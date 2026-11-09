Την ίδια μέρα θα πληρωθούν επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ - iefimerida.gr

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται, εκτός απροόπτου, να καταβληθούν η επιστροφή ενοικίου και το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, στην εκπομπή «Αταίριαστοι», η πληρωμή αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε για μισθώματα κατά τη διάρκεια του 2025.

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Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα αναμένεται να πιστωθεί και η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους.

Τι ισχύει με επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 400 ευρώ

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επιστροφή του ενοικίου, έως 800 ευρώ, και για την πληρωμή στο επίδομα 400 ευρώ για τους δικαιούχους συνταξιούχους.

- Επιστροφή ενοικίου

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία της μίσθωσης και για εκμισθωτές που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα.

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Η επιστροφή ενοικίου μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό που δικαιούται ένας ενοικιαστής, εφόσον στη φορολογική του δήλωση έχει καταχωρίσει χαμηλότερο μίσθωμα από εκείνο που κατέβαλε.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Επομένως, για την πληρωμή του 2026 λαμβάνονται υπόψη τα μισθώματα του 2025, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα φορολογικά στοιχεία.

Ένας ενοικιαστής που κατέβαλλε 700 ευρώ τον μήνα, αλλά δήλωσε 500 ευρώ, κινδυνεύει να λάβει επιστροφή 500 αντί για 700 ευρώ, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Η διαφορά φτάνει τα 200 ευρώ.

Όταν ο ιδιοκτήτης εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης, ο ενοικιαστής μπορεί να υποβάλει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν σε ισχύ το προηγούμενο έτος, με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

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Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση ανήλικου ιδιοκτήτη.

Δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται σε δικαιούχους που αποκλείονται λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων για την Περιφερειακή Ενότητα που υπηρετούσαν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να προσκομίσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο, αποδεικτικά πληρωμής του ενοικίου και βεβαίωση της υπηρεσίας τους για τον τόπο εργασίας.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ και ο υπολογισμός της ενίσχυσης

Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αφορούν τον τόπο υπηρεσίας και τη μισθωμένη κατοικία, αξιοποιώντας διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.

Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ενοικίου που αναγράφεται στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και εκείνου που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο έντυπο Ε2. Εφόσον έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που αναγράφεται στο Ε2.

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Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς εφορία, Δημόσιο, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία.

Εάν διαπιστωθεί ότι η επιστροφή καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εξαιτίας ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία καταβολής, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από τη γενική επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για τη γενική επιστροφή ενοικίου και τον προσδιορισμό των δικαιούχων εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί.

Συγκεκριμένα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμο και στις 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

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Τα νέα εισοδηματικά όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

50 ευρώ έξτρα για κάθε επιπλέον τέκνο

Στην περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.



Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων

Μια σημαντική νέα πρόβλεψη αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Δικαιούχοι είναι:

Εκπαιδευτικοί

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ιατρικό προσωπικό

Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί.

Μόνιμοι αγροτικοί γιατροί.

Προσωπικοί γιατροί και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες γιατρών του δημόσιου συστήματος υγείας.

Νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό

Τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό.

Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό.

Παραϊατρικό προσωπικό.

Οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος κατά το έτος αναφοράς.



Η ενίσχυση αφορά περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

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Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την κανονική επιστροφή ενοικίου, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες υπολογισμού, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

- Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους

﻿Στα 400 ευρώ ανέρχεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με διευρυμένο κύκλο δικαιούχων.

Η ενίσχυση αφορά όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

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Για τους συνταξιούχους γήρατος, η συμπλήρωση του 65ου έτους έως 31/12/2025 αποτελεί βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Όσοι είναι κάτω των 65 ετών αποκλείονται, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έπειτα από πολλά χρόνια ασφάλισης.

Εξαίρεση προβλέπεται για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον δεν εισπράττουν ταυτόχρονα δική τους σύνταξη γήρατος.

Για ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους προνοιακών παροχών αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ και όσους λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα αναπηρίας δεν ισχύει το ίδιο ηλικιακό όριο.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους και θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Όσοι θέλουν να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.