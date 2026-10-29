Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι παραιτείται από πρόεδρος της ΕΚΤ, στις 7 Φεβρουαρίου η αποχώρησή της - iefimerida.gr

Στις 7 Φεβρουαρίου θα παραιτηθεί από πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

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Ο διάδοχος της Λαγκάρντ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία υποψηφιότητας που ορίζεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά την Κριστίν Λαγκάρντ.

Η δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ

«Ήταν πηγή μεγάλης υπερηφάνειας να υπηρετήσω αυτόν τον θεσμό», δήλωσε η Λαγκάρντ το πρωί της Πέμπτης. «Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν σε αυτό το ταξίδι τα τελευταία επτά χρόνια».

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Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε τα ηνία της ΕΚΤ το 2019, διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι. Είναι η τέταρτη πρόεδρος στην ιστορία του θεσμού και η δεύτερη από τη Γαλλία που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Η Λαγκάρντ θεωρείται μια από τις κορυφαίες υποψήφιες για την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της στα ΜΜΕ, η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027.