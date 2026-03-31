Σήμερα η ιατροδικαστική για τις δύο νεκρές στου Ζωγράφου -Ο γιος στόκαρε την πόρτα και ζούσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα - iefimerida.gr

Απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των δύο γυναικών που βρέθηκαν «στοκαρισμένες» στο δωμάτιο τους στου Ζωγράφου, αναμένουν οι αστυνομικοί.



Η εξέταση θα απαντήσει στο εάν ο συγγενής τους που κρατείται τις δολοφόνησε ή γυναίκες κατέληξαν από παθολογικά αίτια.



Ο 54χρονος υποστηρίζει πως δεν σκότωσε την 91χρονη μητέρα του, ούτε την 56χρονη αδελφή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην κατάθεση του: «Πρώτα πέθανε η αδελφή μου και μετά από δύο ημέρες, πέθανε και η μητέρα μου και τις άφησα εκεί».

Οι δύο γυναίκες, θα εξεταστούν σήμερα από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Κώστα Κούβαρη ο οποίος χθες, Δευτέρα, πήγε στο ισόγειο διαμέρισμα της οδού Γρηγορίου Κουσίδη 87 και προχώρησε σε αυτοψία του χώρου. Δια γυμνού οφθαλμού, ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να διαπιστώσει εάν οι δύο γυναίκες δολοφονήθηκαν ή κατέληξαν από άλλα αίτια, καθώς οι σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη. Ο θάνατος τους, φαίνεται να επήλθε τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα και σήμερα θα γίνει η διερεύνηση των δύο περιστατικών για την αποκάλυψη των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από γείτονες της οικογένειας, οι δύο γυναίκες είχαν εξαφανιστεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο ίδιος ο 54χρονος σε κάποιους ενοίκους της πολυκατοικίας υποστήριξε πως τόσο η μητέρα του, όσο και η αδελφή του ήταν ξαπλωμένες λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζαν. Η 56χρονη, εκτός από κάποια ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, έδινε την δική της μάχη με τον καρκίνο. Η 91χρονη μητέρα τους, αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα, κυρίως κινητικά και την φρόντιζε η κόρη της, που είχε αναλάβει -όπως υποστηρίζουν συγγενείς- την φροντίδα του σπιτιού. Ο 54χρονος, πάλι, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα, χωρίς προς το παρόν να έχει διαπιστωθεί εάν λάμβανε την ισχυρή αγωγή που του είχε χορηγηθεί ή όχι.

Ο 54χρονος, κατά τα λεγόμενα του, αφού πέθαναν οι δύο γυναίκες, τις έβαλε στο ένα υπνοδωμάτιο και «στόκαρε» το κάσωμα και τα υπόλοιπα κενά της πόρτας, ώστε να περιορίσει την έντονη δυσοσμία από τα πτωματικά υγρά και την αποσύνθεση των δύο σορών. Κυκλοφορούσε κανονικά στο υπόλοιπο σπίτι το οποίο μάλιστα ήταν τακτοποιημένο. Ζούσε δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτε.

Το εάν θα εξεταστεί από ψυχιάτρους για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του, είναι ζήτημα ανακριτή και εισαγγελέα που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι αναμένουν σήμερα το πόρισμα του ιατροδικαστή σχετικά με τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών. Αυτό, θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 54χρονου κατηγορούμενου.