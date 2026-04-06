Wall Street Journal: «Η φέτα γίνεται σημείο τριβής στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ» - iefimerida.gr

Η φέτα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ονομασίες των τυριών, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal.

Οι αμερικανικές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον να έχουν εμπειρία στην παραγωγή τυριών ευρωπαϊκού τύπου, γεγονός που τους επιτρέπει συχνά να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε πιο ανταγωνιστικές τιμές από τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εξαγωγές αμερικανικών τυριών αυξήθηκαν κατά 20% το περασμένο έτος, φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ 613.000 τόνων.

Όπως επισημαίνει η WSJ, δεν είναι πάντα σαφές πότε μια γεωγραφική ονομασία μετατρέπεται στην πράξη σε γενικό όρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τσένταρ, το οποίο με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε ως τύπος τυριού και όχι ως προϊόν που συνδέεται αποκλειστικά με την ομώνυμη περιοχή της Αγγλίας.

Η φέτα και η αντιπαράθεση με τρίτες χώρες

Στην περίπτωση της φέτας, οι προσεγγίσεις διαφέρουν σημαντικά. Στις ΗΠΑ θεωρείται ένα λευκό, θρυμματιζόμενο τυρί, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί προϊόν με συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση από περιοχές της Ελλάδας.

Το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα αυτό παραμένει, με αποτέλεσμα η αντιπαράθεση να μεταφέρεται σε τρίτες αγορές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ινδονησία, η οποία εισάγει προϊόντα αξίας περίπου 220 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τις ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία, που προβλέπει την προστασία περισσότερων από 200 προϊόντων, μεταξύ των οποίων η φέτα ως αποκλειστικά ελληνικό προϊόν και η γκοργκοντζόλα ως ιταλικό. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δική της συμφωνία, οδηγώντας την Ινδονησία να διαβεβαιώσει ότι θα επιτρέψει και στους Αμερικανούς παραγωγούς τη χρήση των ίδιων ονομασιών - κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της προς την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, καμία από τις δύο συμφωνίες δεν έχει επικυρωθεί.

ΕΕ: Οι τρίτες χώρες να σεβαστούν τις συμφωνημένες ονομασίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του εκπροσώπου της Όλοφ Γκιλ, ξεκαθάρισε ότι η Ινδονησία οφείλει να σεβαστεί τις συμφωνημένες ονομασίες, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συμφωνίες με τρίτες χώρες δεν πρέπει να υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις με την Ε.Ε.

Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε και σε συμφωνία με την Αυστραλία, η οποία προβλέπει την προστασία σχεδόν 400 ευρωπαϊκών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αυστραλοί παραγωγοί θα πρέπει σταδιακά να σταματήσουν τη χρήση ορισμένων ονομασιών, όπως η fontina, μέσα σε πέντε χρόνια. Αντίθετα, οι υφιστάμενοι παραγωγοί διατηρούν το δικαίωμα χρήσης του όρου «φέτα», χωρίς όμως αυτό να επεκτείνεται σε νέες επιχειρήσεις.