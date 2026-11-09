Η Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων με τον 13ο κύκλο του προγράμματος PROJECT FUTURE - iefimerida.gr

Αιτήσεις από 9 Νοεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου 2026 εδώ.

Με νέες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής ξεκινά ο 13ος κύκλος του Project Future της Πειραιώς, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα δίνει σε νέες και νέους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης τη στήριξη και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

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Στον 13ο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες έως 29 ετών από όλη την Ελλάδα, απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισότιμων ξένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο.

Το Project Future υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.

Στόχος του προγράμματος είναι οι πτυχιούχοι/ες να αποκτήσουν, πέρα από τις γνώσεις των σπουδών τους, τις δεξιότητες που ζητούν σήμερα οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την έναρξη του Project Future το 2018 μέχρι και τον 12ο κύκλο, 2.491 νέοι και νέες πτυχιούχοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος και το 72% των αποφοίτων του έχει βρει τη θέση του στην αγορά εργασίας μέσα σε έναν χρόνο από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση σε soft & business skills, με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, και συγκεκριμένα περιλαμβάνει 4 masterclasses:

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1. GenAI Adoption Masterclass

2. Financial Literacy Masterclass

3. Pitch like a Startup Masterclass

4. Negotiations Masterclass

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξειδικευθούν σε μία από τις ακόλουθες 8 ακαδημίες Business και Τεχνολογίας:

Banking Consulting

HR & Talent Management Academy

Digital Marketing & eCommerce

Diploma in Business

New Product Development in the Food Sector

Generative & Agentic AI Technologies & Tools in Practice

AI Enabled Application Development Practices

Data Engineering and Business Intelligence

Συνεργάτες της Πειραιώς και του ReGeneration, με καθοριστική συνεισφορά για την επιτυχή διεξαγωγή του 13ου κύκλου του προγράμματος είναι οι: Accenture, Alba Graduate Business School, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Code.Hub, Natech, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, The Tipping Point, 100mentors και POS4work Innovation Hub.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στην ακαδημία που έχουν επιλέξει οι απόφοιτοι, τα βιογραφικά τους παραμένουν διαθέσιμα για έναν χρόνο σε περισσότερες από 2.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο δίκτυο του ReGeneration, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 9 Νοεμβρίου έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2026 στο https://www.projectfuture.gr.