Η Hellenic Cables υπέγραψε με τον ΑΔΜΗΕ σύμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω - iefimerida.gr

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης HVDC 320kV μεταξύ της Κορίνθου και της Κω, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

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Το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπογείων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030.

Η Hellenic Cables, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., είναι υπεύθυνη για την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου, από τον έναν σταθμό μετατροπής έως τον άλλο, και θα κατασκευάσει τα καλώδια ισχύος HVDC στις εγκαταστάσεις της στην Κόρινθο και τη Θήβα.

Η διασύνδεση Κορίνθου–Κω είναι έργο στρατηγικής σημασίας που θα συνδέσει τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας. Με δυνατότητα μεταφοράς ισχύος 1 GW, το έργο θα συμβάλει στη σταδιακή απόσυρση των δαπανηρών πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με υψηλές εκπομπές άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η υπογραφή αυτής της εμβληματικής σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με τον ΑΔΜΗΕ στη διασύνδεση Κορίνθου–Κω, συνεισφέροντας την τεχνογνωσία μας στα καλωδιακά συστήματα HVDC και στην υλοποίηση σύνθετων έργων με το κλειδί στο χέρι, με στόχο τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο. Προσβλέπουμε στην ασφαλή και αξιόπιστη υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.»