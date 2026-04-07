Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ - iefimerida.gr

Ως η μεγαλύτερη Εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στον κύκλο του νερού, η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων και στη συνέχεια την επιστροφή στο περιβάλλον επεξεργασμένου νερού, απαλλαγμένου από το ρυπαντικό φορτίο.

Κύρια δραστηριότητα είναι η συνεχής παρουσία της στον τομέα αυτόν, μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας, και με κύριο στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής ζωής των πολιτών.

Οι υποδομές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία και η βιώσιμη ανάπτυξη μιας εταιρείας, με την ποιότητα και την αξιοπιστία τους να επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής. Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ, οι υποδομές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αφορούν την συνεχή παροχή ενός ζωτικού αγαθού, του νερού, σε εκατομμύρια καταναλωτές.

Στις βασικές υποδομές της Εταιρείας περιλαμβάνονται τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, οι Ταμιευτήρες, οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και όλα όσα διασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση των δικτύων. Η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός τους αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, την περιβαλλοντική προστασία και την ικανοποίηση των καταναλωτών.

﻿Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει αδιάλειπτα να λειτουργεί και να συντηρεί ένα εκτεταμένο σύστημα υποδομών που περιλαμβάνει 4 ταμιευτήρες, 495 χιλιόμετρα εξωτερικό υδροδοτικό δίκτυο ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ, Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς και αντλιοστάσια κατά μήκος του Υδραγωγείου, 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, πάνω από 14.000 χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης, 5 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων και πάνω από 8.500 χιλιόμετρα δίκτυο αποχέτευσης.

Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών, η ΕΥΔΑΠ βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα των υποδομών της, μειώσει τις απώλειες νερού, διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του συστήματος και ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας.

Παράλληλα, προχωρά στην ανανέωση και αναβάθμιση των υποδομών της, υλοποιώντας ένα επενδυτικό πλάνο που εστιάζει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, με σκοπό να φέρνει πιο κοντά την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση ενός δικτύου που φτάνει το μέσο όρο ζωής τα 60 χρόνια.

Τα έργα αυτά δεν αποτελούν, απλώς, τεχνικές παρεμβάσεις. Είναι έργα που υλοποιούνται σε κάθε Δήμο και σε κάθε γειτονιά, με άμεσο όφελος για τους πολίτες, διασφαλίζοντας ότι το νερό φτάνει με ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε σπίτι. Πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων. Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/, όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής.

Στο επενδυτικό της πλάνο, ύψους 2,5 δισ. περιλαμβάνονται έργα που επιδρούν θετικά και πολλαπλά στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Στον τομέα της ύδρευσης οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού αναβαθμίζονται, ενώ 660 χιλιόμετρα δικτύων αντικαθίστανται, μειώνοντας τις απώλειες, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι η εγκατάσταση δύο εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, οι οποίοι επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών και προσφέρουν στο δίκτυο μια νέα δυνατότητα αυτοελέγχου και προσαρμοστικότητας.

Στον τομέα της αποχέτευσης, με αναβαθμίσεις στα αντλιοστάσια, στα δίκτυα και στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, το σύστημα αποκτά τη δυνατότητα να παράγει εκροές υψηλότερης ποιότητας, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση νερού για άρδευση και άλλες χρήσεις.

﻿Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Τέλος, σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά τα μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική συνολικής αξίας 958 εκατομμυρίων ευρώ που θα εξυπηρετήσουν 410.500 κατοίκους και τα οποία περιλαμβάνουν τη σύνδεση 75.000 ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Εν κατακλείδι, η ΕΥΔΑΠ προχωράει σε έργα θωράκισης των δικτύων και των εγκαταστάσεων, έργα συντήρησης και αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, και έργα για τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό όλων των συστημάτων λειτουργίας, με στόχο τη σταθερή και στοχευμένη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες, που καθιστούν την Εταιρεία ικανό να ανταποκρίνεται στη νέα εποχή και στις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της.