Η καινοτομία συναντά τη χρηματοοικονομική γνώση και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα - iefimerida.gr

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds έχει καταφέρει εδώ και 16 χρόνια να αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Από τη γέννησή του έως και σήμερα, στόχος του είναι να ενισχύσει και να αναδείξει ιδέες που μπορούν να σταθούν τόσο στην εγχώρια όσο και την παγκόσμια αγορά και να δημιουργήσουν αξία όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για την κοινωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, τα ειδικά βραβεία του θεσμού κατέχουν ξεχωριστή θέση, καθώς αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν εκείνες τις πρωτοβουλίες που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τη γνώση και την κοινωνική ευημερία. Έτσι, από τον περσινό κύκλο του Διαγωνισμού, όπως και στον φετινό, προσφέρεται το Ειδικό Βραβείο Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΕΝΝΟΙΑ (Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών στις Οικονομικές τους Αποφάσεις), η οποία υλοποιείται από την Εθνική Τράπεζα, την Accenture Greece, τον καθηγητή Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης Μιχάλη Χαλιάσο και την ΑΜΚΕ Κόμβος.

Η πρωτοβουλία ΕΝΝΟΙΑ αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωνικής στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό και την ενδυνάμωση των πολιτών. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, ενισχύοντας τις γνώσεις ώστε να λαμβάνουν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα οικονομικά τους, και να διασφαλίζουν την οικονομική τους ανθεκτικότητα και ευημερία.

﻿Wealthyhood: Μια ελληνική ιδέα που μεγάλωσε διεθνώς

Στα βραβεία του 15ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, ένα από τα 3 μεγάλα βραβεία καθώς και ένα από τα 2 ειδικά βραβεία της κατηγορίας «Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός» απονεμήθηκαν στη Wealthyhood, μια ομάδα που έθεσε ως αποστολή της να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, και κυρίως οι νεότερες γενιές, αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις επενδύσεις. Η εφαρμογή που ανέπτυξαν δεν αντιμετωπίζει την επένδυση ως τζόγο ή ως μια προσπάθεια γρήγορου κέρδους, αλλά ως ένα εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, συστηματικής εκπαίδευσης και δημιουργίας πλούτου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, μέσα από έναν συνδυασμό εκπαιδευτικού υλικού, εύχρηστων εργαλείων αποταμίευσης και επένδυσης, αλλά και τεχνολογιών αυτοματοποίησης, η Wealthyhood έδωσε σε χιλιάδες νέους την ευκαιρία να ξεκινήσουν να επενδύουν από μόλις ένα ευρώ, να δημιουργούν τα πρώτα τους χαρτοφυλάκια και να μαθαίνουν στην πράξη πώς λειτουργεί ο κόσμος των αγορών.

Στο τιμόνι της πλατφόρμας βρίσκονται δύο Έλληνες που φέρνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους από διεθνείς αγορές: ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, με σπουδές στο ΕΜΠ, το LSE και το Imperial College και θητεία στην Morgan Stanley, και ο Κωνσταντίνος Φαλιάγκας, επίσης απόφοιτος του ΕΜΠ και του Imperial, με επαγγελματική εμπειρία ως Senior Software Engineer στη Sony PlayStation. Η διάκρισή τους στο Business Seeds ήταν η φυσική συνέπεια μιας δουλειάς που έχει ως κεντρικό της στόχο να γεφυρώσει το χάσμα της επενδυτικής γνώσης για μια ολόκληρη γενιά.

Ο Co-founder & CEO της Wealthyhood ανέφερε σχετικα: «Η πορεία της Wealthyhood ήταν, θα έλεγα, αντισυμβατική. Επιλέξαμε να δοκιμαστούμε πρώτα στην πιο ανταγωνιστική αγορά της Ευρώπης, αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, πριν φέρουμε το όραμά μας πίσω στην Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, ο διαγωνισμός Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας ήταν για εμάς το επίσημο «καλωσόρισμα» , και η διπλή διάκριση που λάβαμε ήταν η πιο ουσιαστική αναγνώριση που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε. Πέρα από το χρηματικό έπαθλο, τα βραβεία έστρεψαν τους προβολείς πάνω στην αποστολή μας. Υπάρχουμε για να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα: για χρόνια, οι επενδύσεις ήταν κάτι πολύπλοκο και απρόσιτο για τους πολλούς. Γι' αυτό, το ειδικό βραβείο «ΕΝ.ΝΟΙ.Α.» για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό ήταν μια τεράστια τιμή. Αναγνώρισε την καρδιά αυτού που κάνουμε: να δίνουμε σε μια ολόκληρη νέα γενιά τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση να χτίσει την οικονομική της ανεξαρτησία. Και αυτό ξεκινά από την εκπαίδευση. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία των 50 και πλέον απλοποιημένων μαθημάτων που προσφέρουμε μέσα από την εφαρμογή μας, ώστε να μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει με σιγουριά.

Το πετυχαίνουμε αυτό κάνοντας τα πάντα απλά. Καταρρίπτουμε όλα τα παλιά εμπόδια, δίνοντας τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να αποταμιεύει με ανταγωνιστικά επιτόκια , να ξεκινήσει να επενδύει στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου με μόλις 1€ και με μηδενικές προμήθειες , ή ακόμα και να βάλει όλη τη διαδικασία στον αυτόματο πιλότο με το Wealthyhood Autopilot, χτίζοντας το μέλλον του χωρίς κόπο. Αυτή η αναγνώριση, όμως, δεν ήταν απλώς συμβολική. Μας άνοιξε πόρτες και επιτάχυνε σημαντικά τα σχέδιά μας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις B2B συνεργασίες μας με τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εδώ στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, μας συνέδεσε με την καρδιά του ελληνικού fintech οικοσυστήματος. Για εμάς, λοιπόν, ο διαγωνισμός μας έδωσε το έναυσμα για την αποστολή μας να ενδυναμώσουμε κάθε Έλληνα να πάρει τον έλεγχο του οικονομικού του μέλλοντος. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που μας προσέφερε και, το κυριότερο, μόλις ξεκινήσαμε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Η ERGO Academy και η νέα πρόταση για τη φετινή χρονιά

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς δίνει σε άτομα και σε οικογένειες τα εργαλεία να διαχειρίζονται σωστά το εισόδημά τους, να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να αποφεύγουν παγίδες υπερχρέωσης.

Σε αυτήν την κατηγορία ειδικού βραβείου κατατέθηκε κατά τον 15ο Διαγωνισμό Business Seeds και η πρόταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ERGO Academy, με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός και Ευημερία». Η πρόταση υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από την κα Μαρία Λυκίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων, και έρχεται να προσφέρει μια ολιστική λύση για την εκπαίδευση στην οικονομική διαχείριση.

Η ERGO Academy έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική της, έχοντας συνεργαστεί με διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς όπως η Mastercard, η ActionAid, η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Λάτση. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και γονείς, αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία που αγκαλιάζει το τρίπτυχο γονέας – παιδί – εκπαιδευτικός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο του Business Seeds, η ομάδα της ERGO Academy οραματίζεται τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας / hub χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα αυτή θα απευθύνεται σε οικογένειες, σε μαθητές όλων των βαθμίδων αλλά και στους εκπαιδευτικούς τους, προτείνοντας έναν συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και βιωματικών δραστηριοτήτων. Μέσα από σύγχρονες μεθόδους, όπως το gamification, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα video animations και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, φιλοδοξεί να κάνει τη μάθηση διαδραστική, ουσιαστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι αποσπασματική. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κοινή γλώσσα γύρω από τη χρηματοοικονομική διαχείριση που θα συζητείται στο σπίτι και θα ενισχύεται στο σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η σωστή οικονομική παιδεία αποτελεί αυτονόητο κομμάτι της καθημερινότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι το brand έχει ήδη εκδώσει δύο ειδικά εγχειρίδια χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού που απευθύνονται σε γονείς, ενώ οι δράσεις της περιλαμβάνουν πιλοτικά προγράμματα, συνεργασίες με ιδρύματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Παράλληλα, στο πεδίο της γυναικείας επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην ομάδα της Green2Pack ένα ακόμη ειδικό βραβείο για την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης τεχνολογίας παραγωγής βιοδιασπώμενων μεμβρανών από βιοπολυμερή και ειδικά σχεδιασμένους διαλύτες από φυσικά προϊόντα. Όλα αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν τις εμπορικές πλαστικές μεμβράνες. Πρόκειται ουσιαστικά για παραγωγή καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον και απολύτως ασφαλών υλικών συσκευασίας ή επικάλυψης, κατάλληλων για προϊόντα που προορίζονται για τον άνθρωπο και συμβάλλουν στην αειφορία και την βιωσιμότητα.

Η ομάδα που απέσπασε τη συγκεριμένη διάκριση δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ιδέα GREEN2PACK αφορά στην ανάπτυξη μιας πράσινης τεχνολογίας παραγωγής ενός νέου, βιοαποικοδομήσιμου και βιοσυμβατού βιοπλαστικού που μπορεί να βρει εφαρμογή ως «ενεργός συσκευασία» για τρόφιμα, καλλυντικά ή φάρμακα. Η παραγωγή του βιοπλαστικού πραγματοποιείται αξιοποιώντας υποπροϊόντα αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με πράσινους διαλύτες φυσικής προέλευσης που έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα μας στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η νέα αυτή τεχνολογία είναι φιλική προς το περιβάλλον, προάγει τη βιωσιμότητα και την αειφορία, ενισχύοντας την κυκλικότητα της διεργασίας και μειώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο 15ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Seeds μας παρείχε το βήμα να παρουσιάσουμε την καινοτόμο τεχνολογία μας και να αναδείξουμε τη δυνατότητα μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων από το εργαστήριο στην κοινωνία προς όφελος όλων. Το Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από το NBG Seeds, αποτελεί το εφαλτήριο για την επέκταση και εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας μας μέσω της Εταιρείας Τεχνοβλαστού GreenΔrasis (spin-off από το ΕΜΠ), η οποία ιδρύθηκε από τα μέλη της ομάδας, Καθηγήτρια Αναστασία Δέτση και Δρ. Ανδρομάχη Τζάνη.

Η σημασία της κατάλληλης υποστήριξης

Από τη Wealthyhood, που πέρυσι έδειξε πώς η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει γνώση, εκπαίδευση και ευκολότερη πρόσβαση στην αποταμίευση και τις επενδύσεις, μέχρι την ERGO Academy, που φιλοδοξεί να χτίσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα χρηματοοικονομικής παιδείας, τα ειδικά βραβεία του Business Seeds δείχνουν και ενισχύουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δύναμη της καινοτομίας να υπηρετεί κοινωνικούς στόχους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εθνική Τράπεζα, μέσα από συγκεκριμένο Πρόγραμμα και τις δράσεις του, δεν περιορίζεται στο να χρηματοδοτεί νέες ιδέες. Δημιουργεί τις συνθήκες για να γεννηθούν λύσεις που θα αλλάξουν τη ζωή μας. Είτε πρόκειται για μια εφαρμογή που ενδυναμώνει τον νέο επενδυτή, είτε για μια πλατφόρμα που μαθαίνει στις οικογένειες να σχεδιάζουν με σοφία το οικονομικό τους μέλλον, το κοινό σημείο είναι ένα: η πεποίθηση ότι η γνώση είναι δύναμη και ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο για μια κοινωνία πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ευημερούσα.

Ο 16ος Διαγωνισμός περιμένει τις επόμενες μεγάλες ιδέες

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον 16ο Διαγωνισμό είναι σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00. Μάθετε περισσότερα στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του Διαγωνισμού και ενισχύστε κι εσείς μέσα από την ιδέα σας τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό στη χώρα.