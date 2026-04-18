Η επόμενη ημέρα στις αγορές ενέργειας μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - iefimerida.gr

Γιατί οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί στον απόηχο της βουτιάς των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε εγρήγορση η Ευρώπη για πιθανές ελλείψεις καυσίμων.



Ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για τις τιμές ενέργειας λειτούργησε το «σήμα» από Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ότι τα Στενά του Ορμούζ (από τα οποία περνά το 20-25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG) ανοίγουν προσωρινά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα για το υπόλοιπο της εκεχειρίας στον Κόλπο. To πετρέλαιο μπρεντ και το αμερικανικό αργό κατέγραψαν βουτιά της τάξης του 10% (με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 92 και τα 83 δολ./βαρέλι αντίστοιχα), η δε τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έκλεισε στα 39,6 ευρώ/Mεγαβατώρα, μόλις 7 ευρώ/MWh πάνω σε σχέση με τα επίπεδα που κυμαινόταν πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στα τέλη Φεβρουαρίου, αντανακλώντας την προσδοκία ότι οι ροές LNG από τον Κόλπο, και ειδικά από το Κατάρ, μπορούν να επανέλθουν σταδιακά,



Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ότι οι συμμετέχοντες στις αγορές αφαίρεσαν ένα μέρος του γεωπολιτικού «ασφαλίστρου κινδύνου» που είχε ενσωματωθεί στις τιμές το προηγούμενο διάστημα, καθώς το αισιόδοξο σενάριο ομαλοποίησης των ροών από τον Περσικό Κόλπο φαίνεται να «παίρνει κεφάλι» έναντι του απαισιόδοξου σεναρίου για επιδείνωση της κρίσης, παρά τις προειδοποίησης των ειδικών ότι ακόμα και ο πόλεμος να τελειώσει….χθες, η επάνοδος στην κανονικότητα θα απαιτήσει μήνες στην καλύτερη περίπτωση , καθώς οι «χαμένες» ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα επιστρέψουν στις διεθνείς αγορές εν μια νυκτί, ούτε οι κομβικές υποδομές που έχουν πληγεί -όπως για παράδειγμα η μονάδα παραγωγής LNG Ras Laffan του Κατάρ, μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου- θα επανέλθουν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα από τη μια ημέρα στην άλλη. Γι’ αυτό και στην παρούσα φάση παρατηρείται το «παράδοξο» φαινόμενο, από τη μια οι αγορές να εμφανίζονται αισιόδοξες για ταχεία εκτόνωση της κρίσης και από την άλλη αξιωματούχοι από τον επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ έως τον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για ελλείψεις σε καύσιμα, όπως τα αεροπορικά καύσιμα (jet fuel) και το ντίζελ κίνησης δεν έχει εκλείψει.

Έντονη επιφυλακτικότητα παρά την αρχική θετική αντίδραση των αγορών



Σε αυτό το σκηνικό, παρά την αρχική θετική αντίδραση των αγορών, υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα για το πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια διατηρήσιμη επιστροφή στις προ κρίσης συνθήκες. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι μια «καλή αρχή» δήλωσε Υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ αλ Ζαντάαν, προσθέτοντας όμως ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την εξομάλυνση της κατάστασης και ότι η ασφάλιση των πλοίων που θα επιχειρήσουν να πλεύσουν στην «διακεκαυμένη ζώνη» είναι δύσκολη υπόθεση όσο δεν υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά μόνο μια εύθραυστη εκεχειρία.



Ενδεικτικό του ρευστού σκηνικού είναι ότι δυο ημέρες πριν αναλυτές που επικαλείται το πρακτορείο Montel έκαναν λόγο για πιθανή αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έως και 70%, στα επίπεδα των 65 ευρώ/Mεγαβατώρα, ενώ με το σενάριο του ανοίγματος των Στενών στο προσκήνιο -και με την υπόθεση ότι η παραγωγή LNG του Κατάρ θα αποκατασταθεί μέσα στο καλοκαίρι- η μέση τιμή για το 2026 εκτιμάται στα 45 ευρώ/MWh, καταγράφοντας δηλαδή ελεγχόμενη άνοδο.

Τι αναφέρει η Goldman Sachs, επιφυλακτική η Morgan Stanley

Όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου, η Goldman Sachs στην πιο πρόσφατη ανάλυσή της «βλέπει» το μπρεντ φέτος στα 83 δολ./βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολ./βαρέλι, επισημαίνοντας ότι νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω Ορμούζ θα μπορούσαν να επαναφέρουν την ανοδική τάση, ενώ η σταθεροποίηση της εκεχειρίας και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα μπορούσαν να πιέσουν περαιτέρω τις τιμές.



Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η Morgan Stanley που δεν αναθεώρησε άμεσα τις προβλέψεις της, αλλά εξακολουθεί να βλέπει αργή αποκατάσταση της προσφοράς. Σύμφωνα με το Reuters, ο οίκος διατήρησε την πρόβλεψη για Brent στα 110 δολάρια το βαρέλι στο β΄ τρίμηνο του 2026 και στα 100 δολάρια στο γ΄ τρίμηνο, με υποχώρηση στα 80 δολάρια το 2027. Η τράπεζα εκτιμά ότι ακόμη και αν «εδραιωθεί» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ , οι εφοδιαστικές αλυσίδες πετρελαίου μπορεί να χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθούν πλήρως.



Ανάλογη προειδοποίηση είχε απευθύνει και η αμερικανική Energy Information Agency (EIA), επισημαίνοντας ότι η πλήρης αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ μπορεί να απαιτήσει μήνες, ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Η EIA είχε ήδη αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψή της για το Brent φέτος στα 96 δολάρια το βαρέλι, από 78,84 δολάρια προηγουμένως, προειδοποιώντας ότι το ασφάλιστρο κινδύνου δεν εξαφανίζεται αυτομάτως με την ανακοίνωση επαναλειτουργίας των Στενών.



Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι οι αγορές ενέργειας πέρασαν από το σενάριο του σοκ προσφοράς στο σενάριο της σταδιακής ομαλοποίησης, χωρίς όμως να έχουν διαγράψει πλήρως τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Για το πετρέλαιο, το άνοιγμα των Στενών πιέζει το Brent κάτω από τα 90 δολάρια, αλλά οι μεγάλοι οίκοι εξακολουθούν να βλέπουν πιθανότητα επιστροφής σε υψηλότερα επίπεδα αν η εκεχειρία αποδειχθεί εύθραυστη ή αν η επανεκκίνηση των εμπορικών ροών καθυστερήσει. Για το φυσικό αέριο, η αποκλιμάκωση του TTF κοντά στα 39 ευρώ/MWh δείχνει ανακούφιση, αλλά οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες υποδηλώνουν ότι η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη σε κάθε νέα διαταραχή στις ροές LNG από τη Μέση Ανατολή.