Η νέα εποχή της CrediaBank: Συνδυάζοντας τεχνολογία, προσωπική εξυπηρέτηση και φιλοξενία στα καταστήματα νέας εμπειρίας - iefimerida.gr

Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2026 και τα 65 καταστήματα της CrediaBank θα έχουν αλλάξει εικόνα προσφέροντας στους πελάτες της τράπεζας μια νέα, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, αξιοποιώντας την τεχνολογία, αλλά θέτοντας κορυφαία προτεραιότητα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Το νέο concept της CrediaBank στο οποίο αποτυπώνεται η φιλοσοφία και το όραμα της για την νέα τράπεζα, τον 5ο τραπεζικό πυλώνα, παρουσιάστηκε με τα εγκαίνια του καταστήματος στον αριθμό 3 της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι που έγιναν χθες.

Είναι το πρώτο κατάστημα στο οποίο οι πελάτες της τράπεζας θα έρθουν σε επαφή με την νέα πραγματικότητα για το ελληνικό banking λίγες εβδομάδες πριν την τοποθέτηση σε όλα τα καταστήματα των νέων επιγραφών/σημάνσεων, με το νέο όνομα, CrediaBank, την επικοινωνιακή καμπάνια της τράπεζας και το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα αφορούν και τομείς στους οποίους η τράπεζα μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία, όπως ο αγροτικός.

Πιερρακάκης: Η Credia Bank ισχυροποιείται

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Η Credia Bank ισχυροποιείται στην Ελλάδα και ταυτόχρονα επεκτείνεται και στο εξωτερικό τιμώντας εξ ολοκλήρου την στήριξη που της παρείχε το ελληνικό δημόσιο με την μετοχική σχέση που έχει. Ο τραπεζικός τομέας είναι για μας στρατηγικός στην μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και πρέπει οι τράπεζες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να ανακτήσουν τον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο και εμείς θα τις στηρίξουμε σ αυτήν την διαδρομή».

Η φιλοσοφία των νέων καταστημάτων

Η CrediaBank βρίσκεται σε μια νέα εκκίνηση και κάθε αρχή, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, κάθε νέα αρχή έχει προκλήσεις «όπως αυτές που διαχειριστήκαμε πρόσφατα ολοκληρώνοντας τη λειτουργική μας ενοποίηση, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες, όπως αυτή, όπου επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση Τράπεζας – πελάτη επιστρέφοντας στη βασική παράμετρο: την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα, τη σχέση εμπιστοσύνης. Παρουσιάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα ένα νέο concept καταστήματος που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη δίνοντας προτεραιότητα στη δική του ευκολία και την καλύτερή του εξυπηρέτηση».

Το νέο κατάστημα, όπως η Ελένη Βρεττού εξήγησε, αποτυπώνει τη φιλοσοφία της τράπεζας να ισορροπεί τις ψηφιακές εφαρμογές και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες με την άμεση, δια ζώσης συνεργασία και εξυπηρέτηση, έχοντας ως οδηγό πάντα τις ανάγκες του πελάτη.

«Για εμάς, το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά, είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι ευπρόσδεκτος, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι σημαντικός.» όπως υπογράμμισε η CEO της CrediaBanking. Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και καταστήματα στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη,

Ετσι ο νέος σχεδιασμός προωθεί την ανθρώπινη επαφή στους χώρους ταμειακών συναλλαγών και οι πελάτες με τους ανθρώπους της τράπεζας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο επαφής. Τα καταστήματα διαθέτουν χώρους και υποδομές που ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες, όπως σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης αίθουσες συναντήσεων για συζητήσεις με τους συμβούλους της Τράπεζας, που απαιτούν διακριτικότητα, άνετα καθίσματα και ένα φιλόξενο περιβάλλον. Ειδικά σε ότι αφορά τις ψηφιακές λύσεις που υιοθετούνται στα καταστήματα νέας εμπειρίας παρέχουν υψηλή ασφάλεια συναλλαγών, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για το νέο concept της Credia -και γενικότερα για την Credia - και όταν μου το παρουσίασαν πριν από μερικούς μήνες με εντυπωσίασε γιατί ήταν ένα concept που κάνει τις τράπεζες ξανά φιλικές για τον πελάτη» δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου partener της Thrivest, του βασικού μετόχου, σημειώνοντας ότι τα εγκαίνια του νέου καταστήματος σύνεπεσε να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την HSBC Malta «για την οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι». Στα εγκαίνια παρευρέθηκε και ο Γιάννης Καϋμενάκης.

Το concept που υιοθετεί η CrediaBank είναι μοναδικό στην Ελλάδα και όπως είπε ο Στέλιος Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας «και στο εξωτερικό με βάση την εμπειρία μας και ψάχνοντας αρκετά δεν βρήκαμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή συναλλαγή στο ταμείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον πελάτη. Αυτός ο τρόπος διάδρασης είναι το σύγχρονο μοντέλο.» Σε εξέλιξη είναι και ολοκλήρωση του προγράμματος πλήρους αυτοματοποίησης της τράπεζας σε επίπεδο καταστήματος αλλά και web και mobile banking.

Ουσιαστικά το νέο, ανθρωποκεντρικό concept προσφέρει σε όλους τους πελάτες της τράπεζες εμπειρία personal banking και όπως εξήγησε ο Στελιος Ηλιάδης «Τα τελευταία χρόνια ο πελάτης του retail ήταν ένα πελάτης που κάνει απλώς μια συναλλαγή και πρέπει να φύγει γρήγορα από την τράπεζα. Εμείς του είπαμε να έρθει χωρίς ραντεβού, ότι το θέλουμε κοντά μας και έχουμε ανθρώπινη προσέγγιση».

Αυτή η ανθρώπινη προσέγγιση ξεκινάει από τη είσοδο του πελάτη στην τράπεζα, με προσωπικό καλωσόρισμα μέχρι τα σημεία αυτοματοποιημένης ψηφιακής εξυπηρέτησης με νέας γενιάς ΑΤΜ και VDS (από αναλήψεις και καταθέσεις, μέχρι αποδοχή επιταγών και σκανάρισμα εγγράφων) κάθεσυναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη. Τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές.

Πέρα από τις υποδομές, οι χώροι αποπνέουν φιλοξενία: Κεράσματα και καφές για τους επισκέπτες, χώροι αναμονής για παιδιά και κατοικίδια προσφέρονται αποκλειστικά για την άνεση των επισκεπτών των καταστημάτων.

Στην τελετή εγκαινίων του καταστήματος της CrediaBank στο Κολωνάκι παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μεταξύ άλλων.