίζονται τις περιουσίες ιδιαίτερα εύπορων οικογενειών, καθώς και μέσω του διεθνούς δικτύου της Sotheby’s International Realty σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Λος Άντζελες, Λονδίνο και Γενεύη.

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Η διάμεση ηλικία των ενδιαφερομένων διαμορφώνεται στα 62 έτη, ενώ η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία τους κυμαίνεται από 300 εκατ. ευρώ έως αρκετά δισεκατομμύρια. Το βασικό κίνητρο δεν είναι απαραίτητα η άμεση οικονομική απόδοση, αλλά η απόκτηση ενός μοναδικού περιουσιακού στοιχείου που θα μπορούσε να παραμείνει στην οικογένεια για τις επόμενες γενιές.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές αγοραπωλησίες πολυτελών κατοικιών, τα ιδιωτικά νησιά σπάνια διατίθενται μέσω δημόσιων αγγελιών. Οι περισσότερες ευκαιρίες παρουσιάζονται εκτός ανοικτής αγοράς, σε περιορισμένο κύκλο υποψήφιων αγοραστών, αφού προηγηθεί έλεγχος της ταυτότητας, της οικονομικής τους δυνατότητας και της προέλευσης των κεφαλαίων.

Η συγκεκριμένη αγορά λειτουργεί επομένως με διαφορετικούς κανόνες από εκείνους της υπόλοιπης πολυτελούς κατοικίας, με την εμπιστευτικότητα να αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τους πωλητές όσο και για τους αγοραστές.

Έως 32 εγκρίσεις από τέσσερα υπουργεία

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας δεν είναι απαραίτητα η τιμή, αλλά η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων ελέγχων και εγκρίσεων. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, η μεταβίβαση ενός ιδιωτικού νησιού μπορεί να απαιτήσει τουλάχιστον 32 άδειες και εγκρίσεις, με την εμπλοκή τεσσάρων υπουργείων και πολλών δημόσιων υπηρεσιών.

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Ο πρώτος έλεγχος αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τίτλοι ιδιοκτησίας ανάγονται στον 19ο αιώνα ή ακόμη και σε παλαιές μοναστηριακές παραχωρήσεις, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και να συμφωνούν με τα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ακολουθούν οι έλεγχοι για τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης, την ύπαρξη αρχαιολογικών περιορισμών, την οριοθέτηση του αιγιαλού και την ενδεχόμενη ένταξη σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη δυνατότητα μεταβίβασης και αξιοποίησης συγκεκριμένων εκτάσεων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως επισημαίνει η Greece Sotheby’s International Realty, για την απόκτηση ιδιωτικού νησιού απαιτείται σχετική έγκριση, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του αγοραστή, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει γνωμοδοτήσεις αρμόδιων κρατικών αρχών.

Στην περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης σχεδιάζει τουριστική ανάπτυξη, κατασκευή ελικοδρομίου, εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης ή δημιουργία λιμενικών υποδομών, ο αριθμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αυξάνεται περαιτέρω.

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Το αποτέλεσμα είναι ότι από την πρώτη επίσκεψη έως την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την καταχώριση του τίτλου ιδιοκτησίας μπορεί να απαιτηθούν 12 έως 24 μήνες ή και περισσότερο.

Πόσο κοστίζει πραγματικά ένα ιδιωτικό νησί

Η αποτίμηση ενός ιδιωτικού νησιού αποτελεί επίσης ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, καθώς οι συγκρίσιμες συναλλαγές είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με την εταιρεία, αρκετοί ιδιοκτήτες διαμορφώνουν τις οικονομικές τους προσδοκίες με βάση τις υψηλές τιμές που εμφανίζονται σε διαδικτυακές αγγελίες, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στα ποσά που μπορεί πραγματικά να καταβάλει ένας αγοραστής.

Η αξία δεν εξαρτάται μόνο από την έκταση ή τη γεωγραφική θέση, αλλά κυρίως από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τη δυνατότητα δόμησης, την πρόσβαση, τις υφιστάμενες υποδομές και τη σπανιότητα του ακινήτου.

Ένα νησί με εξασφαλισμένη ηλεκτροδότηση, επαρκή υδροδότηση και νόμιμες υποδομές πρόσβασης μπορεί να αποκτήσει σημαντικά υψηλότερη αξία από ένα μεγαλύτερο, αλλά πλήρως απομονωμένο νησί χωρίς βασικές εγκαταστάσεις.

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Το νερό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πρόκληση. Οι φυσικές πηγές είναι σπάνιες στις μικρές νησίδες, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να πρέπει να εξετάσουν λύσεις όπως μονάδες αφαλάτωσης, υποθαλάσσιους αγωγούς ή μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία.

Αντίστοιχα, για την ηλεκτροδότηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποθαλάσσια καλώδια, φωτοβολταϊκά συστήματα, μπαταρίες και γεννήτριες. Το κόστος των εγκαταστάσεων αυτών επηρεάζει άμεσα τόσο τον συνολικό επενδυτικό προϋπολογισμό όσο και το μέγεθος των κτιριακών εγκαταστάσεων που μπορούν να υποστηριχθούν.

Εξίσου κρίσιμη είναι η πρόσβαση από τη θάλασσα. Ένα νησί πρέπει να διαθέτει κατάλληλες συνθήκες προσέγγισης για τη μεταφορά ανθρώπων, εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών, ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες. Η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα ή από κάποιο μεγαλύτερο κατοικημένο νησί καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό κόστος και τις δυνατότητες αξιοποίησης.

Από την αγορά στην αξιοποίηση

Η αγορά ενός νησιού δεν συνεπάγεται αυτομάτως και δικαίωμα ανάπτυξης. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και η δυνατότητα δόμησης καθορίζονται από το ισχύον χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς, ενώ για μεγαλύτερες επενδύσεις μπορεί να απαιτείται ειδικός χωρικός σχεδιασμός.

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Σύμφωνα με την ανάλυση της Greece Sotheby’s International Realty, το θεσμικό πλαίσιο του 2026 προβλέπει περιορισμούς ως προς τις χρήσεις σε νησιά έκτασης μικρότερης των 1.000 στρεμμάτων, με έμφαση σε ήπιες μορφές αξιοποίησης. Η δυνατότητα ανάπτυξης εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αρκετοί ενδιαφερόμενοι στρέφονται τελικά σε εναλλακτικές λύσεις, όπως μεγάλες παραθαλάσσιες εκτάσεις, ιδιωτικούς όρμους ή χερσονήσους σε ήδη κατοικημένα νησιά.

Περιοχές όπως οι Παξοί και οι Αντίπαξοι, η βορειοανατολική Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Κέα και η Μύκονος προσφέρουν, σύμφωνα με την εταιρεία, ακίνητα υψηλών προδιαγραφών που μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχο επίπεδο ιδιωτικότητας, αλλά με ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες.

Μια αγορά με υψηλή ζήτηση αλλά ελάχιστες συναλλαγές

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας αγοράς στην οποία η διεθνής ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά η πραγματική προσφορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το γεγονός ότι καταγράφονται περισσότερες από 60 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ετησίως δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχο αριθμό αγοραπωλησιών, καθώς ελάχιστα νησιά πληρούν τις απαιτούμενες νομικές, τεχνικές και πολεοδομικές προϋποθέσεις.

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Ενδεικτικό της δυσκολίας είναι ότι το Private Office της Greece Sotheby’s International Realty, το οποίο έχει ολοκληρώσει πωλήσεις ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 290 εκατ. ευρώ έως τον Οκτώβριο του 2026, αναφέρει ότι έχει συμμετάσχει σε μία ολοκληρωμένη αγοραπωλησία ιδιωτικού νησιού στην Ελλάδα, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του ακινήτου για λόγους εμπιστευτικότητας.

Για τους αγοραστές με περιουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η απόκτηση ενός ελληνικού νησιού μπορεί να αποτελεί το απόλυτο σύμβολο αποκλειστικότητας. Στην πράξη, όμως, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η οικονομική δυνατότητα αγοράς, αλλά η εξεύρεση ενός νησιού που μπορεί νόμιμα να μεταβιβαστεί, να εξυπηρετηθεί από υποδομές και τελικά να αξιοποιηθεί.