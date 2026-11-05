Η SOFMEDICA εκπληρώνει τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό της με στρατηγικό συνεργάτη την EPSILON DYNAMICS του Ομίλου EPSILONNET - iefimerida.gr

Η SOFMEDICA, από τους πλέον δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους ομίλους ιατροτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υλοποιεί ένα στρατηγικής σημασίας πρόγραμμα επιχειρησιακού μετασχηματισμού με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας σε ολόκληρο το εύρος της διεθνούς δραστηριότητάς της. Με παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Κροατία, Σλοβενία, Ουζμπεκιστάν και Αίγυπτο, η SOFMEDICA γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ασθενών και καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών, στην ογκολογία, καρδιολογία, και νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

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HEPSILON DYNAMICS, επιχειρηματική μονάδα του Ομίλου EPSILONNET και βραχίονας Διεθνούς λογισμικού, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την SOFMEDICAγια τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου της. Στόχος είναι η ενοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών και δεδομένων, δημιουργώντας μια κοινή ψηφιακή βάση για τη διεθνή δραστηριότητα και τη μελλοντική ανάπτυξή της.

Η EPSILON DYNAMICS με την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365, και την αξιοποίηση των, Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 Customer Insights – Journeys και Dynamics 365 Business Centralαναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση του έργου διασφαλίζοντας τη συνοχή του σχεδιασμού, υποστηρίζοντας, παράλληλα, την κάλυψη των απαιτήσεων κάθε αγοράς. Η προσέγγιση αυτή θέτει τις βάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότερο έλεγχο και συνεπή λειτουργία σε όλο το εύρος της διεθνούς παρουσίας της SOFMEDICA.

Το πρώτο σημαντικό ορόσημο έχει ήδη επιτευχθεί με τη μετάβαση του νέου περιβάλλοντος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε παραγωγική λειτουργία, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιβάλλον υποστηρίζει τη διαχείριση πελατών και εμπορικών ευκαιριών, διευκολύνοντας το έργο των εμπορικών ομάδων και τη διασύνδεσή τους με το ευρύτερο πληροφοριακό οικοσύστημα της SOFMEDICA. Παράλληλα, η σύνδεση πωλήσεων, Marketing και Finance σε κοινή βάση δεδομένων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη επικοινωνία, και αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, διασφαλίζοντας ενιαίες διαδικασίες, κοινά πρότυπα λειτουργίας και παράλληλα την πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερων κανονιστικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων κάθε χώρας. Η συνολική αρχιτεκτονική παρέχει επίσης τη βάση για τη σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων αυτοματισμών και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες και προτεραιότητες του Ομίλου.

Ο Ευάγγελος Καλαμάκης, Managing Director της SOFMEDICA, δήλωσε: «Για τη SOFMEDICA, ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική επένδυση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, συνεργαζόμαστε και αναπτυσσόμαστε. Για έναν οργανισμό με παρουσία σε εννέα χώρες, η αποτελεσματική λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη προϋποθέτουν κοινές διαδικασίες, ενοποιημένη πληροφόρηση, ενιαία επιχειρησιακή εικόνα και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με την EPSILON DYNAMICS ως συνεργάτη, δημιουργούμε τις βάσεις για αποτελεσματικότερο συντονισμό, καλύτερες αποφάσεις και ένα λειτουργικό μοντέλο που μπορεί να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξής μας».