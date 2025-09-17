Η Fed μείωσε κατά 0,25% τα επιτόκια -Για πρώτη φορά φέτος - iefimerida.gr

H FED μείωσε για πρώτη φορά φέτος, τα επιτόκια, κατά 25 μονάδες βάσης.

Το επιτόκιο είχε προηγουμένως οριστεί στο 4,25% έως 4,50%.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει προκλήσεις σε πολλά μέτωπα, από άνευ προηγουμένου επιθέσεις στην ανεξαρτησία της έως μια ασταθή οικονομία, ενώ οι ειδικοί ήταν διχασμένοι ως προς το αν μια μείωση είναι κατάλληλη αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με το NBC, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ φαίνεται να επιβραδύνεται δραματικά. Η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου έδειξε ότι προστέθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας, πολύ κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχασαν θέσεις εργασίας τον Ιούνιο. Μέχρι στιγμής, φέτος, η οικονομία έχει προσθέσει 598.000 θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με 1,4 εκατομμύρια για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2024. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης τον περασμένο μήνα στο 4,3%, ένα επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2017, εκτός της πανδημίας Covid-19.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό, καθώς θα είναι λιγότερο δαπανηρό να λάβουν δάνεια, και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών θα μειωθούν για τους καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να αυξάνεται. Από τον Απρίλιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα λεγόμενα «αμοιβαία» δασμολογικά μέτρα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 2,3% σε 2,9% τον Αύγουστο. Ο στόχος της Fed για τον πληθωρισμό είναι 2%.

Συνήθως, μια κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια για να μειώσει τον πληθωρισμό, αλλά η κορυφαία προτεραιότητα της Fed τώρα είναι προφανώς η στήριξη της αγοράς εργασίας.